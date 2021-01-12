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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türk yapımı çevrimiçi rekabetçi oyun Back Streets'in ilk fragmanı yayınlandı

    Eylül ayında 400.000$ dolar yatırım alan Axell Studio'nun yeni projesi Back Streets'ten ilk fragman paylaşıldı. Oyuna dair detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    1 sa.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Türk yapımı çevrimiçi rekabetçi oyun Back Streets'in ilk fragmanı yayınlandı
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    Yayıncılığını ve geliştiricliğini Axell Studio'nun yaptığı gerçek zamanlı, online ve rekabetçi koşu oyunu Back Street'in ilk fragmanı yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Türk yapımı korku oyunu A Way To Be Dead duyuruldu"

    Back Streets; gerçek zamanlı, online ve rekabetçi bir koşu oyunu olarak karşımıza çıkıyor. 3 Kişinin gerçek zamanlı olarak mücadele edeceği haritada, oyuncuların düşmanların üstesinden gelmesi gerekiyor. Birbirinden  farklı özel güçleri olan 6 karakterin yer alacağı projede, oyuncular koşunun galibi olmak için ellerinden geleni yapacaklar. Back Streets’te yer alacak sezonlar ile farklı içerikler ve yenilikler de oyuncularla buluşuyor olacak.

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    Fragmanda ERA Corporation isimli teknoloji şirketinin Bolit şehrini koruma altına almasını ve burada yaşayanların hayatlarının kısıtlandığını görmekteyiz. Ancak şehrin azılı suçlularından birinin tekrar görünmesiyle kentin kaderi, insanların “Aykırılar” olarak hitap ettiği bir grubun elindedir.

    Yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

    Oyunun net bir çıkış tarihi yok ancak yayınlanan fragmana baktığımızda oyunun önümüzdeki ay, yani Şubat ayında yayınlanacağını söyleyebiliriz. Oyun Android ve iOS cihazlar için çıkışını yapacak.

    Oyun için paylaşılan bazı oyun içi görüntülere de aşağıdaki galeri bölümünden ulaşabilirsiniz.



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    mmm_34

    kaç para ?

    7 saat önce
    TheJudgé

    yaw he he

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 42 dk. ( Mesaj Silindi )
    Back Streets diye oyunumuzu yapmışlar Rıza Baba...
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    Bloodin 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    "Bambaşka bir şehir vaaaar...."

    Kusura bakmayın bunu yapmak zorundaydım, kendimi tutamadım
    Yanıtla +1
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