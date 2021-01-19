Citroen'in ucuz elektrikli aracı 'Ami' Türkiye'ye gelebilir

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Citroen Türkiye, markanın 2021 yılındaki satış hedefleri ve yeni model atağına yönelik açıklamalarda bulundu. Bu yıl şirketin gündeminde yeni Citroen C4 ve elektrikli Citroen Ami var.

Markadan yapılan açıklamada, 2020 yılında elde edilen yüzde 3,6'lık pazar payı ile son 8 yılın en yüksek satış hacmine ulaşıldığı belirtildi. Bu kapsamda hedeflerini daha da yükselten Fransız marka, 2021 yılında 39.500 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı yaparak pazar payını yüzde 5,6'ya çıkarmayı planlıyor. Bu hedefe ulaşılmasında yeni C4'ün de payı olacak.

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Yeni Citroen C4 demişken, tamamen elektrikli versiyona da sahip olan modelin Türkiye'ye bu yılın Mayıs ayında geleceği de resmen onaylandı. Fiyat, donanım ve motorlar konusunda henüz net bir bilgi yok fakat yeni C4'ün kaputu altında 1.2 litre üç silindirli PureTech benzinli ve 1.5 litre BlueHDI dizel motorlar bulunduğunu biliyoruz. Şanzıman seçenekleri ise 6 ileri manuel ve EAT8 otomatikten oluşuyor.

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Elektrikli e-C4 yılın son çeyreğinde

Yeni Citroen C4'ün 136 beygir güç ve 260 Nm tork üreten bir elektrik motoruna ve WLTP'ye göre 350 kilometre sürüş menzili sunan yüzde 100 elektrikli bir versiyonu da mevcut. Yeni Citroen e-C4 olarak adlandırılan bu model de Türkiye'ye gelecek fakat sıfır emisyonlu bu modelin gelişi yılın son çeyreğini bulacak. Yeni C4 ve e-C4'ün özellikleri hakkında buradaki haberimizden bilgi edinebilirsiniz.

Citroen Ami de Türkiye'ye gelebilir

Citroen Türkiye'nin gündemindeki konulardan biri de Türkiye'deki tüketiciyi elektrikli Citroen Ami ile tanıştırmak. Markadan yapılan açıklamada uygun altyapı koşullarının sağlanması halinde Ami'nin de Türkiye'ye getirilebileceği belirtildi. Özellikle pandemi sürecinde bireysel mobilite ihtiyacının arttığı dönemde şehir içi mobiliteye yönelik küçük yapısıyla dikkat çeken Citroen Ami, Avrupa'da L7 sınıfına girdiği için 16 yaşındakiler tarafından da kullanılabiliyor.

Citroen Ami eğer Türkiye'ye gelirse nasıl bir satış politikası izleneceği merak konusu. Zira bu küçük araç Avrupa'da oldukça uygun bir fiyata - vergiler dahil 6.900 euro - satın alınabilen Ami'yi aylık abonelik veya uzun dönem kiralama şeklinde kullanmak da mümkün.

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