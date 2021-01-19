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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Citroen'in ucuz elektrikli aracı 'Ami' Türkiye'ye gelebilir

    Markanın 2021 planlarına yönelik açıklamalarda bulunan Citroen Türkiye, yeni C4'ün ülkemize geliş tarihini duyurdu. Ayrıca markanın en ucuz elektrikli aracı 'Ami' için de olumlu açıklamalar geldi.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Citroen'in ucuz elektrikli aracı 'Ami' Türkiye'ye gelebilir
    Tam Boyutta Gör

    Citroen Türkiye, markanın 2021 yılındaki satış hedefleri ve yeni model atağına yönelik açıklamalarda bulundu. Bu yıl şirketin gündeminde yeni Citroen C4 ve elektrikli Citroen Ami var.

    Markadan yapılan açıklamada, 2020 yılında elde edilen yüzde 3,6'lık pazar payı ile son 8 yılın en yüksek satış hacmine ulaşıldığı belirtildi. Bu kapsamda hedeflerini daha da yükselten Fransız marka, 2021 yılında 39.500 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı yaparak pazar payını yüzde 5,6'ya çıkarmayı planlıyor. Bu hedefe ulaşılmasında yeni C4'ün de payı olacak.

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    Yeni Citroen C4 demişken, tamamen elektrikli versiyona da sahip olan modelin Türkiye'ye bu yılın Mayıs ayında geleceği de resmen onaylandı. Fiyat, donanım ve motorlar konusunda henüz net bir bilgi yok fakat yeni C4'ün kaputu altında 1.2 litre üç silindirli PureTech benzinli ve 1.5 litre BlueHDI dizel motorlar bulunduğunu biliyoruz. Şanzıman seçenekleri ise 6 ileri manuel ve EAT8 otomatikten oluşuyor.

    Ayrıca Bkz. "Porsche Taycan'ın yeni versiyonundan ipucu geldi: Ucuz versiyon mu geliyor?"

    Elektrikli e-C4 yılın son çeyreğinde

    Yeni Citroen C4'ün 136 beygir güç ve 260 Nm tork üreten bir elektrik motoruna ve WLTP'ye göre 350 kilometre sürüş menzili sunan yüzde 100 elektrikli bir versiyonu da mevcut. Yeni Citroen e-C4 olarak adlandırılan bu model de Türkiye'ye gelecek fakat sıfır emisyonlu bu modelin gelişi yılın son çeyreğini bulacak. Yeni C4 ve e-C4'ün özellikleri hakkında buradaki haberimizden bilgi edinebilirsiniz.

    Citroen'in ucuz elektrikli aracı 'Ami' Türkiye'ye gelebilir

    Citroen Ami de Türkiye'ye gelebilir

    Citroen Türkiye'nin gündemindeki konulardan biri de Türkiye'deki tüketiciyi elektrikli Citroen Ami ile tanıştırmak. Markadan yapılan açıklamada uygun altyapı koşullarının sağlanması halinde Ami'nin de Türkiye'ye getirilebileceği belirtildi. Özellikle pandemi sürecinde bireysel mobilite ihtiyacının arttığı dönemde şehir içi mobiliteye yönelik küçük yapısıyla dikkat çeken Citroen Ami, Avrupa'da L7 sınıfına girdiği için 16 yaşındakiler tarafından da kullanılabiliyor.

    Citroen Ami eğer Türkiye'ye gelirse nasıl bir satış politikası izleneceği merak konusu. Zira bu küçük araç Avrupa'da oldukça uygun bir fiyata - vergiler dahil 6.900 euro - satın alınabilen Ami'yi aylık abonelik veya uzun dönem kiralama şeklinde kullanmak da mümkün. 



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    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    10 saat önce
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    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Erkek ortamında keyifsiz esprilere kurban edilecek bir isim bulmuşlar
    2 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    cellojn (S.Cagli ) 21 dk. ( Mesaj Silindi )
    Citroen " Saxo " dan sonra pek tutmaz ismen. 😆
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    Tam anne arabası olmuş ama fiyatlar 100k dan başlayacağı için üzgünüm anne
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    Rachsuchtig 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    O isimle pek olmaz yerellestirmeye gitsinler isimde
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    eas722 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hmm en sevdiğim elektrikli Fransiz, ismini yazamadım şimdi.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    İsimden kaybeder.
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    X xxl567 (Ahmet Faruk EĞİT) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Pazarın hakimi Renault Twizy. Sıkıldık görmekten.



    Gelsin de biraz farklı araba görelim :)



    :) :) :)
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    A aycibin (Yalım Dilmen) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    ya tesla gibi dünya parasına modeller,ya da ucube gibiler çıkıyor.yahu en çok satılan araçlar belli, c3 ve c4.bunların ayarında elektrikli araç çıkarsana
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    BabyLatte (berat bayar) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) aycibin
    Okumadınız galiba yazıyı C4 elektrikli gelicek zaten ami dediği mobilite pazarı için şehiriçi 4 tekerlekli motorsiklet niyetine çıkıyor
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    M masterap (oğuzhan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    C4 guzel olmus. Chr gibi coupe formunda duruyor. O yuzden bizim bilgili forum b sinifi olarak degerlendirir :)
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    Charaznable (Char Aznable) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eğer fiyatı uygun olursa şehir içi motosiklet yerine düşünülebilir
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    M Mustafaa000 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Çöp
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    1360 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    yeni citroen c4 türkiye, Türkiye Haberleri ve
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