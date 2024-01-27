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    Türk şirketten uzay çöplerini temizleme projesi!

    Uzay hakkında projeler geliştiren Şira-Space, uzay çöplerini temizlemek ve geri dönüştürmek için proje hazırladı. Proje hakkında detaylar haberimizde.              
    Türk şirketten uzay çöplerini temizleme projesi! Tam Boyutta Gör
    Uzay ve uydu teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte “uzay çöpü” olarak adlandırılan atıkların sayısında büyük artış yaşandı. Uzay teknolojilerinin güvenliği için büyük risk oluşturulan uzay çöplerinin toplanması ve geri dönüştürülmesi için proje geliştirildi.

    Uydular ve uzay araçları için çarpışma riski oluşturan, kullanılmayan uydu ve fırlatılan roketlerden arta kalan parçaların temizlenmesi için harekete geçen Şira-Space uzay araştırmaları şirketi, Carina Uzay Çöplerini Temizleme ve Yenileme projesiyle dikkat çekiyor. Tamamen robotik sistemlerle işletilecek proje ile uzay boşluğundaki çöplerin elektromanyetik ağlarla toplatılarak uzay istasyonuna getirilmesi ve burada yenilenmesi veya imha edilmesi hedefleniyor.

    Türk şirketten uzay çöplerini temizleme projesi! Tam Boyutta Gör
    Uzayda yaklaşık 17 bin parça çöp olduğunun tahmin edildiğini aktaran Şira-Space Üst Yöneticisi Gurur Gaye Günal, şunları söyledi:

    "Uzay alanında dünyada bir ilke imza attık. Uzay çöplerinin temizlenmesiyle ilgili Birleşmiş Milletler'in getirmiş olduğu zorunluluk çerçevesinde bütün dünya bu çöpleri temizlemek için farklı bilimsel çözüm yolları ararken biz Türkiye'den bu alanda inovatif, yenilikçi ve başı çeken bir projeye imzamızı attık: Uzay Çöpleri Geri Dönüşüm Merkezi'nin uzayda gerçekleştirilmesi projesi. Bu projemizi yerli ve yabancı iş birliktelikleriyle yürütmek için gerekli adımları atarak iş birlikteliklerimizi tesis ettik. Mart ayında Türkiye'den çıkaracağımız bu projemizi bütün dünyaya duyurmak üzere uluslararası bir uzay kongresinde tüm dünyaya ve yatırımcılara açacağız."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 4 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 6 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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