Vergi, harç ve cezalara gelecek zamlar belli oldu! İşte IMEI, pasaport harcı ve ceza ücretleri

- 2023 vergi zammı ne kadar olacak ❓
- 2023 MTV zammı ne kadar 🚗
- 2023 vergi, harç ve ceza tutarları listesi 🔽
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Yeniden değerleme oranı, TÜİK’in Ekim ayı yıllık üretici fiyat endeksi ÜFE’ye göre belirleniyor. Bu sene de değişiklik olmadı ve TÜİK'in ÜFE oranı resmen kabul edildi.
2023 vergi zammı ne kadar olacak ❓
IMEI kayıt harcı, pasaport harcı, ehliyet harcı, trafik cezaları gibi vergilere yüzde 122,93 oranında zam gelecek.
2023 MTV zammı ne kadar 🚗
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), yeniden değerleme oranı kadar zamlanıyor. Mevcut düzenlemelerde değişiklik yapılmazsa MTV'de de yüzde 122,93 oranında artacak. Ancak geçen sene Aralık ayında Cumhurbaşkanı kararıyla MTV zam oranı düşürülmüştü. Bu sene de MTV için benzer karar alınabilir. Haliyle gözler Cumhurbaşkanı'ndan gelecek 2023 MTV ücretleri kararına çevrilmiş durumda.
İşte 2023'te vergi ve cezalar kaç TL olacak? diye merak edenler için vergi, harç ve ceza ücretleri:
|Vergi/Harç/Cezalar
|2021
|2022
|2023
|IMEI Kayıt Harcı
|2006 TL
|2732 TL
|6091 TL
|Mobil Özel İletişim Vergisi (ÖİV)
|86 TL
|117 TL
|260 TL
|3+ Yıl Pasaport Harcı
|1085,40 TL
|1478,31 TL
|3.295,59 TL
|1-3 yaş 1300 cc Altı Otomobil MTV'si
|1261 TL
|1313,75 TL
|2.928 TL
|Kapalı Alanda Sigara İçme Cezası
|205 TL
|279 TL
|621 TL
|Emniyet Kemeri Kullanmama Cezası
|144 TL
|196 TL
|436 TL
|Seyir Halinde Telefon Kullanma Cezası
|314 TL
|427 TL
|951 TL
|Kırmızı Işık Cezası
|314 TL
|427 TL
|951 TL
|Hız Sınırını %10-30 Aşmak
|314 TL
|427 TL
|951 TL
|Hız Sınırını %30-50 Aşmak
|652 TL
|888 TL
|1.979 TL
|Hız Sınırını %50’den Fazla Aşmak
|1340 TL
|1825 TL
|4.068 TL
|B Sınıfı Ehliyet Harcı
|820,10 TL
|1116,97 TL
|2.490 TL
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