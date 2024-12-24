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    Anlık Bildirim

    Amazon'un ardından şimdi de Türk Telekom, Sivas'a büyük yatırım yapıyor

    Türk Telekom, Sivas'ın Zara ilçesine yıllık yaklaşık 200 milyon kWh üretim kapasitesine sahip güneş enerjisi santrali inşa ediyor. Türk Telekom grubunun enerji tüketimininin yüzde 15'ini karşılayacak.
    Türk Telekom, Sivas'a güneş enerjisi santrali kuruyor Tam Boyutta Gör
    Amazon’un ardından Türk Telekom da Sivas’a büyük bir yatırım yapıyor. Türk Telekom, enerjisini yenilenebilir enerjiden karşılamak için Sivas’a güneş enerjisi santrali kuruyor.

    Türk Telekom'un yıllık tüketiminin yüzde 15'ini karşılayacak

    Sivas Zara Güneş Enerjisi Santrali’nin kurulumu için Türk Telekom ile Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) arasında bağlantı anlaşması imzaladı. GES’in temelleri 2025’in ilk aylarında atılacak ve 2025 yılı içerisinde tamamlanacak. GES, yıllık 200 milyon kWh’a yakın enerji üretimi ile Türk Telekom grubunun yıllık enerji tüketiminin yüzde 15’ini karşılayacak.

    Daha büyük GES'ler yolda

    Türk Telekom, yenilenebilir enerji kapasitesini daha da artırmayı amaçlıyor. TEİAŞ tarafından Türk Telekom’a 405,8 MWe’lık GES kurulum kapasitesi tahsis edildi. Bu kapasitenin 96 MWe'lık bölümü Sivas’ta kullanılacak. Önümüzdeki günlerde iki farklı şehirde yapılacak yatırımla birlikte 405,8 MWe’lık GES kurulum kapasitesine ulaşılması planlanıyor.

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