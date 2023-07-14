Tam Boyutta Gör Türk Telekom, sektördeki siber güvenlik uzmanı ihtiyacını karşılamak için etkinliklerine devam ediyor. Kendini siber güvenlik alanında geliştirmek isteyen, sektörde kariyer yapmayı hedefleyen gençler için her yıl düzenlenen Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı için bu seneki başvurular alınmaya başladı. Başvurular 21 Temmuz’a kadar devam edecek.

Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı, 13-23 Ağustos tarihlerinde arasında düzenlenecek. Başvurusu onaylanan gençlere uygulamalı olarak siber güvenlik eğitimleri verilecek ve siber güvenlik uzmanlarıyla tanışma fırsatı sağlanacak. Kamp sonunda yapılan yarışmada dereceye girenlere ödül verilecek.

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Siber Güvenlik Kampı’nda hangi eğitimler verilecek?

Siber güvenlik alanında önde gelen isimlerin katkıda bulunacağı kampta; siber güvenliğe giriş, bilgi güvenliğine giriş, bilgi güvenliği yönetim sistemi , bilişim hukuku ve KVKK, Network Güvenliği, Windows Sistem güvenliği, linux sistem güvenliği, sızma testleri, mobil uygulama sızma testleri, adli bilişim (forensic), sosyal mühendislik ve oltalama, kablosuz ağ güvenliği, siber olay müdahale, tehdit, siber tehdit ve istihbaratı, zararlı yazılım analizi dersleri ve daha birçok kapsayıcı eğitim alınabilecek.

Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı’na lisans 3. ve 4. sınıf öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri, lisans ve yüksek lisans mezuniyeti üzerinden en fazla 2 yıl geçmiş olanlar, aktif olarak çalışmayanlar başvuruda bulunabiliyor. Siber Güvenlik Kampı başvuruları 21 Temmuz’a kadar https://coderspace.io/etkinlikler/turk-telekom-siber-guvenlik-kamp-2023 adresinden yapılıyor.

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Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı başvuruları başladı