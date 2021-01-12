Türk yapımı çevrimiçi rekabetçi oyun Back Streets'in ilk fragmanı yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiricliğini Axell Studio'nun yaptığı gerçek zamanlı, online ve rekabetçi koşu oyunu Back Street'in ilk fragmanı yayınlandı.

Ayrıca Bkz. "Türk yapımı korku oyunu A Way To Be Dead duyuruldu"

Back Streets; gerçek zamanlı, online ve rekabetçi bir koşu oyunu olarak karşımıza çıkıyor. 3 Kişinin gerçek zamanlı olarak mücadele edeceği haritada, oyuncuların düşmanların üstesinden gelmesi gerekiyor. Birbirinden farklı özel güçleri olan 6 karakterin yer alacağı projede, oyuncular koşunun galibi olmak için ellerinden geleni yapacaklar. Back Streets’te yer alacak sezonlar ile farklı içerikler ve yenilikler de oyuncularla buluşuyor olacak.

İlginizi Çekebilir

Karanlık zindanları keşfettiğiniz bulmaca macera oyunu Tomb Toad, yarın iOS ve Android için çıkacak

Fragmanda ERA Corporation isimli teknoloji şirketinin Bolit şehrini koruma altına almasını ve burada yaşayanların hayatlarının kısıtlandığını görmekteyiz. Ancak şehrin azılı suçlularından birinin tekrar görünmesiyle kentin kaderi, insanların “Aykırılar” olarak hitap ettiği bir grubun elindedir.

Yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Oyunun net bir çıkış tarihi yok ancak yayınlanan fragmana baktığımızda oyunun önümüzdeki ay, yani Şubat ayında yayınlanacağını söyleyebiliriz. Oyun Android ve iOS cihazlar için çıkışını yapacak.

Oyun için paylaşılan bazı oyun içi görüntülere de aşağıdaki galeri bölümünden ulaşabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.