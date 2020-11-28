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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TSMC en geç 2022 yılında 3nm üretimine başlayacak

    Tayvan’da 19.5 milyar dolarlık bir yatırımla temeli atılan 3nm üretim tesisleri tamamlanmış durumda. En geç 2022 sonlarında 3nm EUV üretimin başlaması planlanıyor.
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    İşlemci
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    TSMC en geç 2022 yılında 3nm üretimine başlayacak
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    Yarı iletken sektörünün gelir anlamında liderliğe oynayan firması TSMC, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. 5nm sürecinde önemli aşamalar kaydeden firma 3nm için de 2022 yılını hedef koydu.

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    3nm süreci neler sunacak?

    Gelişmiş üretim süreçleri için Hollanda’da 2.5 milyar dolarlık EUV üretim sistemi sipariş eden TSMC, diğer taraftan 3nm sürecinde üretime başlamak için de tesis inşaasında sona geldi. Tayvan’da yer alan yeni üretim tesisi tamamlanmış durumda.

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    TSMC bu tesislerde aylık olarak 55 bin adet 12 inçlik yonga plakası üretmeyi planlıyor. İlerleyen dönemlerde ise aylık 100 bin plakaya ulaşılacak. En erken 2022 ikinci yarısında başlayacak üretimin muhtemelen ilk müşterisi Apple olacak. TSMC toplamda 19.5 milyar dolar yatırım yaptı ancak getirisi çok daha fazla olacaktır.

    3nm süreci FinFET teknolojisini kullanacak. 5nm teknolojisine göre yüzde 70’e kadar zar alanından tasarruf söz konusu. Aynı güç tüketiminde yüzde 30 daha fazla enerji tasarrufu veya aynı enerji tüketiminde yüzde 15 performans artışı hedefleniyor. Zar alanının küçülmesi haliyle diğer bileşenlere daha fazla yer açılması ve daha kompakt kasa yapıları anlamına geliyor.



    https://www.techpowerup.com/275255/tsmc-completes-its-latest-3-nm-factory-mass-production-in-2022 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    6 saat önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    10 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    smartcard (Murat ) 20 dk. ( Mesaj Silindi )
    TSMC gibi firmalar üretim makinelerini Hollanda'lı ASML firmasından satın alıyorlar. ASML bu alanda tekel gibi neredeyse. Ama Hollanda yarı iletken alanında hiç yok. Enteresan. Yılbaşı piyangosu(100 milyon TL) bana çıkarsa yolum ASML'ye düşecek :) İş makine almakla tabiki bitmiyor ama en azından ASML bununla ilgili eğitimi de verir herhalde. Ülke olarak yarı iletken konusunda bir yerden başlamak gerekiyor.
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