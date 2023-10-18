Türkiye merkezli güneş enerjisi üreticisi Energate Solar, ABD’ye açılıyor

Energate Solar, ABD'de üretim tesisleri açıyor
Energate Solar, fotovoltaik panel üretimi sektöründe Türkiye'nin önde gelen üreticilerinden birisi konumunda. Şirket şu anda Kayseri'deki iki tesisinde 370 W ile 670 W arasında değişen güneş modülleri için 1 GW üretim kapasitesine sahip. Üretilen half-cut modüller yüzde 20,87 ile yüzde 22,56 arasında verimliliğe sahipken TOPCon modüller ise yüzde 21,03 ile yüzde 22,47 arasında verimliliğe sahip.
Şirketin CEO'su Yasin Güçlü, “Geniş arazileri, çeşitli enerji ihtiyaçları ve artan çevre bilinciyle Amerika Birleşik Devletleri, Energate'in sürdürülebilir enerji çözümleri için eşsiz bir sahne sunuyor” dedi. Güçlü, 2025 yılında ABD'nin Batı Yakası bölgesinde başlangıçta 1 GW kapasiteli ikinci bir üretim tesisi kurulacağını, böylece şirketin 2025 yılı sonuna kadar ülkede toplam 2 GW kapasiteye sahip olacağını söylüyor. Doğu Yakası ve Batı Yakası'ndaki tesislerin kurulması, şirketin ABD'ye yönelik üç yatırım planından ikisini oluşturuyor. Şimdilik bu iki üretim tesisi için yapılacak yatırımın miktarı belli değil. Üçüncü yatırım planı ise ülkede güneş hücresi üretimine başlamak.Kaynakça https://www.energatesolar.com/ https://www.pv-magazine.com/2023/10/17/turkish-manufacturer-energate-solar-announces-expansion-into-us-with-new-facilities/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.