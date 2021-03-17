Turkcell'in beş farklı 5G projesine Avrupa Birliği'nden destek

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Her ne kadar ülkemizde 5G teknolojisi kullanıma sunulmamış olsa da operatörlerimiz 5G’ye yönelik teknolojiler geliştirmeye başladı. Turkcell, 5G teknolojilerine yönelik beş farklı projesiyle Avrupa Birliği Horizon 2020 Ar-Ge programına kabul edildi.

Turkcell daha önce otonom sürüş iletişimi konusundaki 5G-MOBIX ismindeki projesiyle bu programa katılmaya hak kazanmıştı. Şimdi 5G’ye yönelik dört yeni projesiyle daha Avrupa Birliği’nden hibe desteği almaya hak kazandı. Horizon 2020 programı, 80 milyar bütçeli bir Ar-Ge programı. Avrupa Komisyonu tarafından yürütülüyor. Turkcell'in kazandığı hibe miktarı açıklanmadı.

Turkcell'in destek kazanan Horizon 2020 5G Ar-Ge Projeleri

5G-MOBIX:

Kasım 2018’de başlayan Avrupa Birliği Horizon 2020, 5G-MOBIX projesinde araç haberleşmesi için işbirlikçi, bağlı ve otonom hareketlilik denemeleri, 5G’deki temel yeniliklerden faydalanarak sınır geçiş senaryolarında gerçekleştirilmekte ve bu sayede 5G altyapısının bu tip uygulamalar için uygunluğu, olası kurulum senaryoları ile standardizasyon gereksinimleri ve spektrum boşlukları değerlendiriliyor. Turkcell, Türkiye-Yunanistan koridorunun ve konsorsiyumdaki standardizasyon faaliyetlerinin lideri olarak öne çıkıyor.

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BEYOND5:

Bu proje kapsamında bir inşaat alanı olarak tasarlanan sahaya hizmet veren 5G deneme şebekesi üzerinden aktarılan yerleşik sensör verileri vasıtasıyla inşaat araçlarının izleyeceği rotanın bulut veya sınır bilişim yöntemleri ile işlenerek araçlara iletilmesiyle araçların uzaktan yönetilmesi hedefleniyor. Haziran 2020’de açılış toplantısını yapan proje konsorsiyumu, şu aşamada demoların gereksinim analizlerini belirliyor.

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ADACORSA:

Bu proje ile afet sonrası acil durum ve geçici erişimin gerektiği çeşitli kullanım senaryoları için özel bir 5G iletişim altyapısının düşük veri iletim gecikmesi odağında İHA’lar yardımıyla tasarlanması ve gerçekleşmesi hedefleniyor. Bu bağlamda Turkcell, söz konusu projede bir demo liderliği de üstlendi.

STORAIGE:

Aralık 2020’de hibe desteği kazanan bu projede ise dünya standartlarında yarı iletken teknolojilerinin geliştirilmesi ve sanayileştirilmesi amaçlanıyor. Turkcell, konsorsiyumdaki tek telekom operatörü olarak insansız yer araçlarının 5G üzerinden uzaktan yönetimine ek olarak yapay zekâ ve uç şebeke temelli bir 5G mimarisi üzerinde çalışacak.

DRAGON:

Turkcell, Ar-Ge projelerindeki çalışma alanlarını 5G kullanım senaryoları ile sınırlamıyor. Aralık 2020’de başlayan DRAGON adlı bu projenin temel amacı, D-band (130-174.8 GHz) radyo spektrumu kullanımıyla çok yüksek hızda veri iletimi elde edilerek bu sayede kısa mesafelerde fibere alternatif olacak çözümün geliştirilmesi. 5G ve ötesi donanımların altyapı ihtiyaçlarına yönelen bu projede, Turkcell tek operatör olarak saha çalışmalarının liderliğini üstleniyor.

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