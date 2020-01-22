Tüm Half-Life serisi bir süreliğine ücretsiz

Tam Boyutta Gör

1998 yılında Sierra Studios tarafından yayımlanan ilk Half-Life oyununun üzerinden 22 yıl geçti. Oyun dünyasının merakla 3. yapımı beklediği seri son Alyx oyunuyla yeniden kendisinden söz ettirmeyi başardı.

2 ay boyunca ücretsiz erişilebilir

Valve yaptığı yeni duyuruyla Half-Life serisinin 1 Nisan’a kadar ücretsiz bir şekilde erişebileceğini müjdeledi. Önümüzdeki mart ayında VR platformu için indirmeye sunulacak Half-Life: Alyx öncesinde seriye olan ilgiyi tazeleme amaçlı olduğu düşünülen hamle oldukça ilgi çekeceğe benziyor.

Ayrıca Bkz. "AMD RX 5600 XT’yi satışa sundu"

1 Nisan’dan sonra kütüphanenizden kaldırılacak oyunlar Half-Life, Half-Life: Source, Half-Life: Opposing Force, Half-Life: Blue Shift, Half-Life 2, Half-Life 2: Episode One ve Half-Life 2: Episode Two’dan oluşuyor. Half-Life:Alyx hikaye itibariyle serinin öncesinde yaşanan olaylara odaklanıyor. Haliyle hatıraları tazelemek Alyx öncesinde iyi bir fikir olabilir.

https://www.theverge.com/2020/1/21/21075615/half-life-games-steam-free-valve-alyx-giveaway

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.