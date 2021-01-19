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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tüm yeni Peugeot modelleri yüksek performanslı versiyonlara sahip olacak

    Markanın geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Peugeot CEO'su Jean-Phillipe Imparato, 2021 yılında Peugeot 508 PSE ile başlayarak her yeni modelin performanslı versiyonunu çıkaracaklarını duyurdu.
    20 dk.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Tüm yeni Peugeot modelleri yüksek performanslı versiyonlara sahip olacak

    Fransız üretici Peugeot, geçtiğimiz aylarda yüksek performanslı araçlar geliştirecek yeni birimi Peugeot Sport Engineered (PSE) ve onun ilk canavarı Peugeot 508 PSE Plug-in Hybrid'i tanıtmıştı.

    Autoexpress'e verdiği demeçte yakın vadedeki planlarından bahseden Peugeot CEO'su Jean-Phillipe Imparato, performans tutkunlarının hoşuna gidecek açıklamalarda bulunarak Peugeot 508 PSE'nin sadece bir başlangıç olduğunu söyledi. Şirketin ürün gamını büyütmeyi hedeflediğini ifade eden Imparato, gelecek her yeni modelin yüksek performanslı bir versiyona sahip olacağını da sözlerine ekledi.

    Her yıl dünyanın her bölgesinde büyük bir lansman yapmak istediğini dile getiren Imparato, "2021'de 508 PSE ile başlayarak piyasaya bir mesaj göndereceğiz. Elektriğe geçişin sıkıcı olmasını istemediğimizi, emisyon değerlerimizi 50 gramların altına düşürsek bile eğlenceli modeller ortaya koyacağımızı göstereceğiz." açıklamasında bulundu.

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    Imparato'nun sözünü ettiği Peugeot 508 PSE'de 1.6 litre turbo motor, ön ve arka akslara konumlandırılmış iki elektrik motoru ve 11.5 kWh'lık batarya paketi bulunuyor. Toplamda 360 beygir güç ve 520 Nm tork üreten sistem, gücünü 8 ileri otomatik şanzıman vasıtasıyla dört tekerleğe birden iletiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 5.2 saniyede tamamlayan, 80'den 120 km/s hıza sadece 3 saniyede çıkan otomobilin maksimum hızı ise 250 km/s ile sınırlandırılmış.

    Öte yandan PSA Grubu ve Fiat Chrysler ortaklığı geçtiğimiz günlerde resmiyet kazandı ve bu ortaklıktan doğan 'Stellantis' isimli otomotiv şirketinin hisseleri borsada işlem görmeye başladı bile. İki otomotiv devinin markalarını aynı çatı altına toplayan Stellantis'in Peugeot'ya ne gibi katkılar sunacağını önümüzdeki süreçte öğreneceğiz.

    Peugeot 508 PSE'nin diğer detaylarına buradaki haberimizden ulaşabilir, tasarımına aşağıdaki galeriden göz atabilirsiniz. 



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    yolyordam35

    1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.

    3 saat önce
    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    14 saat önce
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    ezicioyuncu (Bora ) 14 sn. ( Mesaj Silindi )
    Eski rcz sahibi olarak keşke yeni nesil bir coupe/sport tarzi araç üretse
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    lazloo (Emre ) 6 dk. ( Mesaj Silindi )
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