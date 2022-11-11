Japon devleri, çip imalatı için birleşti: Bütçe 480 milyon euro

8 büyük Japon firması birleşti
Yeni nesil çipler, aralarında Sony, Toyota, Mitsubishi, Denso, NTT, Kioxia’nın da bulunduğu sekiz Japon firmasından oluşan yeni bir şirket olan Rapidus aracılığıyla üretilecek. 2 milyon Euro katkıda bulunan Mitsubishi dışında her biri 6.9 milyon Euro katkıda bulunacak.
Hedef 2nm altında çip üretimi
Hedef, cep telefonları, veri merkezleri, telekomünikasyon ağları veya otonom araçların donanımı gibi cihazlarda uygulamayla 2 nm altında transistörlü yeni nesil yarı iletkenlerin geliştirilmesi ve üretilmesi.
Borsada hareketlilik
Yeni stratejik planının onaylanması, sektördeki firmaların Tokyo Menkul Kıymetler Borsası’ndaki hareketlerini de etkiledi. Yarı iletken analitik ekipman üreticisi Lasertec, seansın ilk yarısında %16’nın üzerine çıkarken; Sony, %5; Toyota %2 artış gösterdi. Softbank grubu %2, çip üreticisi Tokyo Electron %9.5 yükseldi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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