Rekabet Kurumu yüksek fiyatlar nedeniyle Sahibinden.com'a soruşturma başlattı

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Rekabete Kurumu’nun hakkında sık sık soruşturma başlattığı sahibinden.com için bugün yeni bir soruşturma daha başlattı. Sahibinden.com’un hakim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiası incelenecek.

Sahibinden.com’un ilanlar için talep ettiği ücretlerde, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediği araştırılacak. Rekabet Kurumui ön araştırmada elde ettiği bilgi, belge ve yapılan tespitleri 30 Haziran 2022’deki toplantıda değerlendirmişti. Bugün kurulun web sitesinden yayınlanan duyuru ile soruşturma başlatıldığı açıklanmış oldu.

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Rekabet Kurumu’nun açıklaması şöyle:

"Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ’nin emlak ve vasıta satış/kiralama hizmetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti pazarlarında sahip olduğu hâkim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiası ile 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 30.06.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-29/469-M sayı ile karar verdi."

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