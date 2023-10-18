Türkiye merkezli güneş enerjisi üreticisi Energate Solar, ABD’ye açılıyor

Tam Boyutta Gör Sektörde yıllara dayanan tecrübesi ve güçlü marka ortaklıkları ile Türkiye’nin güneş enerjisi sektöründe önemli bir yere sahip olan Energate Solar, Ekim 2023 sonunda duyurulacak yeni bir tesisle ABD pazarına açılacak. Şirket, 2023'te galyum katkılı monokristal PERC silikon panelleri ve TOPCon panellerinden 500 MW’lık üretim gerçekleştirmeyi beklerken 2024’te ise kapasiteyi 1 GW’a çıkarmayı planlıyor.

Energate Solar, ABD'de üretim tesisleri açıyor

Energate Solar, fotovoltaik panel üretimi sektöründe Türkiye'nin önde gelen üreticilerinden birisi konumunda. Şirket şu anda Kayseri'deki iki tesisinde 370 W ile 670 W arasında değişen güneş modülleri için 1 GW üretim kapasitesine sahip. Üretilen half-cut modüller yüzde 20,87 ile yüzde 22,56 arasında verimliliğe sahipken TOPCon modüller ise yüzde 21,03 ile yüzde 22,47 arasında verimliliğe sahip.

Tarihteki en büyük enerji dönüşümü gerçekleşiyor 1 gün önce eklendi

Şirketin CEO'su Yasin Güçlü, “Geniş arazileri, çeşitli enerji ihtiyaçları ve artan çevre bilinciyle Amerika Birleşik Devletleri, Energate'in sürdürülebilir enerji çözümleri için eşsiz bir sahne sunuyor” dedi. Güçlü, 2025 yılında ABD'nin Batı Yakası bölgesinde başlangıçta 1 GW kapasiteli ikinci bir üretim tesisi kurulacağını, böylece şirketin 2025 yılı sonuna kadar ülkede toplam 2 GW kapasiteye sahip olacağını söylüyor. Doğu Yakası ve Batı Yakası'ndaki tesislerin kurulması, şirketin ABD'ye yönelik üç yatırım planından ikisini oluşturuyor. Şimdilik bu iki üretim tesisi için yapılacak yatırımın miktarı belli değil. Üçüncü yatırım planı ise ülkede güneş hücresi üretimine başlamak.

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