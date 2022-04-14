Oxford Üniversitesi'ndeki Türk bilim insanı bataryalara güç tasarrufu sağlayacak teknoloji geliştirdi

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Oxford Üniversitesi’nde doktora yapan Türk bilim insanı Utku Emre Ali, bataryalarda nano malzeme kullanımının etkisine yönelik doktora çalışmasını tamamladı. Yapılan deneylere göre frekans sentezleyici olarak nano malzemeler kullanıldığında yüzde 60’a kadar güç tasarrufu sağlandığı tespit edildi. Bu çalışma, küçük bataryalardan daha yüksek verim alabileceğimizi gösteriyor.

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Telefon, bilgisayar, akıllı saat gibi cihazların bataryalarında veri alışverişi için, çok fazla güç tüketen ve frekanslar arasında yeterince hızlı geçiş sağlayamayan kuvars bazlı frekans sentezleyiciler kullanılıyor. Utku Emre Ali’nin Oxford ve Pensilvanya üniversitelerindeki bilim insanlarıyla birlikte hazırladığı çalışmada ise kuvars bazlı frekans sentezleyiciler yerine 10 kat daha hızlı geçiş yapabilen ve 1 milyon kat daha az güç tüketen nano malzemeler kullanıldı. Yapılan deneyler sonucunda bataryaların daha düşük güç tüketimiyle daha hızlı veri hızına ulaşabildiği ve bu sayede yüzde 60’a varan tasarruf sağladığı tespit edildi.

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Utku Emre Ali, çalışma hakkında şunları söyledi:

“Bu frekans sentezleyen devreler kuvars kristallerine dayanıyor. Kuvars kristalleri çok fazla güç harcıyor. Çünkü bunlar çok büyük boyutlu. Projemizdeki cihazların boyutu saç telinin binde biri kadarken kuvars kristalleri yarım santim, yarım santim boyutlarında bir küp. Kuvars kristallerine bir birim güç gerekiyorsa bizim cihazlarımıza 1 milyon kat daha küçük bir birim enerji gerekiyor. Bu da çalışma verimini oldukça artırıyor. Dedik ki 'Eğer bu frekans sentezleyicilerin gücünü 1 milyon katına indirebilirsek bunu da daha güvenilir bir nano malzemeyle gerçekleştirirsek bu güç tüketimini oldukça düşürebiliriz ve cihazların pil ömrünü de daha fazla uzatabiliriz' Mesela, gündelik hayatta kullandığımız akıllı cihazları en fazla 10 saat kullanabiliyorsak -telefonla konuşma süresi olarak- bu cihazlar eğer ürüne dönüştürülürse şu anki teknolojiyle 16 saate kadar çıkabilir. Belki daha farklı nano malzemeler bulunursa bu süre daha da uzayabilir, belki 20 saate çıkabilir.”

Ali, bu teknolojinin şimdilik iletişim alanında kullanılabileceğini fakat ileride bilim insanlarının nano malzemeleri kuantum hesaplamaları gibi farklı teknolojilerde kullanma ihtimalinin de olduğunu sözlerine ekledi.

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