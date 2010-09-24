Turkcell iPhone 4 tarifelerini açıkladı

Telefon operatörleri arasındaki "iPhone 4 savaşı" hız kazanıyor. Vodafone'dan sonra Turkcell de iPhone 4 için belirlediği fiyat ve tarifeleri açıkladı.

Apple iPhone 4 için dört paket (Mini, Küçük, Orta ve Büyük) hazırlayan Turkcell'de, iPhone 4 16GB için en düşük sözleşme fiyatı 24 ay boyunca 95 TL olarak açıklanırken, bu pakete diğer Turkcell aboneleri ile haftada iki gün konuşma ve mesajlaşma ile 1GB sınırsız internet veriliyor. Aynı paket dahilinde iPhone 4 32GB almak isteyenlerin ise aylık 95TL yerine 105TL ödemesi gerekiyor. Turcell'in sunduğu en yüksek pakette ise abonelere, her yöne 1000 dakika konuşma, Turkcell'lilere 5000 dakika konuşma, 3000 kısa mesaj ve 4GB internet paketi sunulyor. Bu paket kapsamında 16GB kapasiteli iPhone 4 için 24 ay boyunca 185 TL, 32GB kapasiteli iPhone 4 içinse 199 lira isteniyor.

Turkcell'in iPhone 4 kampanyasıyla ilgili basın bülteni;

"Türkiye'nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, Apple'ın son teknolojik mucizesi iPhone 4'ü 24 Eylül Cuma gününden itibaren Turkcell ayrıcalıklarıyla meraklılarıyla buluşturuyor.

Turkcell Bireysel İş Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Sevilengül, konuyla ilgili açıklamasında, müşterilerine Turkcell 3G hızı ve Turkcell farkıyla en üst düzeyde iPhone 4 deneyimi sunacaklarını vurguladı. Sevilengül, Apple ile yine başarılı bir işbirliğine imza atmış olmaktan dolayı mutlu olduklarını ve yeni nesil iPhone'un iletişim kültürünü bir üst seviyeye taşıyacağını belirterek şunları söyledi: "Bugüne dek 300 bin'den fazla iPhone'u Turkcell farkıyla müşterilerimize ulaştırdık. Apple'ın en yeni akıllı telefonu iPhone 4'ü Türkiye'ye Turkcell kalitesiyle ve ayrıcalıklarıyla sunmaktan mutluyuz.

Cep telefonunun tanımını bir kez daha değiştiren iPhone'un 4. nesil modeli iPhone 4, sahip olduğu çözünürlük düzeyiyle göz kamaştırıyor. Dünyanın en yüksek çözünürlüğe sahip telefonu olma ünvanını elinde bulunduran iPhone 4, aynı zamanda HD kalitesinde video kaydetme özelliğine, 5 megapiksel kameraya ve LED flaş özelliğine sahip. 9,3 inç milimetre inceliğiyle en ince akıllı telefon olan iPhone 4, ayrıca performanstan ya da batarya ömründen ödün vermeden aynı anda farklı uygulamaları kullanabilme özelliğini de barındırıyor. 200.000 den fazla uygulamayı sahip App Store, iPhone4'e özel uygulamalarıyla da ilgi çekmeye devam ediyor.

iPhone 4'e Turkcell müşterileri ek bir ücret ödemeden, aylık 95TL'den başlayan ödemelerle kontratlı olarak sahip olabilecek. Üstelik farklı ihtiyaçlara yönelik paket seçeneklerinin içinde dakikalarca konuşma, SMS ve mobil internet avantajları da yer alıyor. Ayrıca büyük ve orta paketle Turkcell'in ayrıcalıklar dünyası Turkcell Platinum'a da üye olunuyor. Turkcell Platinum müşterileri Turkcell hatları ve telefonlarıyla ilgili hizmeti bulundukları yere kadar getiren Özel Hizmet Ekibi, kendilerine özel hizmet aldıkları 0532 757 1 532 numaralı Özel Müşteri Hizmetleri, diledikleri faturalarında indirim ve özel cihaz tekliflerinden faydalanıyor. Ayrıca Turkcell Platinum müşteriler kendilerine özel kontenjandan faydalanarak yazın Turkcell Kuruçeşme Arena konserlerine bir konuklarıyla birlikte katılabiliyor. Turkcell Platinum müşterileri yine bir konuklarıyla birlikte vizyondaki filmleri ön ve özel gösterimlerde izliyor, kendilerine özel davetlerde ağırlanıyorlar. Dönemsel olarak pek çok özel markada Turkcell Platinum müşterilerine özel indirim ve hediyeler sunuluyor.

iPhone4'ü, kontratsız olarak alan Turkcell müşterilerini de avantajlı teklifler bekliyor. iPhone 4 16 GB peşin olarak KDV dahil 805 Euro, iPhone 4 32 GB ise KDV dahil 950 Euro karşılığı alınabilecek. iPhone 4'ü kontratsız alan Turkcell'liler, 1 GB internet paketinden 12 ay boyunca indirimli olarak ayda 25TL'ye yararlanacak ve haftada 2 gün Turkcell'lilerle ücretsiz konuşma ve mesajlaşma avantajına sahip olacak. Ayrıca, iPhone 4, Turkcell'de World ile peşin fiyatına 10 taksit fırsatıyla satışa sunulacak.

Turkcell İletişim Merkezleri'nde ve anlaşmalı mağazalarda satılacak iPhone 4 ile ilgili ayrıntılı bilgi için: www.turkcell.com.tr"

Peki hangi operatör daha avantajlı tarifeler sunuyor; Vodafone mu yoksa Turkcell mi ? Bu konuda kullanım alışkanlıklarını ve ihtiyaçlarınız büyük önem taşıyor. Eğer Vodafone'un sunduğu tarifeler hakkında daha fazla bilgi almak ve Turkcell'in sunduğu paketlerle karşılaştırmak istiyorsanız, " Vodafone iPhone 4 tarifelerini açıkladı" başlıklı haberimize de göz atabilirsiniz.