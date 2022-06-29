TSMC şimdi de artan elektrik fiyatlarından etkileniyor

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Küresel ısınma ve beraberinde gelen kuraklıklar nedeniyle tüm dünyada bir enerji kıtlığı yaşanıyor. Sürekli tüketime dayalı bir dünyada haliyle enerji kullanımı da had safhaya çıkıyor. Yavaş yavaş her alanın bu kısır döngüden olumsuz etkileneceği bir noktaya doğru gidiyoruz.

Tayvan’da enerji fiyatları artıyor

Bir ada ülkesi olan Tayvan’da rekabetçi bir ortam mevcut değil ve akaryakıt, enerji gibi fiyat ortalamalarını hükümet belirliyor. Bu hafta Ekonomi Bakanlığı elektrik fiyatlarında yüksek oranda kullanım sağlayan işletmelere yönelik olarak yüzde 15 artışa gitti. Böylece kilowatt/saat başına 10.43 cent gibi bir miktara ulaştı.

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Elektrik tüketimi az olan haneler için artış çok önemli değil ancak özellikle TSMC gibi devasa tüketimi olan işletmelere ekstra maliyet anlamına geliyor. Bazı kaynaklar TSMC’nin 135-270 milyon dolar arasında daha fazla ödemek zorunda kalacağını belirtiyor.

TSMC uzun vadede yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçiş yapmak için düğmeye bastı. Tayvan’daki tüm yenilenebilir enerji kapasitesini satın alan firma ayrıca kendi tesislerinde de enerji üretiyor. Böylece yüzde 12-15 arasında yenilenebilir enerji kullanıyor. Yine de artan enerji fiyatları yakın dönemde müşterilere ve son kullanıcıya yansıyacak.

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