Turkcell, 'Dijital Sigorta Şirketi' kuracağını açıkladı

Turkcell hizmet alanını genişletmeye devam ediyor. Daha önce Güvencell ile sigortacılık işlemlerine aracılık eden şirket şimdi de Financell bünyesinde bir dijital sigorta şirketi kuruyor. Konuyla ilgili KAP’a açıklama yapıldı.
Turkcell’den KAP’a yapılan açıklamaya göre Financell (Turkcell Finansman A.Ş.), bünyesinde Turkcell Dijital Sigorta A.Ş’nin kurulması için Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Şirketin sermayesi 1 milyon TL olarak açıklandı. Turkcell Dijital Sigorta isimli yeni şirket, dijital deneyim odaklı ve veriye dayalı yenilikçi sigorta çözümleri sunacak.
Turkcell’den KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Sermayesinin tamamına sahip olduğumuz Turkcell Finansman A.Ş.'nin %100'üne sahip olacağı, dijital deneyim odaklı ve veriye dayalı yenilikçi sigorta çözümleri sunacak olan Turkcell Dijital Sigorta A.Ş.'nin, kuruluş izni için Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuştur. Şirketin sermayesi 1.000.000 TL'dir. Kuruluşa ilişkin Ticaret Bakanlığı'nın onayı sonrasında, kuruluşun tescili ile ruhsat başvuru sürecine başlanacaktır.
Şirket kuruluşunun kamuya açıklanması, yatırımcıların yatırım kararını ve pay değerini etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında Yönetim Kurulu kararıyla ertelenmiştir.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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oha
aga kalk atinanın fethi
aga kalk mavi vatan
şükürler olsun dolar artık düşecek