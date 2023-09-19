Tüpraş'tan robotik teknoloji yatırımı

Bu yatırım, Tüpraş Ventures’in robotik teknolojiler alanındaki ilk yatırımı oldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre bu alanda yeni yatırımlar yapılacak ve iş ortaklıklarına odaklanılacak.
RUVI OilDiver robotu ile kontrol ve bakım yapılıyor
AISField tarafından geliştirilen RUVI OilDiver isimli robot, akaryakıt tanklarının içi doluyken taban kontrolü ve bakımının yapılmasını sağlıyor. RUVI Diver sualtı dronu, rafineri ve yakıt depolama başta olmak üzere endüstriyel tesislerin su tanklarına görsel ve ultrasonik muayene yapabiliyor. RUVI OilDiver'ın diğer bileşeni olan I-Cleaner robotu ise su tanklarında kirlilik olması durumunda tank temizleme operasyonunu başarıyla yerine getiriyor.
Tüpraş sahalarında ilk uygulamaları gerçekleştirilen RUVI OilDiver robotu, tank devre dışı edilmeden kontrol ettiği için yarattığı zaman ve maliyet tasarrufunun yanında; çalışanların tankın içerisine girmesine gerek bırakmadığı için de iş sağlığı ve güvenliği anlamında katkı sunuyor. Geleneksel yöntemlerde olduğu gibi hidrokarbon temizliği yapılmadığı için, atık oluşturma ve atıkların bertaraf edilmesi de ortadan kaldırılıyor, böylece çevresel şartlar da korunmuş oluyor. Ürünün saha testleri ve ilk hizmetleri Tüpraş sahasında başarıyla gerçekleştirildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.