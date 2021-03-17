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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Turkcell'in beş farklı 5G projesine Avrupa Birliği'nden destek

    Turkcell'in 5G teknolojisi üzerine kurulu beş farklı projesine Avrupa Birliği Horizon 2020 programı tarafından hibe desteği veriliyor. Hibe kazanan Ar-Ge projeleri haberimizde.
    17 Mart 2021, 13:30 (7 sa.)
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    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Turkcell'in beş farklı 5G projesine Avrupa Birliği'nden destek
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    Her ne kadar ülkemizde 5G teknolojisi kullanıma sunulmamış olsa da operatörlerimiz 5G’ye yönelik teknolojiler geliştirmeye başladı. Turkcell, 5G teknolojilerine yönelik beş farklı projesiyle Avrupa Birliği Horizon 2020 Ar-Ge programına kabul edildi.

    Turkcell daha önce otonom sürüş iletişimi konusundaki 5G-MOBIX ismindeki projesiyle bu programa katılmaya hak kazanmıştı. Şimdi 5G’ye yönelik dört yeni projesiyle daha Avrupa Birliği’nden hibe desteği almaya hak kazandı. Horizon 2020 programı, 80 milyar bütçeli bir Ar-Ge programı. Avrupa Komisyonu tarafından yürütülüyor. Turkcell'in kazandığı hibe miktarı açıklanmadı.

    Turkcell'in destek kazanan Horizon 2020 5G Ar-Ge Projeleri

    5G-MOBIX:

    Kasım 2018’de başlayan Avrupa Birliği Horizon 2020, 5G-MOBIX projesinde araç haberleşmesi için işbirlikçi, bağlı ve otonom hareketlilik denemeleri, 5G’deki temel yeniliklerden faydalanarak sınır geçiş senaryolarında gerçekleştirilmekte ve bu sayede 5G altyapısının bu tip uygulamalar için uygunluğu, olası kurulum senaryoları ile standardizasyon gereksinimleri ve spektrum boşlukları değerlendiriliyor. Turkcell, Türkiye-Yunanistan koridorunun ve konsorsiyumdaki standardizasyon faaliyetlerinin lideri olarak öne çıkıyor.

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    BEYOND5:

    Bu proje kapsamında bir inşaat alanı olarak tasarlanan sahaya hizmet veren 5G deneme şebekesi üzerinden aktarılan yerleşik sensör verileri vasıtasıyla inşaat araçlarının izleyeceği rotanın bulut veya sınır bilişim yöntemleri ile işlenerek araçlara iletilmesiyle araçların uzaktan yönetilmesi hedefleniyor. Haziran 2020’de açılış toplantısını yapan proje konsorsiyumu, şu aşamada demoların gereksinim analizlerini belirliyor.

    Ayrıca Bkz. "Oppo Reno 5 F tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

    ADACORSA:

    Bu proje ile afet sonrası acil durum ve geçici erişimin gerektiği çeşitli kullanım senaryoları için özel bir 5G iletişim altyapısının düşük veri iletim gecikmesi odağında İHA’lar yardımıyla tasarlanması ve gerçekleşmesi hedefleniyor. Bu bağlamda Turkcell, söz konusu projede bir demo liderliği de üstlendi.

    STORAIGE:

    Aralık 2020’de hibe desteği kazanan bu projede ise dünya standartlarında yarı iletken teknolojilerinin geliştirilmesi ve sanayileştirilmesi amaçlanıyor. Turkcell, konsorsiyumdaki tek telekom operatörü olarak insansız yer araçlarının 5G üzerinden uzaktan yönetimine ek olarak yapay zekâ ve uç şebeke temelli bir 5G mimarisi üzerinde çalışacak. 

    DRAGON:

    Turkcell, Ar-Ge projelerindeki çalışma alanlarını 5G kullanım senaryoları ile sınırlamıyor. Aralık 2020’de başlayan DRAGON adlı bu projenin temel amacı, D-band (130-174.8 GHz) radyo spektrumu kullanımıyla çok yüksek hızda veri iletimi elde edilerek bu sayede kısa mesafelerde fibere alternatif olacak çözümün geliştirilmesi. 5G ve ötesi donanımların altyapı ihtiyaçlarına yönelen bu projede, Turkcell tek operatör olarak saha çalışmalarının liderliğini üstleniyor.



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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    gun 5 saat önce

    çok güzel keşke ucuz olsada yaygınlaşsa belki uzun vadede bardak fiyatını çıkarır ama bakımı arızası filan olmaması gerek

    A
    ahmet1905_47 2 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 2 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 2 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 2 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Lexco (E. Y.) 7 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Önce 4g'nin olmadığı veya olupta yavaş olduğu yerleri halletsinler.



    Bu arada 5g olmasın 5.5G olmalı.

    Hatta birçok köyde 2g bile yok özellikle buralar halledilsin!
    Önce 4g'nin olmadığı veya olupta yavaş olduğu yerleri halletsinler. Bu arada 5g olmasın 5.5G olmalı. Hatta birçok köyde 2g bile yok özel...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    biz büyük ihtimal 5.5G kullanırız
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    M Morichannn (Akın Özer) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Avrupa Birliği yeminle boşa para gömüyorsunuz bu Turkcell’e.
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    F f1bilalII 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Biz hala 3g kullanmak zorundayız .)
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    Lexco (E. Y.) 7 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Önce 4g'nin olmadığı veya olupta yavaş olduğu yerleri halletsinler.



    Bu arada 5g olmasın 5.5G olmalı.

    Hatta birçok köyde 2g bile yok özellikle buralar halledilsin!
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) Lexco
    5G mmWave'e 5.5G deriz geldiğinde harhalde
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 7 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    5G yi ilk biz almamış mıydık ? Şimdi 6G de miyiz, yoksa 7.5 mu?, bilemedim.

    Yine bir, "şimdiki hayali sana gelecekten satıyorum, gel al haberi" !

    Önce bir 5G ye geçelim da !
    Yanıtla +3
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 7 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    150 GHz frekansta 1 metre kapsama alanıyla fibere nasıl alternatif oluyor projeyi merak ettim açıkçası. Detay bulursam ekleme yaparım.
    https://5g-ppp.eu/dragon/

    Ekleme: Çoklu antende düşük modulasyon teknikleriyle maks 1200 mt kapsamadan bahsediliyor (21Gbps), baya uçuk bir örnek. Onun dışında menzil düşük tahmin edilebileceği üzere. Kullanım senaryoları açısından olumlu.
    https://ieeexplore.ieee.org/document/8877298
    Yanıtla +2
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