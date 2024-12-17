TÜRASAŞ yerli tren ve lokomotif üretimi için üç yeni fabrika kuracak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ’ın Eskişehir, Sakarya ve Sivas şehirlerinde üç yeni fabrika kuracağını, bu fabrikaların temelinin 2025 yılında atılacağını duyurdu.
Eskişehir’deki fabrikada elektrikli lokomotif imalatı ve elektrik sistemleri imalatı gerçekleşecek. Sakarya’da milli elektrikli tren setinin üretimi ve testleri yapılacak. Sivas’ta ise yerli raylı sistem parçalarının üretimi gerçekleşecek.
Elektrikli tren seti ile çevreci ulaşım sağlayan TÜRASAŞ, yeni kuracağı fabrikalarda da çevreci yaklaşımı benimseyecek. Sivas’ta kurulacak fabrikanın çatısına güneş enerjisi santralleri inşa edilecek. Tesiste kullanılacak elektriğin yenilenebilir enerjiden karşılanması sağlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor