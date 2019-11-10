Tunus, blockchain destekli ulusal para birimini çıkarıyor

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Tunus Merkez Bankası, Tunus dinarının dijitalleştirilmesinin başladığını ve kağıda dayalı CBDC'nin Universa Blockchain'de yayınlanacağını açıkladı. Lansmanı yapılacak olan E-dinar'ın daha şeffaf ve daha ucuz olması bekleniyor.

Ayrıca, Universa'nın “e-dinar” ile gerçekleştirilen tüm işlemlerden bir yüzde alacağı ve kayıtların ülkenin merkez bankasına görünür olacağı bildirildi.

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Bununla birlikte, Universa'nın kurucusu ve CEO'su Alexander Borodich, bu elektronik para birimi tarzının gerçek bir kripto para birimi olarak kabul edilemeyeceğine işaret ediyor.

CBDC veya e-dinar devlete ait olacak ve kağıt para ile desteklenecek. Ancak blockchain sadece sahteciliğe karşı koruma sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda ihracatı daha ucuz ve daha şeffaf hale getirecek. Borodich, durumu şöyle açıklıyor: “Dijital banknotlar taklit edilemez. Her banknot kendi kağıt muadili, kendi dijital filigranlarına sahip olduğu gibi kriptografi ile korunmaktadır. Ayrıca, böyle bir banknotun üretimi, baskı sürecinde mürekkep, kağıt ve elektriğin boşa harcanmasından 100 kat daha ucuzdur.”

Böylece, ülke yeni bir para birimi çıkarmayacak. Bunun yerine, rezervlerinin bir kısmı basitçe platforma taşınacak ve vatandaşlar fiziksel paralarını e-dinarlarla takas edebilecekler. Tam Boyutta Gör

Borodich, dijital paraların, özel bankaların çalışma şeklini değiştirmesini bekliyor. Tüm fiziksel paralar merkez bankasında kalacak, ticari bankalar ise yalnızca hizmet sağlayacak ve sunulan hizmetlerin kalitesi için rekabet edeceklerdir.

Bu arada, Avrupa Birliği'nin de kendi dijital para birimini çıkarmayı düşündüğü söylentiler arasında.

https://cointelegraph.com/news/tunisia-to-launch-e-dinar-national-currency-using-blockchain