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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tunus, blockchain destekli ulusal para birimini çıkarıyor

    Tunus, ulusal para birimini blockchain platformuna taşımaya başlayan ilk ülke oldu. Rus şirketi Universa, Tunus'un Merkez Bankası Dijital Para Birimi yayınlanmasına ve yönetilmesine yardımcı olacak.
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    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    Tunus, blockchain destekli ulusal para birimini çıkarıyor
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    Tunus Merkez Bankası, Tunus dinarının dijitalleştirilmesinin başladığını ve kağıda dayalı CBDC'nin Universa Blockchain'de yayınlanacağını açıkladı. Lansmanı yapılacak olan E-dinar'ın daha şeffaf ve daha ucuz olması bekleniyor. 

    Ayrıca, Universa'nın “e-dinar” ile gerçekleştirilen tüm işlemlerden bir yüzde alacağı ve kayıtların ülkenin merkez bankasına görünür olacağı bildirildi.

    Ayrıca Bkz. "Ripple'ın CEO'sundan 2019 değerlendirmesi ve genel piyasa izlenimi"

    Bununla birlikte, Universa'nın kurucusu ve CEO'su Alexander Borodich, bu elektronik para birimi tarzının gerçek bir kripto para birimi olarak kabul edilemeyeceğine işaret ediyor.

    CBDC veya e-dinar devlete ait olacak ve kağıt para ile desteklenecek. Ancak blockchain sadece sahteciliğe karşı koruma sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda ihracatı daha ucuz ve daha şeffaf hale getirecek. Borodich, durumu şöyle açıklıyor: “Dijital banknotlar taklit edilemez. Her banknot kendi kağıt muadili, kendi dijital filigranlarına sahip olduğu gibi kriptografi ile korunmaktadır. Ayrıca, böyle bir banknotun üretimi, baskı sürecinde mürekkep, kağıt ve elektriğin boşa harcanmasından 100 kat daha ucuzdur.”

    Böylece, ülke yeni bir para birimi çıkarmayacak. Bunun yerine, rezervlerinin bir kısmı basitçe platforma taşınacak ve vatandaşlar fiziksel paralarını e-dinarlarla takas edebilecekler.

    Tunus, blockchain destekli ulusal para birimini çıkarıyor
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    Borodich, dijital paraların, özel bankaların çalışma şeklini değiştirmesini bekliyor. Tüm fiziksel paralar merkez bankasında kalacak, ticari bankalar ise yalnızca hizmet sağlayacak ve sunulan hizmetlerin kalitesi için rekabet edeceklerdir.

    Bu arada, Avrupa Birliği'nin de kendi dijital para birimini çıkarmayı düşündüğü söylentiler arasında.



    https://cointelegraph.com/news/tunisia-to-launch-e-dinar-national-currency-using-blockchain Yorum Yaz
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    interwap 1 hf.
    Bu kripto paralar gelecekte insanların ve ülkelerin canını fena halde yakacak.
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    mdede80 1 hf.
    Blockchain köleliğin yeni adı. İlk kobay ülkede ne yazık ki Müslüman ülke. Tek devlet (şirket devleti), tek dil, tek para. Sahipler siyonizmin ve kabala inancının sözde ruhani liderleri, geri kalan köle. Bu gelişmelerin teknolojik gelişme diye sunulması ayrı bir trajedi.

    Düşünsenize nakit para yok. Birisine para vereceksin (sadaka, bahşiş, resmi - gayri resmi vs). Sistem izin vermezse veremeyeceksin.

    Abdullah çiftçi tavsiye ederim
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