Turkcell 'dijital bankacılık' şirketi kuruyor

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Yaklaşık 2 hafta önce KAP’a yaptığı duyuru ile dijital sigorta şirketi kuracağını açıklayan Turkcell şimdi de dijital bankacılık şirketi kuracağını duyurdu. Bugün yayınlanan duyuruya göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na başvuru yapıldı.

Turkcell’in kuracağı dijital bankacılık hizmeti hem bireysel müşterilerine hem de KOBİ müşterilerine hizmet verecek. Şirketin 1 milyar TL başlangıç sermayesi ile kurulması planlanıyor. Şirketin yüzde 99,86’sına Turkcell Finansman A.Ş sahip olacak. Turkcell bünyesindeki Paycell, elektronik para kuruluşu olarak hizmet veriyor ve dijital cüzdan, online ödeme gibi hizmetleri bulunuyordu. Dijital bankacılık şirketi ise vadesiz hesap, vadeli hesap, kartlı ödeme, kredi kartı, havale, EFT, kredi gibi tüm bankacılık işlemlerini sunabilecek.

Turkcell, 'Dijital Sigorta Şirketi' kuracağını açıkladı 2 hf. önce eklendi

Turkcell’in KAP’a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sermayesinin tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımızdan Turkcell Finansman A.Ş.'nin %99,96'sına, Turktell Bilişim Servisleri A.Ş., Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş., Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. ve Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin ayrı ayrı %0,01'ine sahip olacağı, bireysel ve kobi segmentlerinde müşterilere hizmet sunacak olan dijital banka şirketinin kuruluş izni için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na 27 Haziran 2022 tarihinde başvuruda bulunulmuştur. Şirketin, 1.000.000.000 TL tutarında başlangıç sermayesi ile kurulması planlanmaktadır. Kuruluş izninin alınması sonrasında, gerekli altyapı ve organizasyonun tamamlanması ile BDDK'ya faaliyet izni başvurusu yapılacaktır. Şirketin faaliyete geçmesi, söz konusu faaliyet izninin temin edilmesi halinde gerçekleşecektir.

Şirket kuruluşunun kamuya açıklanması, yatırımcıların yatırım kararını ve pay değerini etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında Yönetim Kurulu kararıyla ertelenmiştir."

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