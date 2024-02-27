TSMC, Japonya'daki ilk çip fabrikasını hizmete aldı

Tam Boyutta Gör Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), Japonya’daki ilk yarı iletken tesisini güneybatıdaki Kumamoto şehrinde açtı. Fabrikada, Sony ve Renesas için akıllı telefon ve otomobil çipleri üretilecek.

Tesisin açılışına katılan Başbakan Fumio Kishida aynı gün Japonya'nın Kumamoto'daki ikinci bir TSMC fabrikası için 4.86 milyar dolar sübvansiyon sağlayacağını duyurdu.

Tesis, TSMC'nin 2018'den bu yana faaliyete geçen ilk yurt dışı üretim tesisi olma niteliği taşıyor. Fabrikada bir süre gerçekleşecek test üretiminin ardından bu yıl seri üretime geçilecek.

Sony Semiconductor Solutions ve Denso'nun azınlık yatırımcıları olduğu fabrikada, otomobillerde ve tüketici elektroniklerinde kullanılacak, 12nm ile 28nm arasında çipler üretilecek.

TSMC Japonya yatırımını 20 milyar dolara çıkardı

Açılış öncesinde TSMC, yeni yatırımcı Toyota ile ikinci bir çip tesisi de dahil olmak üzere Japonya'daki yatırımını ikiye katlayarak 20 milyar doların üzerine çıkaracağını duyurdu. Bu ikinci fabrika, endüstriyel ve yüksek performanslı bilgi işlemde kullanılabilecek daha gelişmiş 6nm ve 7nm yongaların üretimini içerecek. Fabrikanın 2027 yılı sonunda faaliyete geçmesi planlanıyor.

Japonya, bir zamanlar dünyada 1 numara olduğu yarı iletken endüstrisini yeniden canlandırmak için büyük bir adım atıyor ve küresel çip üreticilerini cezbetmek için büyük sübvansiyonlar sunuyor. TSMC, Micron ve Samsung gibi şirketlerin Japonya'daki yeni yatırımlarına Japon hükümeti hızla %50'ye varan hibeleri onaylayarak maliyetleri karşılıyor.

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Tayvan Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nde kıdemli çip analisti ve araştırma görevlisi olan Arisa Liu, Japonya ve Tayvan'ın çip üretimi konusundaki işbirliğiyle ilgili şunları söyledi: "Japon hükümetinin önemli çip oyuncularını cezbetmek için sübvansiyon tahsis etme yönündeki hızlı eylemi, burayı deniz aşırı üretimi genişletmek isteyen Tayvanlı çip üreticileri için en önemli destinasyon haline getiriyor. Tayvan ve Japonya'nın çip endüstrileri, Tayvan'ın üretimde uzmanlaşması ve Japonya'nın çip yapım makineleri ve malzemeleri konusunda uzmanlığıyla minimum rekabetle güçlü bir sinerjinin tadını çıkarıyor. Bu tamamlayıcı doğa, gelecekte muhtemelen daha fazla işbirliği bekleyebileceğimizi gösteriyor."

Japon müşteriler, TSMC'nin 2023'teki 69,3 milyar dolarlık toplam gelirinin %6'sını oluşturdu. Ayrıca, Tokyo Electron ve Shin-Etsu Chemical gibi Japon şirketleri, TSMC'ye gelişmiş çip üretimi için gerekli temel ekipman ve malzemelerin sağlanmasında önemli rol oynuyor.

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TSMC, Japonya'daki ilk çip fabrikasını hizmete aldı