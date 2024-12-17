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    TÜRASAŞ yerli tren ve lokomotif üretimi için üç yeni fabrika kuracak

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı TÜRASAŞ, yerli tren ve raylı sistem üretimi için Eskişehir, Sakarya ve Sivas'ta üç yeni fabrika kuracak.                  
    TÜRASAŞ yerli tren - üretimi için üç yeni fabrika kuracak Tam Boyutta Gör
    Yerli elektrikli tren ve lokomotif üretimi yapan Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ (TÜRASAŞ), yeni raylı araçların geliştirilmesi ve üretim kapasitesinin artırılması amacıyla üç yeni fabrika kuracak.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ’ın Eskişehir, Sakarya ve Sivas şehirlerinde üç yeni fabrika kuracağını, bu fabrikaların temelinin 2025 yılında atılacağını duyurdu.

    Eskişehir’deki fabrikada elektrikli lokomotif imalatı ve elektrik sistemleri imalatı gerçekleşecek. Sakarya’da milli elektrikli tren setinin üretimi ve testleri yapılacak. Sivas’ta ise yerli raylı sistem parçalarının üretimi gerçekleşecek.

    Elektrikli tren seti ile çevreci ulaşım sağlayan TÜRASAŞ, yeni kuracağı fabrikalarda da çevreci yaklaşımı benimseyecek. Sivas’ta kurulacak fabrikanın çatısına güneş enerjisi santralleri inşa edilecek. Tesiste kullanılacak elektriğin yenilenebilir enerjiden karşılanması sağlanacak.

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