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    TÜBİTAK SAGE tesisinde patlama! 1 kişi hayatını kaybetti

    Ankara'da bulunan TÜBİTAK SAGE tesisinde kimyasal atıkların reaksiyonundan kaynaklanan patlama yaşandı. Patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.      
    TÜBİTAK SAGE tesisinde patlama! 1 kişi hayatını kaybetti Tam Boyutta Gör
    Savunma sanayi ürünlerinin geliştirildiği TÜBİTAK SAGE tesisinde patlama yaşandı. Patlamada bir kişi hayatını kaybetti.

    Bozok, Göktüğ, SOM, Hassas Güdüm Kiti, Nüfuz Edici Bomba (NEB) gibi mühimmatların üretildiği Ankara’daki TÜBİTAK SAGE tesisinin atıklarının geçici olarak depolandığı kısmında bugün saat 16.40 sularında kimyasal reaksiyondan kaynaklı patlama gerçekleşti. Patlamadan dolayı yangın meydana geldi. Yangında bir kişi hayatını kaybederken, itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

    TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, konuyla ilgili olarak şu paylaşımı yaptı:

    “TÜBİTAK SAGE yerleşkemizde Yakıt, Patlayıcı ve Astar Tasarım Altyapısında (YAPATA) bugün ilk tespitlere göre kimyasal reaksiyon sonucu meydana çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınmış ancak yangından etkilenen bir çalışma arkadaşımız maalesef olay yerinde hayatını kaybetmiştir.

    Olayla ilgili gerekli adli ve idari inceleme süreci başlatılmıştır.

    Yaşanan bu elim olayda vefat eden çalışma arkadaşımıza Allah’tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine sabır ve baş sağlığı dilerim.

    Hepimizin başı sağ olsun.”

    Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Mamak Gökçeyurt Mahallesi’nde bulunan TÜBİTAK SAGE tesisinde saat 16.40’da atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucunda bir vatandaşımız olay yerinde eks olmuştur. Gerekli adli ve idari inceleme derhal başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 3 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 3 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 4 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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