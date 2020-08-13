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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türk firma, AB'nin elektrikli araç bataryalarına yönelik MARBEL Projesi'ne dahil oldu

    ASAŞ, toplam bütçesi 9,4 milyon euro olan proje kapsamında yüksek mukavemete sahip batarya taşıyıcı profiller geliştirerek yeni nesil elektrikli araç platformlarının geliştirilmesine katkı sağlayacak.
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    Otomobi...
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Türk firma, AB'nin elektrikli araç bataryalarına yönelik MARBEL Projesi'ne dahil oldu
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    ASAŞ, Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 araştırma ve yenilik programı çerçevesinde fonlanan MARBEL Projesi’ne dahil oldu.

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    Söz konusu proje, tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlar için pil teknolojileri ve pil yönetim sistemleri geliştirmeye odaklanıyor. ASAŞ da bu proje kapsamında yüksek mukavemete sahip batarya taşıyıcı profiller geliştirerek yeni nesil elektrikli araç platformlarının geliştirilmesine katkı sağlayacak. Firma, 5 adet komple batarya taşıyıcı profili ile 4 adet mini housing profilinin üretimini gerçekleştirecek. Toplam bütçesi 9,4 milyon euro olan MARBEL Projesi’nin Kasım 2020’de başlaması hedefleniyor.

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    MARBEL Projesi için İspanyol menşeili EURECAT koordinatörlüğünde yapılanan konsorsiyumda ASAŞ'ın yanı sıra AVL, IDIADA, CRF (Fiat), Fraunhofer (IWU), SINTEF, FICOSA gibi önemli ortakların da bulunduğu toplam 7 ülkeden, 16 kurum yer alıyor. Proje kapsamında elektrikli otomobil akü gövde profilleri sistemlerinin ağırlığında yüzde 20 azalma, 2018’de piyasada bulunan en iyi EV ile karşılaştırıldığında yüzde 25 daha kısa şarj süresi, uzun pil ömrü elde etme, termal yönetim konusunda önemli iyileştirmeler ve LCA (Yaşam döngüsü analizi) katkısının yüzde 20 olması hedefleniyor.

    ASAŞ Genel Müdürü Derya Hatiboğlu, “ARGE Bölümümüz ile gerek müşterilerimizin projelerinde gerekse uluslararası projelerde çözüm ortağı olarak katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Şu anda aktif olarak dahil olduğumuz 4 Avrupa Birliği projemiz bulunuyor. ASAŞ olarak bu projede, elektrikli otomobil akü gövde profilleri sistemi geliştirilmesine katkı sağlayacağız. Üreteceğimiz batarya taşıyıcı profilleri, otomotiv kullanımı için mukavemet ve çarpışma özelliklerini arttırmak üzere ekstrüzyon tekniği ile üretilecek ve kalite kontrol testlerini gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.



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    onkuba 1 hf. en beğenilen blacklotus01
    Sen şirket kur da en iyi kısımlarını üret. :)
    Yanıtla +16
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    blacklotus01 1 hf.
    Yanlış anlamadıysam biz yine en dandik kısmı üreticez
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    FrknEgeOztrk (Frkn EgeOztrk) 1 hf. blacklotus01
    Projelerde hiçbir zaman kilit rol oynamadı ki, girdiklerimizin hepsi dediğim gibi know how için. Savunma sanayii bile bu şekilde gelişti. Örneğin bir zamanlar stinger füzesine parça üreten rs, şimdi ortaklıkla kendi orta menzilli savunma sistemini yapıyor. Önemli olan alttan üstten bi şekilde pastadan pay alabilmek şuan çünkü temelimiz yok bu konularda, deneye yanıla; görerek; contasını bile yapsalar kilit parça önemsiz parça farketmeksizin projeye katılarak öğrenilecek bunlar. Aynı çin in bir zamanlar yaptığı teknoloji transferi gibi buda.
    Projelerde hiçbir zaman kilit rol oynamadı ki, girdiklerimizin hepsi dediğim gibi know how için. Savunma sanayii bile bu şekilde gelişti. Örneğin bir zamanlar s...
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    hollowman_ (N. b.) 1 hf.
    "Dandik kısımlarını üretecez" yazmış cahilin biri. He aynen bu profiller senin küçük sanayide yazın çalıştığın demircide ürettiğin profillere benziyordu zaten.
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    serdaryıldırım1 1 hf.
    bizim yerli ve milli araba için de yapın da fiyatı düşsün bari az
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    blacklotus01 1 hf.
    Yanlış anlamadıysam biz yine en dandik kısmı üreticez
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    onkuba 1 hf. blacklotus01
    Sen şirket kur da en iyi kısımlarını üret. :)
    Yanıtla +16
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    FrknEgeOztrk (Frkn EgeOztrk) 1 hf. blacklotus01
    En dandik değil, en sıkıntılı ve önemli parçayı almışlar. Dayanıklılık testlerinde ya da kazalarda bir sıkıntı doğarsa firmayı tazminat yağmuruna tutarlar firma ya şamaroğlanı olacağını bilerek pastadan pay istiyor ya da kaliteli malzeme çıkaracağına güveniyor. İki türlü de firma sağlam bir know-how birikimi sağlayacaktır.
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