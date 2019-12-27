Tüm YouTube Kids videoları manuel olarak incelenecek

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İnternetin e büyük video portalı YouTube halen içeriklerin kalitesi konusundaki eleştirileri giderebilmiş değil. Özellikle çocuk kullanıcıların uğrak yeri haline gelmesi hassasiyeti de arttırıyor. YouTube kaliteyi sağlamak için geleneksel yöntemlere dönüş yapıyor.

Tek tek incelenecek

Bugüne kadar yapay zeka algoritmaları ile sahneleri algılamaya ve uygunsuz içerikleri kaldırmaya çalışan YouTube halen daha riskli akışı kesemediği için Google çalışanlarının da inceleme konusuna destek olmasını istemişti.

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Şimdi ise özel bir ekip YouTube Kids platformundaki çocuk içerikleri bundan sonra tek tek incelenycek. Firma bu iş için 40 kişilik bir ekip kurmuş durumda. Crosswalk kod adlı ekibin tehlikeli içerik sokaklarında kontrol yapacağı ifade ediliyor.

Ekip özellikle 8 yaşın altındaki çocuklara hitap eden videoları tek tek inceleyecek. Hatırlanacağı üzere çizgi film kostümleri giyen karakterler bir çocuk içeriği havası verdiği için yapay zeka algoritmalarından sıyrılıyor ve içeriğindeki kötü hareketler veya konuşmalar engellenemiyordu.

Uzmanlar ise YouTube’un işinin çok zor olduğunu ifade ediyor. Güne 500 saatlik video yüklenen platformun tek tek incelenmesi pek mümkün görünmüyor.

https://www.engadget.com/2019/12/26/youtube-screening-kids-videos/