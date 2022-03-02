Türk Telekom, ZTE ve Netaş arasında İyi Niyet Sözleşmesi imzalandı

Türk Telekom, erişim, IPTV ve uç cihaz alanlarında çözüm ortağı olan ZTE ve Netaş ile bu anlaşma kapsamında telekomünikasyon alanında yeni nesil teknoloji ve uygulamaların Türkiye’de hayata geçirilmesi için birlikte çalışacak.
Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom, yeni nesil teknolojiler konusundaki iş birliklerini GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde duyuruyor. Türk Telekom, yerli teknoloji şirketi Netaş ve Netaş’ın ana hissedarı olan çok uluslu bilişim çözüm ve sistemleri üreticisi ZTE ile İyi Niyet Sözleşmesi (MoU) imzaladı. Türk Telekom, çözüm ortakları ZTE ve Netaş ile, yapay zekâ ve bulut bilişimi içeren yeni nesil teknolojilerin ve uygulamaların Türkiye’de hayata geçirilmesi için çalışacak.
“Yeni nesil teknolojileri hayata geçirerek Türkiye’nin dijital dönüşümünü hızlandırıyoruz”
GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde gerçekleşen imza töreninde açıklamalarda bulunan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türkiye'nin lider telekomünikasyon şirketi olarak, dünyanın önde gelen teknoloji şirketleriyle iş birliklerine imza atıyor, ülkemizi yeni nesil teknolojilerle buluşturmak için azimle çalışıyoruz. Türkiye’nin dijital dönüşümü hızlandırmak üzere güç birliği yaptığımız şirketlerden biri de yerli teknoloji şirketi Netaş ve global ortağı ZTE oldu. Hali hazırda erişim, IPTV ve uç cihaz alanlarında altyapı çözüm ortağımız olan ZTE ve Netaş ile yeni nesil teknolojilerin ülkemizde hayata geçirilmesine yönelik imzaladığımız İyi Niyet Sözleşmesi’nin hayırlı olmasını dilerim” dedi.
ZTE Corporation Uluslararası İş Sorumlu Başkanı Xiao Ming; “Şu ana kadar Türkiye’nin değerli telekomünikasyon şirketi Türk Telekom ile yüksek ve yeni teknolojileri birlikte hayata geçirip başarılı projelere imza atmış bulunuyoruz. Bundan sonraki dönemde de yine yenilikçi ve inovatif teknolojileri ve çözümlerimizi Türk Telekom ile birlikte gerçekleştirmeye devam etmeyi hedefliyoruz. İş birliğimizin devam etmesi adına imzaladığımız sözleşmeden mutluluk ve gurur duyduğumu ifade etmek isterim” dedi.
Netaş Yönetim Kurulu Başkanı ve ZTE Corporation Avrupa ve Amerika Bölge Başkanı, Peng Aiguang ise iş birliği ile ilgili olarak; “Türk Telekom ile birlikte hem global hem de Türkiye’deki bilgi birikimi ve tecrübemizle önümüzdeki dönemde de yeni nesil teknolojileri ve yerli ürünleri barındıran projeleri hayata geçirmek adına imzaladığımız İyi Niyet Sözleşmesi’nden ötürü çok mutlu olduğumu belirtmek isterim” açıklamalarında bulundu.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..