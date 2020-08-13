Türk firma, AB'nin elektrikli araç bataryalarına yönelik MARBEL Projesi'ne dahil oldu

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ASAŞ, Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 araştırma ve yenilik programı çerçevesinde fonlanan MARBEL Projesi’ne dahil oldu.

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Söz konusu proje, tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlar için pil teknolojileri ve pil yönetim sistemleri geliştirmeye odaklanıyor. ASAŞ da bu proje kapsamında yüksek mukavemete sahip batarya taşıyıcı profiller geliştirerek yeni nesil elektrikli araç platformlarının geliştirilmesine katkı sağlayacak. Firma, 5 adet komple batarya taşıyıcı profili ile 4 adet mini housing profilinin üretimini gerçekleştirecek. Toplam bütçesi 9,4 milyon euro olan MARBEL Projesi’nin Kasım 2020’de başlaması hedefleniyor.

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MARBEL Projesi için İspanyol menşeili EURECAT koordinatörlüğünde yapılanan konsorsiyumda ASAŞ'ın yanı sıra AVL, IDIADA, CRF (Fiat), Fraunhofer (IWU), SINTEF, FICOSA gibi önemli ortakların da bulunduğu toplam 7 ülkeden, 16 kurum yer alıyor. Proje kapsamında elektrikli otomobil akü gövde profilleri sistemlerinin ağırlığında yüzde 20 azalma, 2018’de piyasada bulunan en iyi EV ile karşılaştırıldığında yüzde 25 daha kısa şarj süresi, uzun pil ömrü elde etme, termal yönetim konusunda önemli iyileştirmeler ve LCA (Yaşam döngüsü analizi) katkısının yüzde 20 olması hedefleniyor.

ASAŞ Genel Müdürü Derya Hatiboğlu, “ARGE Bölümümüz ile gerek müşterilerimizin projelerinde gerekse uluslararası projelerde çözüm ortağı olarak katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Şu anda aktif olarak dahil olduğumuz 4 Avrupa Birliği projemiz bulunuyor. ASAŞ olarak bu projede, elektrikli otomobil akü gövde profilleri sistemi geliştirilmesine katkı sağlayacağız. Üreteceğimiz batarya taşıyıcı profilleri, otomotiv kullanımı için mukavemet ve çarpışma özelliklerini arttırmak üzere ekstrüzyon tekniği ile üretilecek ve kalite kontrol testlerini gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

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