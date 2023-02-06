Türk Telekom'dan deprem bölgelerindeki iletişim çalışmaları hakkında açıklama

Tam Boyutta Gör Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve çok sayıda şehri derinden etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar iletişim problemi yaşıyor. Türk Telekom, yapılan çalışmalar hakkında açıklama yaptı.

Ücretsiz konuşma ve internet paketi yüklendi

Şirketten yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş’ta öncelikli alanlara acil iletişim ve mobil baz istasyonları yerleştirildi. Deprem bölgelerindeki vatandaşlara ücretsiz konuşma ve internet paketleri yüklendi. İletişime kapalı olan müşterilerin mobil, internet ve sabit hatları görüşmeye açıldı. Wi-Fi hizmet noktaları ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı.

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105 kişiden oluşan Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi (TTAKE), deprem bölgesine hareket ederek arama kurtarma faaliyetlerine destek vermeye başladı. Bölgeye çadır, battaniye ve uyku tulumları sevk edildi. Ayrıca deprem bölgelerindeki Türk Telekom Mağazalarında vatandaşlara taşınabilir güç kaynağı (powerbank) desteği sağlanıyor.

Sabit ve ankesörlü hatlar ücretsiz kullanıma açıldı

Bölgede bulunan vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz konuşma ve internet yüklenirken, ankesörlü telefonlardan, yurtiçinde tüm yönlere iletişim ücretsiz kullanıma sunuldu.

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