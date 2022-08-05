Türk Telekom'dan Koreli teknoloji şirketiyle önemli iş birliği

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Türk Telekom daha önce GSMA 2022’de 5G teknolojisi konusunda iş birliği için ön anlaşma yaptığı Korea Telecom ile geniş kapsamlı yeni bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında teknolojik iş birliğinin yanı sıra dizi, film konusunda içerik alışverişi yapılacak..

5G alanında ortak Ar-Ge çalışmaları yürütülecek

Türk Telekom, Koreli Telekom devi Korea Telecom ile 5G alanında ortak Ar-Ge çalışmaları yapacak. Çalışmalar sonucunda elde edilecek teknolojik gelişmelerin ticarileşme sürecini birlikte yürütecek. Buna ek olarak yurt dışında start-up şirketlerin keşfi konusunda iş birliği yapılacak. Şirketler, start-up şirketlere ortak yatırım yapacak.

Olleh TV'nin içerikleri Tivibu'ya gelecek

Son olarak Tivibu kullanıcılarını sevindirecek bir anlaşma yapıldı. Korea Telecom, Kore'nin en çok kullanıcıya sahip Olleh TV adındaki internet üzerinden TV (IPTV) servisini bünyesinde barındırıyor. Korea Telecom ve Türk Telekom arasında dizi, film, ve belgesellerde karşılıklı içerik alışverişi yapılacak. Olleh TV’nin küresel yayın haklarını elinde bulundurduğu ve Olleh TV için özel hazırlanan içerikler Tivibu’da gösterime girecek.

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Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, konuyla iligli olarak şu açıklamayı yaptı:

“Bu yıl Mart ayında GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde Korea Telecom ile imzaladığımız stratejik iş birliği anlaşması kapsamında somut adımlar atmaya başladığımızı duyurmaktan ötürü mutluyum. Dünyanın önde gelen teknoloji şirketi Korea Telecom ile 5G alanında ortak Ar-Ge projelerini hayata geçirme, çok değer verdiğimiz bir alan olan start-up’lar için yatırım çalışmaları ve TV platformumuz için içerik alışverişi noktasında heyecanlı bir yolculuğa başlıyoruz. Bu iş birliğinin çok başarılı sonuçlar doğuracağına inanıyorum” dedi.

İş birliği anlaşmasından memnun olduklarını ifade eden Korea Telecom Grubu Dijital Dönüşüm Bölümü Başkanı Kyungrim Yoon, “Mart ayında imzalanan mutabakat anlaşmasının ardından iki şirketin medya/içerik, 5G ve ortak yatırım gibi daha spesifik iş birliği konularında hızlı bir şekilde iş birliği kararı almış olmasından çok memnunum. Gelecekte, iki ülke arasındaki 'stratejik ortaklığa' dayalı aktif iş birliği yoluyla başarılı sonuçlar elde etmek için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

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