Tam Boyutta Gör Tüpraş’ın girişimleri desteklemek için kurduğu Tüpraş Ventures, robotik teknolojiler geliştiren yerli girişim AISField’a yatırım yaptığını duyurdu. AISField tarafından geliştirilen robot, Tüpraş rafineri sahalarında kullanılmaya başlandı.

Bu yatırım, Tüpraş Ventures’in robotik teknolojiler alanındaki ilk yatırımı oldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre bu alanda yeni yatırımlar yapılacak ve iş ortaklıklarına odaklanılacak.

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RUVI OilDiver robotu ile kontrol ve bakım yapılıyor

AISField tarafından geliştirilen RUVI OilDiver isimli robot, akaryakıt tanklarının içi doluyken taban kontrolü ve bakımının yapılmasını sağlıyor. RUVI Diver sualtı dronu, rafineri ve yakıt depolama başta olmak üzere endüstriyel tesislerin su tanklarına görsel ve ultrasonik muayene yapabiliyor. RUVI OilDiver'ın diğer bileşeni olan I-Cleaner robotu ise su tanklarında kirlilik olması durumunda tank temizleme operasyonunu başarıyla yerine getiriyor.

Tam Boyutta Gör Robot sayesinde daha güvenli şekilde temizlik ve bakım yapılması sağlanırken yüzde 95 oranında zaman tasarrufu elde ediliyor. İnsan sağlığını ve insan güvenliğini korumaya yönelik olarak uluslararası ATEX sertifikasına sahip dünyadaki sayılı uygulamalardan biri olma özelliği taşıyor.

Tüpraş sahalarında ilk uygulamaları gerçekleştirilen RUVI OilDiver robotu, tank devre dışı edilmeden kontrol ettiği için yarattığı zaman ve maliyet tasarrufunun yanında; çalışanların tankın içerisine girmesine gerek bırakmadığı için de iş sağlığı ve güvenliği anlamında katkı sunuyor. Geleneksel yöntemlerde olduğu gibi hidrokarbon temizliği yapılmadığı için, atık oluşturma ve atıkların bertaraf edilmesi de ortadan kaldırılıyor, böylece çevresel şartlar da korunmuş oluyor. Ürünün saha testleri ve ilk hizmetleri Tüpraş sahasında başarıyla gerçekleştirildi.

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Tüpraş'tan robotik teknoloji yatırımı