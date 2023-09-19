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    Tüpraş'tan robotik teknoloji yatırımı

    Tüpraş Ventures, yerli robotik teknoloji girişimi AISField’a yatırım yaptı. AISField tarafından geliştirilen robot ile Tüpraş rafinelerindeki depolama tanklarının bakım ve onarımı yapılıyor.
    Tüpraş'tan robotik teknoloji yatırımı Tam Boyutta Gör
    Tüpraş’ın girişimleri desteklemek için kurduğu Tüpraş Ventures, robotik teknolojiler geliştiren yerli girişim AISField’a yatırım yaptığını duyurdu. AISField tarafından geliştirilen robot, Tüpraş rafineri sahalarında kullanılmaya başlandı.

    Bu yatırım, Tüpraş Ventures’in robotik teknolojiler alanındaki ilk yatırımı oldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre bu alanda yeni yatırımlar yapılacak ve iş ortaklıklarına odaklanılacak.

    RUVI OilDiver robotu ile kontrol ve bakım yapılıyor

    AISField tarafından geliştirilen RUVI OilDiver isimli robot, akaryakıt tanklarının içi doluyken taban kontrolü ve bakımının yapılmasını sağlıyor. RUVI Diver sualtı dronu, rafineri ve yakıt depolama başta olmak üzere endüstriyel tesislerin su tanklarına görsel ve ultrasonik muayene yapabiliyor. RUVI OilDiver'ın diğer bileşeni olan I-Cleaner robotu ise su tanklarında kirlilik olması durumunda tank temizleme operasyonunu başarıyla yerine getiriyor.

    Tüpraş'tan robotik teknoloji yatırımı Tam Boyutta Gör
    Robot sayesinde daha güvenli şekilde temizlik ve bakım yapılması sağlanırken yüzde 95 oranında zaman tasarrufu elde ediliyor. İnsan sağlığını ve insan güvenliğini korumaya yönelik olarak uluslararası ATEX sertifikasına sahip dünyadaki sayılı uygulamalardan biri olma özelliği taşıyor.

    Tüpraş sahalarında ilk uygulamaları gerçekleştirilen RUVI OilDiver robotu, tank devre dışı edilmeden kontrol ettiği için yarattığı zaman ve maliyet tasarrufunun yanında; çalışanların tankın içerisine girmesine gerek bırakmadığı için de iş sağlığı ve güvenliği anlamında katkı sunuyor. Geleneksel yöntemlerde olduğu gibi hidrokarbon temizliği yapılmadığı için, atık oluşturma ve atıkların bertaraf edilmesi de ortadan kaldırılıyor, böylece çevresel şartlar da korunmuş oluyor. Ürünün saha testleri ve ilk hizmetleri Tüpraş sahasında başarıyla gerçekleştirildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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