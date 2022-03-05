Türk Telekom, “Açık Taşıyıcı Şebeke” denemelerine başladı

Bu vizyonla Türk Telekom, üyesi olduğu, açık, sanallaştırılmış arayüz standartlarını belirleyen ve ilgili ekosistemin gelişmesine yardımcı olan Telecom Infra Project (TIP) ile ‘Ayrıştırılmış Baz İstasyonu Seviyesinde Yönlendirici’ çözümünü denediğini GSMA Mobil Dünya Kongresi kapsamında duyurdu.
Sabit ve mobil şebeke alanlarında birçok patentin sahibi olan Türk Telekom, 5G’nin ihtiyaçlarına yönelik oluşturduğu projeleriyle, küresel ölçekte teknoloji gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Açık mimarileri destekleyen Türk Telekom, mevcut taşıyıcı şebeke çözümlerini zenginleştirmek için 2G/3G/4G ve 5G baz istasyonlarının trafik iletimini sağlayan açık ve ayrıştırılmış çözümler konusunda çalışmalara başladı. Türk Telekom bu kapsamda, üyesi olduğu, açık, sanallaştırılmış arayüz standartlarını belirleyen ve ilgili ekosistemin gelişmesine yardımcı olan Telecom Infra Project (TIP) ile iş birliği yaptı. Türk Telekom İnovasyon Merkezi’nde, donanım ve yazılım katmanlarının ayrıştığı ve bu sayede esnek, çevik ve tedarikçi bağımsız açık taşıyıcı şebeke çözümleri üzerine ortak deneme çalışmaları yapılmaya başlandı.
Türk Telekom aynı zamanda bu çalışmalarda öncü rol üstlenerek, dünyanın lider telekom operatörleri, altyapı ve sistem sağlayıcılarının içinde yer aldığı TIP ekosisteminde bulunan üretici firmalar ile birlikte, taşıyıcı şebeke ekipmanlarının mobil operatörlerin yazılım, donanım ve arayüz gereksinimlerini karşılayacak şekilde geliştirilmesine önemli katkılarda bulunuyor.
Türk Telekom daha güçlü bir ekosistem için açık ağları destekliyor
Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türk Telekom olarak yeni nesil şebeke teknolojilerini destekleyen ekosistemi oluşturmak için açık kaynak ve açık arayüzleri destekliyoruz. TIP, operatörlerle birlikte belirlediği ortak hedefler ve sağladığı koordineli çalışan ekosistemi sayesinde, açık ve ayrıştırılmış şebeke çözümlerinin geliştirilmesi için önemli bir zemin oluşturuyor. Bu kapsamda Türk Telekom olarak, birçok TIP projesinde rol alarak, yeni nesil teknolojilerin olgunlaşmasına önemli katkılar sağlıyoruz. TIP ve çözüm ortakları ile iş birliğimizin artarak devam etmesiyle birlikte bunun gibi çok önemli projelere imza atacağımıza inanıyoruz” dedi.
Meta Bağlantı Teknolojileri ve Ekosistemleri Müdürü ve TIP Teknolojileri Avrupa ve Orta Doğu Başkanı Bhartendu Chaurasia şunları söyledi: “TIP olarak, ayrıştırılmış baz istasyonu seviyesinde yönlendirici ekosistemini inceleyip geliştirdik ve bizler, ulaşım konusunda açık ve ayrıştırılmış çözümlerin giderek daha fazla benimsendiğini görmekten heyecan duyuyoruz. Açık ağ inovasyon projelerinde Türk Telekom ile iş birliğimizi sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz.”
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..