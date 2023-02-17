YÖK Başkanı, üniversitelerin ne zaman açılacağını ve eğitimin nasıl olacağını açıkladı

Tam Boyutta Gör Özvar, bahar döneminin 20 Şubat Pazartesi günü uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, Nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de dahil edildiği hibrit sistem seçeneğinin değerlendirileceğini duyurdu. YÖK Başkanı ayrıca, yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdüreceğini bildirdi.

Erol Özvar, depremden etkilenen öğrencilerin uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabileceğini söyledi. Ayrıca, açıklamaya göre, talep edenlerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulması ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında depremzedelerin yurtlara yerleştirileceğini, üniversitelerin de bahar dönemini uzaktan eğitimle tamamlayacağını açıklamıştı. Bu karar hem üniversiteler hem de öğrenciler tarafından tepkiyle karşılandı.

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YÖK Başkanı'ndan üniversitelerdeki eğitime yönelik açıklama