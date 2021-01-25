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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türk girişimci, bariyerlerde gezerek trafik ihlallerini tespit edecek otonom robot tasarladı

    Trafik denetleme amaçlı geliştirilen robot, kural ihlali yapanları tespit edip anında emniyete bildirebilecek. Ayrıca herhangi bir yangın veya kaza anında itfaiye, ambulans ve polise haber verebilecek
    3 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Türk girişimci, bariyerlerde gezerek trafik ihlallerini tespit edecek otonom robot tasarladı

    İzmir'de yaşayan Üzeyir Akova, otoyol kenarlarındaki bariyerler üzerinde otonom şekilde hareket eden, trafiği kontrol ederek ihlalleri anında emniyete bildirebilecek bir robot tasarladı. Railbot adını verdiği ürün için yaklaşık 1 buçuk yıldır çalışan Akova, yaptığı patent başvurusunun değerlendirme sürecinin kısa süre içinde sonuçlanmasını bekliyor.

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    Geliştirdiği projeyle ilgili konuşan Akova, "Railbot, karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak üzere bariyer üzerinde otonom hareket kabiliyetine sahip, trafik denetimini ve ihlallerini tespit etmek üzere tasarlanmış yerli otonom robot projesidir. Türkiye’de bir ilktir. Birden fazla amaca hizmet ediyor. Emniyet şeridi ihlali, hız sınırı ihlali ve en sonunda da tamamen trafik denetleme amaçlı kullanılabiliyor.

    Türk girişimci, bariyerlerde gezerek trafik ihlallerini tespit edecek otonom robot tasarladı

    Mesela bir yangın anında itfaiyeye haber verebiliyor. Bir kaza olduğunda ambulansa ve emniyet güçlerine haber verebiliyor. Otoyol güvenliğini tehdit eden cisimleri, hayvan ve yaya girişlerini de ilgili birimlere aktararak karayollarının güvenli olmasını sağlıyor. Robotun enerji ihtiyacı da yol kenarlarına kurulacak güneş enerji paneliyle şarj istasyonlarından karşılanacak" açıklamasında bulundu.

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    Son zamanlarda Türkiye’de hemen hemen her alanda yerli ve milli teknolojik projelere destek verildiğini söyleyen Akova, "Bu bağlamda bunu ülkemize sunmak istiyoruz. Ülkemizde trafikte çok fazla ihlal yapıldığından dolayı can kayıpları yaşayabiliyoruz. Bu kayıpları en az indirmek hatta sıfırlamak için bu robotu ülkemizin hizmetine kazandırmak istiyoruz. Konuştuğum yetkililer bu robota olumlu tepkiler verdi. Bu projeyle birlikte kaza riskinin en aza indirilmesini amaçlıyoruz. Bunun için de yatırımcı desteğiyle birlikte yerli yazılım geliştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



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    BalkanGöçmeniBirBey

    TensorFlow kullandığını düşünüyorum.

    22 dakika önce
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    6s

    b

    1 saat önce
    Lagari Hasan Çelebi

    a

    1 saat önce
    CooL_ROMEO

    n

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    V vasocard 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    https://www.shine.cn/news/nation/1710235320/

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Hayatımız yalan dolan bunun üzerine patent işlemlerini küresel bazda bedava alabiliriz.
    https://www.shine.cn/news/nation/1710235320/ ...
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    Yanıtla +29
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    3 3qzotix (bekir yıldız) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bizde o robotu çalıp parçalarını satarlar.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yanfo (Yavuz ) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) 3qzotix
    bu yorumu görmeye geldim, gidiyorum.
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    basartenk (basar tenk) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Başka işin mi yok lan senin!
    Yanıtla +2
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    Omega Speedmaster 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    "Railbot adını verdiği ürün için yaklaşık 1 buçuk yıldır çalışan Akova, yaptığı patent başvurusunun değerlendirme sürecinin kısa süre içinde sonuçlanmasını bekliyor."



    Bekler tabii...işin ucunda vatandaşa kesilecek cezalar var
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    3 3qzotix (bekir yıldız) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bizde o robotu çalıp parçalarını satarlar.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yanfo (Yavuz ) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) 3qzotix
    bu yorumu görmeye geldim, gidiyorum.
    Yanıtla +4
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    V vasocard 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    https://www.shine.cn/news/nation/1710235320/

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Hayatımız yalan dolan bunun üzerine patent işlemlerini küresel bazda bedava alabiliriz.
    Yanıtla +29
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    electrun (test test) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Girisimci bile halka girmenin pesinde yahu
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    E Esxici (Mehmet Zülküf) 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Girişimci bu aleti nasıl çalıp da hurdacıya satamazlar üzerine çalışma yapsın bence. Logar kapaklarının, çöp kutularının çalındığı bir ülkede yaşıyoruz.
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    SuperVisör (mahir cam) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    çarşı pazarı zamlara karşı kontrol etcek bişi yapsalar hep devlete çalışıyorlar..
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    general4242 (Salim Baş) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu bariyerlerde giderken yanina yaklaşıp foto, video ceken, tiktok çeken, yaklasip dokunmaya çalışanlar olmaz herhalde. Ceza yazar bize de diye yapamazlar oyle hareketler
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    231407 (Barış Özdemir) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok akıllıca eminim radarlardan daha çok işe yarar
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    N no_panic (h h) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bariyerde gezmesinin avantajı nedir acaba? Benzer sistemler yerden yüksekte trafik ışıklarının yanında halihazırda mevcut.
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    1104 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    Türkiye Haberleri, trafik kural ihlali ve
    3 etiket daha otonom robot railbot Bilim ve Teknoloji
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