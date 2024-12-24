Amazon'un ardından şimdi de Türk Telekom, Sivas'a büyük yatırım yapıyor

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Tam Boyutta Gör Amazon’un ardından Türk Telekom da Sivas’a büyük bir yatırım yapıyor. Türk Telekom, enerjisini yenilenebilir enerjiden karşılamak için Sivas’a güneş enerjisi santrali kuruyor.

Türk Telekom'un yıllık tüketiminin yüzde 15'ini karşılayacak

Sivas Zara Güneş Enerjisi Santrali’nin kurulumu için Türk Telekom ile Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) arasında bağlantı anlaşması imzaladı. GES’in temelleri 2025’in ilk aylarında atılacak ve 2025 yılı içerisinde tamamlanacak. GES, yıllık 200 milyon kWh’a yakın enerji üretimi ile Türk Telekom grubunun yıllık enerji tüketiminin yüzde 15’ini karşılayacak.

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Daha büyük GES'ler yolda

Türk Telekom, yenilenebilir enerji kapasitesini daha da artırmayı amaçlıyor. TEİAŞ tarafından Türk Telekom’a 405,8 MWe’lık GES kurulum kapasitesi tahsis edildi. Bu kapasitenin 96 MWe'lık bölümü Sivas’ta kullanılacak. Önümüzdeki günlerde iki farklı şehirde yapılacak yatırımla birlikte 405,8 MWe’lık GES kurulum kapasitesine ulaşılması planlanıyor.

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Türk Telekom, Sivas'a güneş enerjisi santrali kuruyor