Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel Arc A380 6GB ekran kartlı ilk PC tanıtıldı

    Henüz ciddi manada bir masaüstü ekran kartı hamlesi yapmayan Intel biraz daha bölgesel stratejiler uyguluyor. Intel Arc A380 6GB ekran kartı ilk kez Çin’de ortaya çıktı.
    Oy Ver

    Intel Arc A380 6GB
    Tam Boyutta Gör

    Intel’in uzun yatırımlar sonucunda hayata geçirdiği grafik teknolojileri entegre tarafta başarılı bir yayılma politikası yürütmüş olsa da masaüstü tarafında halen beklentileri karşılayamadı. Intel Arc serisi belirli dizüstü modellerinde kendisine yer bulurken henüz masaüstü modelleri için halen bekleyiş devam ediyor.

    Intel Arc A380 6GB ekran kartlı ilk PC

    MSI tarafından Çin’de tanıtılan M301 modeli ilk Intel Arc A380 6GB ekran kartlı bilgisayar olma özelliğine sahip. Daha önce de Intel Arc ekran kartlı bazı modeller sızdırılmıştı ancak bu ekran kartı ilk kez tanıtılmış oldu.

    8 adet Intel Xe kümesi barındıran Intel Arc A380 6GB ekran kartı 96-bit veri yolunda çalışıyor. Intel Arc 380M mobil ekran kartı da ilk kez Çin’de piyasaya sürülmüştü. Intel biraz daha nabız yoklama evresinde gibi görünüyor.

    Sistemde Intel Core i5-12400F veya Core i7-12700KF işlemciler, 8GB/16GB DDR4 RAM, 1TB’a kadar SSD şeklinde özellikler yer alıyor. Sistem Full HD oyunlarda 85-200fps arasında performans verebiliyor. Henüz modelin çıkış fiyatı açıklanmadı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mavi Vatanı koruyacak: Sancar SİDA

    Profil resmi
    WIPERRANTAN 15 saat önce

    oha

    Profil resmi
    hamza5806 3 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

    Profil resmi
    hamza5806 3 gün önce

    aga kalk mavi vatan

    Profil resmi
    HA-DH 5 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C3i
    Realme C3i
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G8 2W8Z5EA
    HP 250 G8 2W8Z5EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    NASA-ERAY
    NASA-ERAY
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız