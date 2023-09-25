Tam Boyutta Gör Savunma sanayi ürünlerinin geliştirildiği TÜBİTAK SAGE tesisinde patlama yaşandı. Patlamada bir kişi hayatını kaybetti.

Bozok, Göktüğ, SOM, Hassas Güdüm Kiti, Nüfuz Edici Bomba (NEB) gibi mühimmatların üretildiği Ankara’daki TÜBİTAK SAGE tesisinin atıklarının geçici olarak depolandığı kısmında bugün saat 16.40 sularında kimyasal reaksiyondan kaynaklı patlama gerçekleşti. Patlamadan dolayı yangın meydana geldi. Yangında bir kişi hayatını kaybederken, itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

Bayraktar AKINCI TİHA gökyüzünde bir eşiği daha aştı 1 hf. önce eklendi

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, konuyla ilgili olarak şu paylaşımı yaptı:

“TÜBİTAK SAGE yerleşkemizde Yakıt, Patlayıcı ve Astar Tasarım Altyapısında (YAPATA) bugün ilk tespitlere göre kimyasal reaksiyon sonucu meydana çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınmış ancak yangından etkilenen bir çalışma arkadaşımız maalesef olay yerinde hayatını kaybetmiştir.

Olayla ilgili gerekli adli ve idari inceleme süreci başlatılmıştır.

Yaşanan bu elim olayda vefat eden çalışma arkadaşımıza Allah’tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine sabır ve baş sağlığı dilerim.

Hepimizin başı sağ olsun.”

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Mamak Gökçeyurt Mahallesi’nde bulunan TÜBİTAK SAGE tesisinde saat 16.40’da atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucunda bir vatandaşımız olay yerinde eks olmuştur. Gerekli adli ve idari inceleme derhal başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

TÜBİTAK SAGE tesisinde patlama! 1 kişi hayatını kaybetti