Intel Arc A380 6GB ekran kartlı ilk PC tanıtıldı

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Intel’in uzun yatırımlar sonucunda hayata geçirdiği grafik teknolojileri entegre tarafta başarılı bir yayılma politikası yürütmüş olsa da masaüstü tarafında halen beklentileri karşılayamadı. Intel Arc serisi belirli dizüstü modellerinde kendisine yer bulurken henüz masaüstü modelleri için halen bekleyiş devam ediyor.

Intel Arc A380 6GB ekran kartlı ilk PC

MSI tarafından Çin’de tanıtılan M301 modeli ilk Intel Arc A380 6GB ekran kartlı bilgisayar olma özelliğine sahip. Daha önce de Intel Arc ekran kartlı bazı modeller sızdırılmıştı ancak bu ekran kartı ilk kez tanıtılmış oldu.

Medya sunucularına yönelik yeni Atom işlemciler 2 gün önce eklendi

8 adet Intel Xe kümesi barındıran Intel Arc A380 6GB ekran kartı 96-bit veri yolunda çalışıyor. Intel Arc 380M mobil ekran kartı da ilk kez Çin’de piyasaya sürülmüştü. Intel biraz daha nabız yoklama evresinde gibi görünüyor.

Sistemde Intel Core i5-12400F veya Core i7-12700KF işlemciler, 8GB/16GB DDR4 RAM, 1TB’a kadar SSD şeklinde özellikler yer alıyor. Sistem Full HD oyunlarda 85-200fps arasında performans verebiliyor. Henüz modelin çıkış fiyatı açıklanmadı.

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Intel Arc A380 6GB piyasaya çıkıyor