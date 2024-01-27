Türk şirketten uzay çöplerini temizleme projesi!

Tam Boyutta Gör Uzay ve uydu teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte “uzay çöpü” olarak adlandırılan atıkların sayısında büyük artış yaşandı. Uzay teknolojilerinin güvenliği için büyük risk oluşturulan uzay çöplerinin toplanması ve geri dönüştürülmesi için proje geliştirildi.

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Uydular ve uzay araçları için çarpışma riski oluşturan, kullanılmayan uydu ve fırlatılan roketlerden arta kalan parçaların temizlenmesi için harekete geçen Şira-Space uzay araştırmaları şirketi, Carina Uzay Çöplerini Temizleme ve Yenileme projesiyle dikkat çekiyor. Tamamen robotik sistemlerle işletilecek proje ile uzay boşluğundaki çöplerin elektromanyetik ağlarla toplatılarak uzay istasyonuna getirilmesi ve burada yenilenmesi veya imha edilmesi hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör Uzayda yaklaşık 17 bin parça çöp olduğunun tahmin edildiğini aktaran Şira-Space Üst Yöneticisi Gurur Gaye Günal, şunları söyledi:

"Uzay alanında dünyada bir ilke imza attık. Uzay çöplerinin temizlenmesiyle ilgili Birleşmiş Milletler'in getirmiş olduğu zorunluluk çerçevesinde bütün dünya bu çöpleri temizlemek için farklı bilimsel çözüm yolları ararken biz Türkiye'den bu alanda inovatif, yenilikçi ve başı çeken bir projeye imzamızı attık: Uzay Çöpleri Geri Dönüşüm Merkezi'nin uzayda gerçekleştirilmesi projesi. Bu projemizi yerli ve yabancı iş birliktelikleriyle yürütmek için gerekli adımları atarak iş birlikteliklerimizi tesis ettik. Mart ayında Türkiye'den çıkaracağımız bu projemizi bütün dünyaya duyurmak üzere uluslararası bir uzay kongresinde tüm dünyaya ve yatırımcılara açacağız."

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