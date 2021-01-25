Türk girişimci, bariyerlerde gezerek trafik ihlallerini tespit edecek otonom robot tasarladı

İzmir'de yaşayan Üzeyir Akova, otoyol kenarlarındaki bariyerler üzerinde otonom şekilde hareket eden, trafiği kontrol ederek ihlalleri anında emniyete bildirebilecek bir robot tasarladı. Railbot adını verdiği ürün için yaklaşık 1 buçuk yıldır çalışan Akova, yaptığı patent başvurusunun değerlendirme sürecinin kısa süre içinde sonuçlanmasını bekliyor.

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Geliştirdiği projeyle ilgili konuşan Akova, "Railbot, karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak üzere bariyer üzerinde otonom hareket kabiliyetine sahip, trafik denetimini ve ihlallerini tespit etmek üzere tasarlanmış yerli otonom robot projesidir. Türkiye’de bir ilktir. Birden fazla amaca hizmet ediyor. Emniyet şeridi ihlali, hız sınırı ihlali ve en sonunda da tamamen trafik denetleme amaçlı kullanılabiliyor.

Mesela bir yangın anında itfaiyeye haber verebiliyor. Bir kaza olduğunda ambulansa ve emniyet güçlerine haber verebiliyor. Otoyol güvenliğini tehdit eden cisimleri, hayvan ve yaya girişlerini de ilgili birimlere aktararak karayollarının güvenli olmasını sağlıyor. Robotun enerji ihtiyacı da yol kenarlarına kurulacak güneş enerji paneliyle şarj istasyonlarından karşılanacak" açıklamasında bulundu.

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Son zamanlarda Türkiye’de hemen hemen her alanda yerli ve milli teknolojik projelere destek verildiğini söyleyen Akova, "Bu bağlamda bunu ülkemize sunmak istiyoruz. Ülkemizde trafikte çok fazla ihlal yapıldığından dolayı can kayıpları yaşayabiliyoruz. Bu kayıpları en az indirmek hatta sıfırlamak için bu robotu ülkemizin hizmetine kazandırmak istiyoruz. Konuştuğum yetkililer bu robota olumlu tepkiler verdi. Bu projeyle birlikte kaza riskinin en aza indirilmesini amaçlıyoruz. Bunun için de yatırımcı desteğiyle birlikte yerli yazılım geliştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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