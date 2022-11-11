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    Japon devleri, çip imalatı için birleşti: Bütçe 480 milyon euro

    Japon hükümeti, Toyota dahil büyük firmaların sahip olduğu bir şirket aracılığıyla ülkede yarı iletken üretimi için 480 milyon Euro başlangıç yatırımı ayrılacağını duyurdu.
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    rapidus japonya çip imalatı Tam Boyutta Gör
    Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI), ülkeyi Amerika, Çin, Güney Kore ve Tayvan ile birlikte çip üretiminin kilit noktalarından biri haline getirmeyi amaçlayan yeni stratejik planın detaylarını paylaştı.

    8 büyük Japon firması birleşti

    Yeni nesil çipler, aralarında Sony, Toyota, Mitsubishi, Denso, NTT, Kioxia’nın da bulunduğu sekiz Japon firmasından oluşan yeni bir şirket olan Rapidus aracılığıyla üretilecek. 2 milyon Euro katkıda bulunan Mitsubishi dışında her biri 6.9 milyon Euro katkıda bulunacak.

    Hedef 2nm altında çip üretimi

    Hedef, cep telefonları, veri merkezleri, telekomünikasyon ağları veya otonom araçların donanımı gibi cihazlarda uygulamayla 2 nm altında transistörlü yeni nesil yarı iletkenlerin geliştirilmesi ve üretilmesi.

    Borsada hareketlilik

    Yeni stratejik planının onaylanması, sektördeki firmaların Tokyo Menkul Kıymetler Borsası’ndaki hareketlerini de etkiledi. Yarı iletken analitik ekipman üreticisi Lasertec, seansın ilk yarısında %16’nın üzerine çıkarken; Sony, %5; Toyota %2 artış gösterdi. Softbank grubu %2, çip üreticisi Tokyo Electron %9.5 yükseldi.

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