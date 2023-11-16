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    iPhone 14 ve iPhone 14 Plus’ta kısa süreli büyük indirim başladı!

    Amazon, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modellerine indirim yaptı. Apple'ın fiyatlarına ve diğer e-ticaret sitelerine göre avantajlı fiyatlara satılıyor.            
    iPhone 14 ve iPhone 14 Plus’ta kısa süreli büyük indirim başladı! Tam Boyutta Gör
    Amazon’un 13 Kasım’da başlayan Gülümseten Kasım Fırsatları kampanyasında popüler ürünlerde dikkat çeken indirimler yapılmaya devam ediliyor. Bugün saat 14.00’te başlayan kısa süreli Flaş Fırsatlar’da iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modellerindeki indirim öne çıkıyor.

    Flaş Fırsatlar'dan sadece Prime üyeleri yararlanabiliyor. Ayda 39 TL'ye Prime'a üye olabilirsiniz. Daha önce hiç Prime'ı kullanmadıysanız 30 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Flaş Fırsatlar'daki ürünler sınırlı stokta olduğu için acele etmenizde fayda var.

    iPhone 14 ve iPhone 14 Plus indirimli fiyatları

    Kısa süreliğine geçerli diğer indirimler

    Fırsatları kaçırmamak için Sıcak Fırsatlar'ı ve WhatsApp kanalımızı takip edin!

    Amazon'da indirime giren ürünleri anında yakalamak için Sıcak Fırsatlar forumumuzda Amazon İndirimleri Ana Konusu'nu ziyaret edebilir veya WhatsApp'ta DH Sıcak Fırsatlar kanalımıza katılabilirsiniz.

    Amazon Türkiye İndirimleri Ana Konu

    Amazon Türkiye İndirimleri (Sadece Link Paylaşımı) Ana Konu

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    Kampanya sayfasına ulaşmak için tıklayın: Gülümseten Kasım Fırsatları

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    summertime saga benzeri oyunlar 30 metrekare parke fiyatı reflü ameliyatı oldum pişmanım özkütle gazlar için ayırt edici bir özellik midir land rover freelander 1.8

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