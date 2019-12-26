TÜBİTAK BİLGEM ile TUSAŞ, Milli Muharip Uçak için sözleşme imzaladı

Tam Boyutta Gör

Ülkemiz Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyonu kapsamında önemli bir gündem maddesi olan ve Hava Kuvvetlerinin bel kemiğini oluşturan F-16C/D uçaklarının yerini alacak muharebe uçağı temini konusu halen belirsizliğini koruyor. ABD ile yaşanan F-35 krizi ile alternatif arayışına giren Türkiye, bir yandan da kendi muharip uçağını geliştirmek için önemli girişimlerde bulunuyor.

Söz konusu girişimlere yönelik bir protokol, TÜBİTAK BİLGEM ile TUSAŞ arasında nihayet imzalandı. Yetkililer, projenin Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi kapsamında üretilecek uçakların radar kesit alanı (RKA) ölçümünün yapılabileceği bir test merkezinin kurulmasına yönelik olduğunu ifade ediyor.

Ayrıca Bkz. "Japon Dünya gözlem uydusu, Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi"

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ve TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Hacı Ali Mantar’ın imzaladığı sözleşme sayesinde komponent seviyesinde olacak görünmezlik ölçüm testleri TÜBİTAK BİLGEM tarafından yapılacak. Bu çalışmalar neticesinde radar görünmezlik gibi gizlilik arz eden Ar-Ge faaliyetlerinin millileştirilmesi ve dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması hedeflenecek.

Tam Boyutta Gör

2021 yılında faaliyete geçmesi beklenen test merkezinin önemi konusunda değerlendirmelerde bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, “ TÜBİTAK BİLGEM ile Türkiye'nin en önemli projesi MMU için yaptığımız altyapı yatırımı Türkiye'de bir ilk olacak. Sözleşmeyle dünyada yalnızca 4 ülkede olan 5'inci nesil uçak MMU için yapacağımız RKA Tesisi'nin hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Ülkemizin en önemli projesinin, geliştirme faaliyetlerine verdiğimiz önem ve gerçekleştirdiğimiz yerli iş birlikleriyle daha iyi olacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/tubitak-bilgem-ile-tusas-arasinda-mmu-testleri-icin-sozlesme-imzalandi/1684272