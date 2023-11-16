Tam Boyutta Gör Amazon’un 13 Kasım’da başlayan Gülümseten Kasım Fırsatları kampanyasında popüler ürünlerde dikkat çeken indirimler yapılmaya devam ediliyor. Bugün saat 14.00’te başlayan kısa süreli Flaş Fırsatlar’da iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modellerindeki indirim öne çıkıyor.

Samsung tabletlerde dikkat çeken indirimler başladı! 1 sa. önce eklendi

Flaş Fırsatlar'dan sadece Prime üyeleri yararlanabiliyor. Ayda 39 TL'ye Prime'a üye olabilirsiniz. Daha önce hiç Prime'ı kullanmadıysanız 30 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Flaş Fırsatlar'daki ürünler sınırlı stokta olduğu için acele etmenizde fayda var.

iPhone 14 ve iPhone 14 Plus indirimli fiyatları

Kısa süreliğine geçerli diğer indirimler

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Amazon Türkiye İndirimleri Ana Konu

Amazon Türkiye İndirimleri (Sadece Link Paylaşımı) Ana Konu

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Kampanya sayfasına ulaşmak için tıklayın: Gülümseten Kasım Fırsatları

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iPhone 14 ve iPhone 14 Plus’ta kısa süreli büyük indirim başladı!