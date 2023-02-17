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    TÜİK açıkladı: Türkiye ne kadar mutlu ve ne kadar umutlu?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan yeni bir raporda Türkiye’nin mutluluk oranları paylaşıldı. Rapora göre Türkiye’nin yarısından fazlası mutlu değil.
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    TÜİK, Türkiye’nin mutluluk oranlarını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan 2022 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması raporu, Türkiye’nin ne kadar mutlu olduğunu ortaya koydu. Açıklanan verilere göre Türkiye’nin yarısından fazlası 2022 yılında mutlu değildi.

    Türkiye mutlu değil

    TÜİK, Türkiye’nin mutluluk oranlarını açıkladı
    Güncel Yaşam Memnuniyeti Araştırması’na göre mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2021 yılında yüzde 49,3 iken 2022 yılında yüzde 49,7 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2021 yılındayüzde 16,6 iken 2022 yılında yüzde 15,9 oldu. Ne mutlu ne de mutsuz olanların oranı ise yarım puan artarak yüzde 34,5 oldu. Verilere göre kadınlar yüzde 52,7 ile daha mutlu olsa da 2021’e göre daha mutsuzlar. Erkeklerin ise yüzde 46,5’i mutlu.

    Gençler daha mutsuz

    TÜİK, Türkiye’nin mutluluk oranlarını açıkladı
    Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyine baktığımızda genç neslin daha mutsuz olduğu görülüyor. 2021 yılında en mutsuz yaş grubu 18-24 yaş olsa da 2022 yılında yüzde 46,8 ile 25-34 yaş grubu en mutsuz kesim oldu. En mutlu nüfus ise 65 yaş ve üzeri olanlarda görüldü.

    İlkokul mezunları daha mutlu

    TÜİK, Türkiye’nin mutluluk oranlarını açıkladı
    Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 2022 yılında en yüksek mutluluk oranı, yüzde 52,7 ile ilkokul mezunu grubunda görüldü. Bunu sırasıyla; yüzde 51,7 ile bir okul bitirmeyenler, yüzde 48,3 ile lise ve dengi okul mezunu, yüzde 48,2 ile yükseköğretim mezunu ve yüzde 46,3 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu bireyler takip etti.

    Bunlarla birlikte bireylerin mutluluk kaynakları ise aileleri oldu. Kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, 2022 yılında yüzde 67,6 oldu. Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler göz önüne alındığında insanları en çok sağlıklı (yüzde 68,2) olmak mutlu ediyor.  Bunu sırasıyla sevgi (%13,2), başarı (%9,5), para (%6,2) ve iş (%2,6) takip ediyor.

    TÜİK, Türkiye’nin mutluluk oranlarını açıkladı
    Raporun belki de en önemli kısmı umut. Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2022 yılında 4,2 artarak yüzde 64,9 oldu. Dolayısıyla nüfusun yüzde 35,1’i geleceklerinden umutsuz. Ulaşılabilen geçmiş raporları incelediğimde 2012 verilerine göre umutsuz olanların oranı yüzde 23,4. Son dört yıldır ise umutsuz olanların oranı yüzde 30’un üzerinde.
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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 2 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 4 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 6 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 6 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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