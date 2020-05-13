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    TSMC’nin 5 nm müşteri listesi: Intel de var

    Paylaşılan liste çok tartışılacak cinsten. Görünüşe göre mavi ekip de TSMC ile el sıkışacak.
    3 gün
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    TSMC’nin 5 nm müşteri listesi: Intel de var
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    Intel son yıllarda 14 nm sürecinden ileriye geçememesi nedeniyle sıkça eleştiriliyor. Başta 14 nm’nin getirdiği avantajlar durumu açıklanabilir hale getirse de artık bir güncelleme şart. Görünüşe göre firma 10 nm’ye geçişinde yaşadığı zorluğa bir çözüm bulmuş.

    Liste gelecek yongalara ışık tutuyor

    Sızan listede Apple A14/A14X/A15 ile, Qualcomm Snapdragon 875/X60 yongaseti ile Nvidia 2021-2022 için Hopper GPU’su ile yer alırken AMD ise yine 2021-2022 dönemi için Zen 4 mimarili işlemcileri için ve RDNA 3 tabanlı kartları için yerini ayırmış.

    Ayrıca Bkz. "Core i9-10900K, 240 mm AIO kullanılan testte 93 dereceyi gördü"

     Bu isimlerden daha da çok ilgi çekeni ise Xe GPU’su. Intel’in uzun süredir üzerinde çalıştığı Xe mimarili kartları görünüşe göre Intel’in kendi bantları yerine TSMC’nin tesislerinden de çıkabilir. Burada Intel’in Xe serisi kartlarında güç tüketimi ve performans dengesini şansa bırakmamak istememesi etkili olmuş olabileceği düşünülüyor.



    https://www.techpowerup.com/266969/tsmc-5-nm-customers-listed-intel-rumored-to-be-one-of-them Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    wolferto (mehmet öz) 2 gün en beğenilen
    intel fanboylari bi ümitle habere girmişlerdi ama sonuç hüsran gpu için yer ayirmislar valla editörlerde çok acımasiz en hassas noktalarindan clickbait yapiyorsunuz canlari acisada rezil olmamak için yazamazlar diye boyle bi acimasizlik yapamazsınız.
    intel fanboylari bi ümitle habere girmişlerdi ama sonuç hüsran gpu için yer ayirmislar valla editörlerde çok acımasiz en hassas noktalarindan clickbait yapiyors...
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    ankaland (mehmet yok) 1 gün
    iintelden beklenen büyük hamle 14+++++++++++++++++++++++++++++ ile gelecek.. intel alacaklara iyi haber kış aylarında PC ile ısınma devri başlıyor..
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    wolferto (mehmet öz) 2 gün en beğenilen
    intel fanboylari bi ümitle habere girmişlerdi ama sonuç hüsran gpu için yer ayirmislar valla editörlerde çok acımasiz en hassas noktalarindan clickbait yapiyorsunuz canlari acisada rezil olmamak için yazamazlar diye boyle bi acimasizlik yapamazsınız.
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    TheStarBox (uğurcan ) 3 gün
    5nm düşülebilecek minimum yüzey alanı gibi bir açıklama vardı bir aralar, ne kadar doğru bilemiyorum. Bununla alakalı bilgisi olan var mı?
    Bir de fark ettiyseniz intel işlemci olarak değil gpu olarak başvurmuş 5nm ye. Bence henüz işlemci mimarisi olarak intel 7 nm ye bile hazır değil.
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    interwap (Volkan ) 3 gün TheStarBox
    2nm 'ye kadar inerler. 0,5'in altı zorlar
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    interwap (Volkan ) 3 gün
    Listede en heyecan verici nokta AMD Zen 4 olarak görünüyor.
    Huawei ise Kirin ile vites yükseltiyor.
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    Xit 3 gün interwap
    bende başlıktan yine anakart değişikliği olacak sonucunu çıkartıyorum.
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