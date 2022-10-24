Türk Telekom'da iPhone 14 için 30 bin TL'ye varan değişim indirimi başladı

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Türk Telekom; iPhone 14 serisi için avantajlı değiş kampanyası başlattığını duyurdu. Eski iPhone’unu Türk Telekom’a getirenler, iPhone 14 serisini uygun fiyata satın alabilecek.

iPhone 14 Akıllı Değişim Kampanyası adı verilen kampanya, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri için başladı. iPhone 14 için 30 bin TL’ye varan indirim yapılıyor. Türk Telekom aboneleri için 35 bin TL’ye varan indirim uygulanıyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, mobil internet ve evde internet aboneleri için faturaya ek 3 taksit imkanı da sunuluyor. Böylece yeni iPhone almayı düşünen müşteriler, eski telefonunu getirerek indirimli ve taksitli şekilde iPhone 14’e geçebilecek.

Kampanya hakkında detaylı bilgiye iPhone 14 Akıllı Değişim adresinden ulaşabilirsiniz.

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