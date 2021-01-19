Tüm yeni Peugeot modelleri yüksek performanslı versiyonlara sahip olacak

Fransız üretici Peugeot, geçtiğimiz aylarda yüksek performanslı araçlar geliştirecek yeni birimi Peugeot Sport Engineered (PSE) ve onun ilk canavarı Peugeot 508 PSE Plug-in Hybrid'i tanıtmıştı.

Autoexpress'e verdiği demeçte yakın vadedeki planlarından bahseden Peugeot CEO'su Jean-Phillipe Imparato, performans tutkunlarının hoşuna gidecek açıklamalarda bulunarak Peugeot 508 PSE'nin sadece bir başlangıç olduğunu söyledi. Şirketin ürün gamını büyütmeyi hedeflediğini ifade eden Imparato, gelecek her yeni modelin yüksek performanslı bir versiyona sahip olacağını da sözlerine ekledi.

Her yıl dünyanın her bölgesinde büyük bir lansman yapmak istediğini dile getiren Imparato, "2021'de 508 PSE ile başlayarak piyasaya bir mesaj göndereceğiz. Elektriğe geçişin sıkıcı olmasını istemediğimizi, emisyon değerlerimizi 50 gramların altına düşürsek bile eğlenceli modeller ortaya koyacağımızı göstereceğiz." açıklamasında bulundu.

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Imparato'nun sözünü ettiği Peugeot 508 PSE'de 1.6 litre turbo motor, ön ve arka akslara konumlandırılmış iki elektrik motoru ve 11.5 kWh'lık batarya paketi bulunuyor. Toplamda 360 beygir güç ve 520 Nm tork üreten sistem, gücünü 8 ileri otomatik şanzıman vasıtasıyla dört tekerleğe birden iletiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 5.2 saniyede tamamlayan, 80'den 120 km/s hıza sadece 3 saniyede çıkan otomobilin maksimum hızı ise 250 km/s ile sınırlandırılmış.

Öte yandan PSA Grubu ve Fiat Chrysler ortaklığı geçtiğimiz günlerde resmiyet kazandı ve bu ortaklıktan doğan 'Stellantis' isimli otomotiv şirketinin hisseleri borsada işlem görmeye başladı bile. İki otomotiv devinin markalarını aynı çatı altına toplayan Stellantis'in Peugeot'ya ne gibi katkılar sunacağını önümüzdeki süreçte öğreneceğiz.

Peugeot 508 PSE'nin diğer detaylarına buradaki haberimizden ulaşabilir, tasarımına aşağıdaki galeriden göz atabilirsiniz.

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