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    Türk oyun firması 'Rollic', Zynga'ya satıldı! Tam 168 milyon dolar

    İstanbul merkezli Rollic Games tam 168 milyon dolar karşılığında Zynga'ya satıldı. Şirketin oyunları bundan sonra Zynga'nın kontrolünde olacak.
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Türk oyun firması 'Rollic', Zynga'ya satıldı! Tam 168 milyon dolar
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    Peak Games'in ardından önemli bir oyun firmamız daha yurt dışına satılıyor. Basit ve eğlenceli mobil oyunlarıyla tanıdığımız Rollic Games'in %80 hissesi tam 168 milyon dolara Zynga'ya satıldı. Anlaşmanın 1 Ekim'de sonlanacağı ve Rollic'in oyunlarının bu tarih itibarıyla tamamıyla Zynga'nın kontrolüne geçeceği belirtildi.

    İstanbul merkezli Rollic'in oyunları şu anda günlük 5 milyon, aylık ise 65 milyon aktif kullanıcıya sahip. Şirketi Tangle Master 3D, Go Knots 3D ve Repair Master 3D gibi popüler yapımlarından tanıyorduk. Rollic özellikle son bir yıl içerisinde müthiş bir büyüme gerçekleştirmişti. Şirketin birden fazla oyunu bu yıl ABD ve dünya genelinde en çok indirilenler listesine girmeyi başarmıştı.

    Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Zynga CEO'su Frank Gibeau,"Hyper-casual kategorisinin 2020'de dünyada en hızlı büyüyen yayıncılarından olan Rollic'in bünyemize katılmış olmasından dolayı büyük bir heyecan duyuyoruz. Rollic arkasında müthiş yaratıcı bir ekibe sahip. Rollic ve Zynga birlikte çok daha hızlı büyüyecek." ifadelerini kullandı.

    Zynga, belli kazanç hedeflerine ulaşılması durumunda önümüzdeki üç yıl içerisinde Rollic'in geri kalan %20'lik hissesininin de satın alacak.



    https://www.gamesindustry.biz/articles/2020-08-05-zynga-acquires-hypercasual-mobile-company-rollic-for-USD168m Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    .PanxeR. (tayfun ilme) 2 hf. en beğenilen
    Sata sata bize para kazandıracak hiç bir şey kalmayacak geride. Ülkenin kanayan yarası oyun sektörü 1,2 güzel adım attı onda da marifet gibi satılışını görüyoruz. Arkadaşlar satılan şey bir oyun firması değil , satılan şey ülkeye düzenli döviz sokacak sanal ürünlerin elimizden alınması.
    Sata sata bize para kazandıracak hiç bir şey kalmayacak geride. Ülkenin kanayan yarası oyun sektörü 1,2 güzel adım attı onda da marifet gibi satılışını görüyoru...
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    babgozd 2 hf.
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    mokoko_TR 2 hf. mementopolis
    sanane adamın şirketi satmış neden üzülelim .akisne sevinmeliyiz diger girişimcilere örnek maliyetsiz temiz dövizde giriyor eee nedir ab derdiniz
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    gurkanse (gurkan sevinc) 1 hf.
    süper aptal oyunlar var içinde, oturupta yüzüne bakılmayacak cinsten ama 168 milyon dolara satılmış. hakkaten şaşırmamak elde değil.
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    JaCKiE_BrOwN (Jackie Brown) 2 hf.
    168 milyon dolar sarayın 1 yıllık gideri
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    mehmet_clk (mehmet çelik) 2 hf.
    Yazılım yapayım birşey çıkar mı diyenlere örnek olacak haberler, bu firmaların kuruluşundan işleyişine kadar her şey örnek olarak bakmak lazım.
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    İl teber (Tolga ) 2 hf.
    Mobil online oyun sektöründe başarılı çok firmamız var. Bunlar değerinde satılıyor sıkıntı yok.
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    Holk (Holk Holk) 2 hf.
    Bu satışları kötü birşey anlayan komünistler gitsinler,hiçbir şeyin satılmadığı Kuzey Kore'de yaşasınlar. Sizene kardeşim adamın özel mülkiyeti isterse satar,parasını ezer isterse de başka şirket kurar onun bildiği iş. Yatırımcıları ve müteşebbisleri korkutmayın devletçi kafanızla!
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    djkubi (Kubilay cabuk) 2 hf.
    Ucuza gitmiş. Sevinmeye lüzüm yok
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    Spavdez (Cihan L.) 2 hf.
    Beyler sinirlenmeyin bu guzel bir olay. Toprak falan satmiyorlar veya sattiklari sirket baskalarinin haklarinin bulunmadigi kendi haklarinin oldugu bir platform. Cok iyi bir fiyata satilmis. Bu kadar yuksek pazar payi olan yerlerde boyle sirketler kurup yukseltip iyi fiyatlara satilabilir. Bunu surdurulebilir yaparak ulkeye daha cok katki saglayabilirler. Altyapidan futbolcu yetistirip buyuk takimlara milyonlar karsiliginda itelenen futbolcular gibi dusunun 😁
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf.
    Arkadaşlar her şeyi boş boş eleştireceğinize bakın, isteyince, çabalayınca insanlar neler yapıyor. Bir an önce siz de yolunuzu çizin. Bir de kendi malını satan şirketin sahibi sizin kadarını düşünemiyor mu Allah aşkına?
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    denile 2 hf.
    Umarım bu yatırımları girişime dönüştürürler.
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    Dgd1 2 hf.
    Herkes ülkeyi kurtarmak zorunda değil adamlar satmış parasını almış mis gibi.
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