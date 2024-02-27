Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TSMC, Japonya'daki ilk çip fabrikasını hizmete aldı

    TSMC, Japonya’daki ilk yarı iletken tesisini güneybatıdaki Kumamoto şehrinde açtı. Fabrikada, Sony ve Renesas için akıllı telefon ve otomobil çipleri üretilecek.
    TSMC, Japonya'daki ilk çip fabrikasını hizmete aldı Tam Boyutta Gör
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), Japonya’daki ilk yarı iletken tesisini güneybatıdaki Kumamoto şehrinde açtı. Fabrikada, Sony ve Renesas için akıllı telefon ve otomobil çipleri üretilecek.

    Tesisin açılışına katılan Başbakan Fumio Kishida aynı gün Japonya'nın Kumamoto'daki ikinci bir TSMC fabrikası için 4.86 milyar dolar sübvansiyon sağlayacağını duyurdu.

    Tesis, TSMC'nin 2018'den bu yana faaliyete geçen ilk yurt dışı üretim tesisi olma niteliği taşıyor. Fabrikada bir süre gerçekleşecek test üretiminin ardından bu yıl seri üretime geçilecek.

    Sony Semiconductor Solutions ve Denso'nun azınlık yatırımcıları olduğu fabrikada, otomobillerde ve tüketici elektroniklerinde kullanılacak, 12nm ile 28nm arasında çipler üretilecek.

    TSMC Japonya yatırımını 20 milyar dolara çıkardı

    Açılış öncesinde TSMC, yeni yatırımcı Toyota ile ikinci bir çip tesisi de dahil olmak üzere Japonya'daki yatırımını ikiye katlayarak 20 milyar doların üzerine çıkaracağını duyurdu. Bu ikinci fabrika, endüstriyel ve yüksek performanslı bilgi işlemde kullanılabilecek daha gelişmiş 6nm ve 7nm yongaların üretimini içerecek. Fabrikanın 2027 yılı sonunda faaliyete geçmesi planlanıyor.

    Japonya, bir zamanlar dünyada 1 numara olduğu yarı iletken endüstrisini yeniden canlandırmak için büyük bir adım atıyor ve küresel çip üreticilerini cezbetmek için büyük sübvansiyonlar sunuyor. TSMC, Micron ve Samsung  gibi şirketlerin Japonya'daki yeni yatırımlarına Japon hükümeti hızla %50'ye varan hibeleri onaylayarak maliyetleri karşılıyor.

    Tayvan Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nde kıdemli çip analisti ve araştırma görevlisi olan Arisa Liu, Japonya ve Tayvan'ın çip üretimi konusundaki işbirliğiyle ilgili şunları söyledi: "Japon hükümetinin önemli çip oyuncularını cezbetmek için sübvansiyon tahsis etme yönündeki hızlı eylemi, burayı deniz aşırı üretimi genişletmek isteyen Tayvanlı çip üreticileri için en önemli destinasyon haline getiriyor. Tayvan ve Japonya'nın çip endüstrileri, Tayvan'ın üretimde uzmanlaşması ve Japonya'nın çip yapım makineleri ve malzemeleri konusunda uzmanlığıyla minimum rekabetle güçlü bir sinerjinin tadını çıkarıyor. Bu tamamlayıcı doğa, gelecekte muhtemelen daha fazla işbirliği bekleyebileceğimizi gösteriyor."

    Japon müşteriler, TSMC'nin 2023'teki 69,3 milyar dolarlık toplam gelirinin %6'sını oluşturdu. Ayrıca, Tokyo Electron ve Shin-Etsu Chemical gibi Japon şirketleri, TSMC'ye gelişmiş çip üretimi için gerekli temel ekipman ve malzemelerin sağlanmasında önemli rol oynuyor. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Dr. X 5 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kapıya sıkışan parmak kangren olur mu mg zs comfort 1.5 5mt yorum bim kokoreç hgs ruhsat sahibi olmadan alınır mı eski tip telefon prizi internet bağlantısı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, F1502ZA-EJ1527
    Asus Notebook Laptop, F1502ZA-EJ1527
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız