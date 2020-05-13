TSMC’nin 5 nm müşteri listesi: Intel de var

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Intel son yıllarda 14 nm sürecinden ileriye geçememesi nedeniyle sıkça eleştiriliyor. Başta 14 nm’nin getirdiği avantajlar durumu açıklanabilir hale getirse de artık bir güncelleme şart. Görünüşe göre firma 10 nm’ye geçişinde yaşadığı zorluğa bir çözüm bulmuş.

Liste gelecek yongalara ışık tutuyor

Sızan listede Apple A14/A14X/A15 ile, Qualcomm Snapdragon 875/X60 yongaseti ile Nvidia 2021-2022 için Hopper GPU’su ile yer alırken AMD ise yine 2021-2022 dönemi için Zen 4 mimarili işlemcileri için ve RDNA 3 tabanlı kartları için yerini ayırmış.

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Bu isimlerden daha da çok ilgi çekeni ise Xe GPU’su. Intel’in uzun süredir üzerinde çalıştığı Xe mimarili kartları görünüşe göre Intel’in kendi bantları yerine TSMC’nin tesislerinden de çıkabilir. Burada Intel’in Xe serisi kartlarında güç tüketimi ve performans dengesini şansa bırakmamak istememesi etkili olmuş olabileceği düşünülüyor.

https://www.techpowerup.com/266969/tsmc-5-nm-customers-listed-intel-rumored-to-be-one-of-them

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