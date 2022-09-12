Apple, iPhone 14 ile Globalstar uydu ağının %85 kapasitesini işgal edecek

iPhone 14 serisinin dikkat çeken özeliklerinden biri; uydu üzerinden acil durum bildirimi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yayınlanan bir dosyaya göre, Apple, uydu üzerinden acil SOS özelliği için Globalstar’ın mevcut ve gelecekteki ağ kapasitesinin neredeyse tamamını (%85) kullanacak.

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ABD'nin en büyük uydu iletişim şirketi

Globalstar, hizmetlerini öncelikli olarak Apple için sunacak. Şirket, iPhone 14 uydu bağlantısı için Apple’a gerekli personel, yazılım, uydu, ağ geçidi, uydu görüntüsü ve mevzuata ilişkin haklar dahil tüm kaynakları sağlayacak ve bakımını yapacak. Apple, Globalstar ile yaptıkları anlaşma kapsamında uydu ağının bakımı ve büyümesine yönelik sermaye harcamalarının %95’ini finanse edecek.

iPhone 14 serisinde bulunan uydu üzerinden Acil SOS özelliği, WiFi ve hücresel ağların zayıf olduğu veya hiç olmadığı bölgelerde kullanıcıların acil servislerine ulaşmasını sağlıyor. Telefon, gökyüzüne doğru tutularak uydu bağlantısı kuruluyor ve acil durum detayları mesaj veya arama yoluyla acil servise gönderiliyor. Ölümcül olmayan acil durumlar için, Bul (Find My) uygulaması aracılığıyla uydu üzerinden acil servisle konum paylaşımı da yapılabiliyor.

Globalstar, WiFi ve hücresel kapsama alanı olmayan uzak bölgelerde düşük hızda veri iletişimi ve uydu telefonu için Dünya yörüngeli uydu ağı işleten ABD'li uydu iletişim şirketi. Globalstar, 120'den fazla ülkede hizmet veriyor.

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Apple, iPhone 14 uydu bağlantısı için Globalstar ile anlaştı