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    Tüm Half-Life serisi bir süreliğine ücretsiz

    Valve’nin PC oyunculuğu dünyasında kilometre taşı niteliğinde yapımları Half-Life serisi bir süreliğine ücretsiz.
    5 sa.
    2,4b
    33
    14
    Oyunlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Tüm Half-Life serisi bir süreliğine ücretsiz
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    1998 yılında Sierra Studios tarafından yayımlanan ilk Half-Life oyununun üzerinden 22 yıl geçti. Oyun dünyasının merakla 3. yapımı beklediği seri son Alyx oyunuyla yeniden kendisinden söz ettirmeyi başardı.

    2 ay boyunca ücretsiz erişilebilir

    Valve yaptığı yeni duyuruyla Half-Life serisinin 1 Nisan’a kadar ücretsiz bir şekilde erişebileceğini müjdeledi. Önümüzdeki mart ayında VR platformu için indirmeye sunulacak Half-Life: Alyx öncesinde seriye olan ilgiyi tazeleme amaçlı olduğu düşünülen hamle oldukça ilgi çekeceğe benziyor.

    Ayrıca Bkz. "AMD RX 5600 XT’yi satışa sundu"

    1 Nisan’dan sonra kütüphanenizden kaldırılacak oyunlar Half-Life, Half-Life: Source, Half-Life: Opposing Force, Half-Life: Blue Shift, Half-Life 2, Half-Life 2: Episode One ve Half-Life 2: Episode Two’dan oluşuyor. Half-Life:Alyx hikaye itibariyle serinin öncesinde yaşanan olaylara odaklanıyor. Haliyle hatıraları tazelemek Alyx öncesinde iyi bir fikir olabilir.



    https://www.theverge.com/2020/1/21/21075615/half-life-games-steam-free-valve-alyx-giveaway Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    burak939 5 sa. en beğenilen
    hangi platform üzerinde ücretsiz?
    2 ay sonra hangi kütüphaneden kaldırılıyor?
    nasıl indirip oynayacağız?
    bu nasıl haber?
    1 Yanıt Yanıtla +21
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç 1 sa.
    Geçen Half Life 2 oynayayım dedim midem bulandı.Yok yav grafikler o kadar kötü değil zamanına göre çok güzel.Bende bir süre sonra cidden baş ağrısı,baş dönmesi ve mide bulantısı yaptı.(Yok hamile değilim.)Birkaç gün sonra gene denedim aynı,birkaç gün sonra gene.Aynı oluyor bir süre sonra ben pert.
    Başkasına oldu mu bu?Başka bir oyunda olmuyor, Half Life 1 daha doğrusu Black Mesa oynadım birkaç ay önce böyle olmadı.Biraz araştırdım yok motion sickness yok field of view felan filan öyle bişi buldum ama.Dedim olum ne moşın şeysi diğer oyunlarda olmuyor diyorum sana.Tam anlayamadım olayı.İşin garibi gerçi 16 sene olmuş ilk oynayıp bitirdiğimizde ama öyle birşey hatırlamıyorum.Yaşla olan birşey mi acaba?
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    barkin67 3 sa.
    İndirimde 2tl’ye düşüyor alın şu kral oyunlarıda beee
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    qoqoCAN 3 sa.
    oyun sizin olmuyor. süresi bitince sizden de gidiyor.
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    codered1983 3 sa.
    Allah Rızası için link bırakıldı...

    AHANDA BURADAN GİDİN, İŞLEMLERİ BAŞLATIN.
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    RaiTrQ 4 sa.
    Hl serisinde hangi oyunlar üzerinden senaryo ilerliyor HL,HL2,Ep1,Ep2 şeklinde mi? Aratınca bir çok oyun çıkıyor paketli şekilde kafam karıştı
    1 Yanıt Yanıtla
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    Kskskkskaka 1 sa. yeni yorumcu RaiTrQ
    Aynen, fakat blue shift ve opposing force ek paket istersen oynarsın
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    ANIL.K 4 sa.
    Steam üzerinden 2 aylığına ücretsiz. Oyunlar sizde kalmıyor.
    Yanıtla
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    burak939 5 sa. en beğenilen
    hangi platform üzerinde ücretsiz?
    2 ay sonra hangi kütüphaneden kaldırılıyor?
    nasıl indirip oynayacağız?
    bu nasıl haber?
    1 Yanıt Yanıtla +21
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    northwood 1 sa. burak939
    Hocam sanırım habere tıkladıktan sonra içerik kısmını ışık hızıyla geçip direk yorum bölümüne indiniz. Sorduğunuz ilk 3 sorunun cevabı açık ve net bir şekilde yazı içeriğinde yer alıyor. Oyunlar için de ayrı ayrı link ekledim. Sonuncu sorunun doğru cevabına da haberi gerçekten de okuduğunuz zaman kendiniz ulaşacağınıza eminim :)
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    mert1907 5 sa.
    Mükemmel bir seri. Ara ara HL2'yi yeniden oynarım ve zamanına göre gerçekten ileri bir oyun.
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    profecco 5 sa.
    Half Life 2, günümüzde çıkan birçok oyundan halen de daha iyi. Yeni çıkanlarda ne bir ruh var ne de başka bir şey. Bu oyunda macera var bilimkurgu var, aşk var. Şu ana kadar yapılmış en baba oyunlar arasındadır. Oynamayan varsa halen oynasın. "Pc aldım ama oynayacak oyun bulamıyorum"cular için güzel bir oyun :)
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    Relax Relax 5 sa.
    HL 2 deadmatch i kapsamıyor galiba.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    2416 kez okundu.
    11 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Valve, half-life ve
    5 etiket daha sierra studios half-life:alyx Oyunlar Yazılım Metehan Göktaş
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