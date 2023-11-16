iPhone 14 ve iPhone 14 Plus’ta kısa süreli büyük indirim başladı!

- iPhone 14 ve iPhone 14 Plus indirimli fiyatları
- Kısa süreliğine geçerli diğer indirimler
- Fırsatları kaçırmamak için Sıcak Fırsatlar'ı ve WhatsApp kanalımızı takip edin!
- Yorumlar
Flaş Fırsatlar'dan sadece Prime üyeleri yararlanabiliyor. Ayda 39 TL'ye Prime'a üye olabilirsiniz. Daha önce hiç Prime'ı kullanmadıysanız 30 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Flaş Fırsatlar'daki ürünler sınırlı stokta olduğu için acele etmenizde fayda var.
iPhone 14 ve iPhone 14 Plus indirimli fiyatları
- iPhone 14 512 GB (Siyah): 45.499 TL
- iPhone 14 512 GB (Beyaz): 45.499 TL
- iPhone 14 512 GB (Kırmızı): 45.499 TL
- iPhone 14 Plus 256 GB (Kırmızı): 45.999 TL
- iPhone 14 Plus 512 GB (Siyah): 49.999 TL
- iPhone 14 Plus 512 GB (Mavi): 49.999 TL
- iPhone 14 Plus 512 GB (Mor): 49.999 TL
Kısa süreliğine geçerli diğer indirimler
- Philips 3000 Series BHD300/10 Saç Kurutma Makinesi
- Karaca Just Coffee Aroma 2 in 1 Filtre Kahve ve Çay Makinesi
- Bosch Professional GBM 10 RE Darbesiz Matkap
- DJI Avata Pro-View Combo Drone
- BenQ EX2510S Mobiuz Oyun Monitörü
- Finish Ultimate Plus 140 Kapsül Bulaşık Makinesi Deterjanı Tableti
- United Colors of Benetton Valiz
- Pierre Cardin Valiz
- Philips Hue GO v2 Özel Başlangıç Seti
- adidas HOOPS 3.0 MID Spor Ayakkabı Erkek
- Puma NRGY Comet Unisex Koşu Ayakkabısı
- Puma Cassia Women's Trainers Kadın Spor Ayakkabı
- Defacto Fit NBA Chicago Bulls Lisanslı Hırka
- U.S. Polo Assn Erkek Kazak
- Under Armour Erkek Eşofmanaltı Jogger
- Clementoni 64445 Bilim ve Oyun Güneş Sistemi
- Dune: Atreides Hanedanı: Hanedanlık Üçlemesi Birinci Kitap
- Alpro Çikolata Hindistan Cevizi Bitki Bazlı İçecek
Fırsatları kaçırmamak için Sıcak Fırsatlar'ı ve WhatsApp kanalımızı takip edin!
Amazon'da indirime giren ürünleri anında yakalamak için Sıcak Fırsatlar forumumuzda Amazon İndirimleri Ana Konusu'nu ziyaret edebilir veya WhatsApp'ta DH Sıcak Fırsatlar kanalımıza katılabilirsiniz.
Amazon Türkiye İndirimleri Ana Konu
Amazon Türkiye İndirimleri (Sadece Link Paylaşımı) Ana Konu
DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp Kanalı
Kampanya sayfasına ulaşmak için tıklayın: Gülümseten Kasım FırsatlarıBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.