TSMC en geç 2022 yılında 3nm üretimine başlayacak

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Yarı iletken sektörünün gelir anlamında liderliğe oynayan firması TSMC, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. 5nm sürecinde önemli aşamalar kaydeden firma 3nm için de 2022 yılını hedef koydu.

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3nm süreci neler sunacak?

Gelişmiş üretim süreçleri için Hollanda’da 2.5 milyar dolarlık EUV üretim sistemi sipariş eden TSMC, diğer taraftan 3nm sürecinde üretime başlamak için de tesis inşaasında sona geldi. Tayvan’da yer alan yeni üretim tesisi tamamlanmış durumda.

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TSMC bu tesislerde aylık olarak 55 bin adet 12 inçlik yonga plakası üretmeyi planlıyor. İlerleyen dönemlerde ise aylık 100 bin plakaya ulaşılacak. En erken 2022 ikinci yarısında başlayacak üretimin muhtemelen ilk müşterisi Apple olacak. TSMC toplamda 19.5 milyar dolar yatırım yaptı ancak getirisi çok daha fazla olacaktır.

3nm süreci FinFET teknolojisini kullanacak. 5nm teknolojisine göre yüzde 70’e kadar zar alanından tasarruf söz konusu. Aynı güç tüketiminde yüzde 30 daha fazla enerji tasarrufu veya aynı enerji tüketiminde yüzde 15 performans artışı hedefleniyor. Zar alanının küçülmesi haliyle diğer bileşenlere daha fazla yer açılması ve daha kompakt kasa yapıları anlamına geliyor.

https://www.techpowerup.com/275255/tsmc-completes-its-latest-3-nm-factory-mass-production-in-2022

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