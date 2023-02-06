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    Anlık Bildirim

    Türk Telekom'dan deprem bölgelerindeki iletişim çalışmaları hakkında açıklama

    Türk Telekom, depremden etkilenen bölgelerdeki iletişim çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ücretsiz konuşma ve internet paketleri yüklendi. Sabit ve ankesörlü telefonlar ücretsiz hizmet veriyor.
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    Türk Telekom'dan deprem hakkında açıklama Tam Boyutta Gör
    Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve çok sayıda şehri derinden etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar iletişim problemi yaşıyor. Türk Telekom, yapılan çalışmalar hakkında açıklama yaptı.

    Ücretsiz konuşma ve internet paketi yüklendi

    Şirketten yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş’ta öncelikli alanlara acil iletişim ve mobil baz istasyonları yerleştirildi. Deprem bölgelerindeki vatandaşlara ücretsiz konuşma ve internet paketleri yüklendi. İletişime kapalı olan müşterilerin mobil, internet ve sabit hatları görüşmeye açıldı. Wi-Fi hizmet noktaları ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı.

    105 kişiden oluşan Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi (TTAKE), deprem bölgesine hareket ederek arama kurtarma faaliyetlerine destek vermeye başladı. Bölgeye çadır, battaniye ve uyku tulumları sevk edildi. Ayrıca deprem bölgelerindeki Türk Telekom Mağazalarında vatandaşlara taşınabilir güç kaynağı (powerbank) desteği sağlanıyor.

    Sabit ve ankesörlü hatlar ücretsiz kullanıma açıldı

    Bölgede bulunan vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz konuşma ve internet yüklenirken, ankesörlü telefonlardan, yurtiçinde tüm yönlere iletişim ücretsiz kullanıma sunuldu.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 4 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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