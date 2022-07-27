Türk Telekom: "Yeni kurulacak fiber altyapılarda ortak çalışmaya hazırız"

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Türk Telekom, dün gerçekleştirilen toplantıda fiber altyapı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Türk Telekom, yeni kurulacak fiber altyapılar için diğer İSS’ler ile ortak çalışmaya hazır olduğunu açıkladı.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, konuyla ilgili olarak, “Henüz altyapı gitmemiş, yeni gidilecek bütün alanlara birlikte yatırım yapmayı hedef alan bir ortak altyapı oluşumuna her zaman evet dedik; şimdi de diyoruz. Mükerrer yatırıma karşıyız ama yeni yatırıma gidecek her türlü iş birliğine hazırız.” İfadelerini kullandı.

Türk Telekom'un fiber ağ uzunluğu ne kadar?

Türk Telekom’un paylaştığı verilere göre 2022 ilk çeyrek itibarıyla fiber ağ uzunluğu 372 kilometreye ulaştı ve fiber hane kapsaması 30,6 milyona yükseldi. Eve/binaya kadar (FTTH/B) fiber hane kapsaması ise 9 milyonu aştı.

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Fiberleşme oranının yüzde 92’ye ulaştığını ifade eden Önal, “2022 birinci çeyrek sonuçlarımıza göre Türkiye’deki hanelerin yüzde 92’sinin sokağında fiber ile istisnasız varız. Fiberin binaya kadar götürülmesi konusunda ise stratejik planlarımız doğrultusunda yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz. Fiberleşmede kat edilmesi gereken mesafenin çok büyük bir kısmını Türk Telekom tek başına almış durumda” dedi.

Türk Telekom’un kullanıcılarına 1 Haziran itibarıyla 1.000 Mbps (1 Gbps) hız sağlamaya başladığını ifade eden Önal, “Önümüzdeki dönemde birçok müşterimizin yaygın altyapımızda yüksek hızları deneyimlemesini bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

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