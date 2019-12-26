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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TÜBİTAK BİLGEM ile TUSAŞ, Milli Muharip Uçak için sözleşme imzaladı

    Milli Muharip Uçak (MMU) radar görünmezlik faaliyetleri ve testleri konusunda yapılacak çalışmalar için TÜBİTAK BİLGEM ile TUSAŞ ortaklığında bir merkezi kurulacak. Tesis 2021 yılında hizmete girecek.
    4 sa. (Son Güncelleme: 22 dk.)
    1,4b
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    10
    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    TÜBİTAK BİLGEM ile TUSAŞ, Milli Muharip Uçak için sözleşme imzaladı
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    Ülkemiz Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyonu kapsamında önemli bir gündem maddesi olan ve Hava Kuvvetlerinin bel kemiğini oluşturan F-16C/D uçaklarının yerini alacak muharebe uçağı temini konusu halen belirsizliğini koruyor. ABD ile yaşanan F-35 krizi ile alternatif arayışına giren Türkiye, bir yandan da kendi muharip uçağını geliştirmek için önemli girişimlerde bulunuyor.

    Söz konusu girişimlere yönelik bir protokol, TÜBİTAK BİLGEM ile TUSAŞ arasında nihayet imzalandı. Yetkililer, projenin Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi kapsamında üretilecek uçakların radar kesit alanı (RKA) ölçümünün yapılabileceği bir test merkezinin kurulmasına yönelik olduğunu ifade ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Japon Dünya gözlem uydusu, Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi"

    TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ve TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Hacı Ali Mantar’ın imzaladığı sözleşme sayesinde komponent seviyesinde olacak görünmezlik ölçüm testleri TÜBİTAK BİLGEM tarafından yapılacak. Bu çalışmalar neticesinde radar görünmezlik gibi gizlilik arz eden Ar-Ge faaliyetlerinin millileştirilmesi ve dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması hedeflenecek.

    TÜBİTAK BİLGEM ile TUSAŞ, Milli Muharip Uçak için sözleşme imzaladı
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    2021 yılında faaliyete geçmesi beklenen test merkezinin önemi konusunda değerlendirmelerde bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, “ TÜBİTAK BİLGEM ile Türkiye'nin en önemli projesi MMU için yaptığımız altyapı yatırımı Türkiye'de bir ilk olacak. Sözleşmeyle dünyada yalnızca 4 ülkede olan 5'inci nesil uçak MMU için yapacağımız RKA Tesisi'nin hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Ülkemizin en önemli projesinin, geliştirme faaliyetlerine verdiğimiz önem ve gerçekleştirdiğimiz yerli iş birlikleriyle daha iyi olacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/tubitak-bilgem-ile-tusas-arasinda-mmu-testleri-icin-sozlesme-imzalandi/1684272 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    V4LKyR 1 sa.
    Uçağın radar kesit alanı ölçümünü yapacak test merkezi 2021 yılında faaliyete girecekse...

    Uçak 2030'dan önce uçmaz diye düşünüyorum.
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    berk768 2 sa.
    Maşallah.
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    muammer816 3 sa.
    sevindirici haberler.
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    flagbearer 3 sa.
    işin içinde tübitak ın da olması gayet sevindirici bir haber .
    inş. siyasiler 2 gün sonra destek olmayı bırakıp da yarın bürgün biz x ülkesinde ... marka uçağı alacağız demezler.

    Yanıtla +3
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    faniseyler 3 sa.
    Bence bu uçak hibrit yani hem pilotlu hem pilotsuz uçabilme özelliği ile gelmeli.
    Hatta İhalardan elde edilen tecrübe ile insansız savaş uçaklarımızı geliştirmeliyiz.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    ungalath 31 dk. faniseyler
    yanılmıyorsam geçenlerde selçuk bayraktar bir sonraki hedefin bu olduğunu söylemişti.
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    DH Misafiri 4 sa.
    Yerli teknolojinin her türlü yanındayım ama bu iş boyumuzu aşar. Tek başımıza yapamayız. Yapsakta muadilleri ile yarışamaz. Amerika bile 10 ülke ile ortaklık kuruyor uçak yaparken. Bizimde aynı yolu izlememiz gerek bence.
    2 Yanıt Yanıtla
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    faniseyler 3 sa. DH Misafiri
    İhaları yapmamız 15 yıl sürdü ama şuan muhadillerinden hiçte aşağıya kalmayan hatta yerine göre daha üstün olanı yaptık. Bunuda yapacağız.(Biz karadan gemi yürütmüş milletin torunlarıyız)
    F35lerde ortağıydık ne oldu?
    Savunma da dışa bağımlılık ne kadar az o kadar iyi.
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    ilkerinanç 3 sa. DH Misafiri
    Niye aşar kardeş afadersin biz salak mıyız birşey beceremez miyiz?
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    milli muharip uçak projesi, mmu ve
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