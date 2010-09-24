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Turkcell iPhone 4 tarifelerini açıkladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
18,1b
1
108
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Telefon operatörleri arasındaki "iPhone 4 savaşı" hız kazanıyor. Vodafone'dan sonra Turkcell de iPhone 4 için belirlediği fiyat ve tarifeleri açıkladı.

Apple iPhone 4 için dört paket (Mini, Küçük, Orta ve Büyük) hazırlayan Turkcell'de, iPhone 4 16GB için en düşük sözleşme fiyatı 24 ay boyunca 95 TL olarak açıklanırken, bu pakete diğer Turkcell aboneleri ile haftada iki gün konuşma ve mesajlaşma ile 1GB sınırsız internet veriliyor. Aynı paket dahilinde iPhone 4 32GB almak isteyenlerin ise aylık 95TL yerine 105TL ödemesi gerekiyor. Turcell'in sunduğu en yüksek pakette ise abonelere, her yöne 1000 dakika konuşma, Turkcell'lilere 5000 dakika konuşma, 3000 kısa mesaj ve 4GB internet paketi sunulyor. Bu paket kapsamında 16GB kapasiteli iPhone 4 için 24 ay boyunca 185 TL, 32GB kapasiteli iPhone 4 içinse 199 lira isteniyor.

Turkcell'in iPhone 4 kampanyasıyla ilgili basın bülteni;

"Türkiye'nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, Apple'ın son teknolojik mucizesi iPhone 4'ü 24 Eylül Cuma gününden itibaren Turkcell ayrıcalıklarıyla meraklılarıyla buluşturuyor.

Turkcell Bireysel İş Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Sevilengül, konuyla ilgili açıklamasında, müşterilerine Turkcell 3G hızı ve Turkcell farkıyla  en üst düzeyde iPhone 4 deneyimi sunacaklarını vurguladı. Sevilengül, Apple ile yine başarılı bir işbirliğine imza atmış olmaktan dolayı mutlu olduklarını ve yeni nesil iPhone'un iletişim kültürünü bir üst seviyeye taşıyacağını belirterek şunları söyledi: "Bugüne dek 300 bin'den fazla iPhone'u Turkcell farkıyla müşterilerimize ulaştırdık. Apple'ın en yeni akıllı telefonu iPhone 4'ü Türkiye'ye Turkcell kalitesiyle ve ayrıcalıklarıyla sunmaktan mutluyuz.

Cep telefonunun tanımını bir kez daha değiştiren iPhone'un 4. nesil modeli iPhone 4, sahip olduğu çözünürlük düzeyiyle göz kamaştırıyor. Dünyanın en yüksek çözünürlüğe sahip telefonu olma ünvanını elinde bulunduran iPhone 4, aynı zamanda HD kalitesinde video kaydetme özelliğine, 5 megapiksel kameraya ve LED flaş özelliğine sahip. 9,3 inç milimetre inceliğiyle en ince akıllı telefon olan iPhone 4, ayrıca performanstan ya da batarya ömründen ödün vermeden aynı anda farklı uygulamaları kullanabilme özelliğini de barındırıyor. 200.000 den fazla uygulamayı sahip App Store, iPhone4'e özel uygulamalarıyla da ilgi çekmeye devam ediyor.

iPhone 4'e Turkcell müşterileri ek bir ücret ödemeden, aylık 95TL'den başlayan ödemelerle kontratlı olarak sahip olabilecek. Üstelik farklı ihtiyaçlara yönelik  paket seçeneklerinin içinde dakikalarca konuşma, SMS ve mobil internet avantajları da yer alıyor. Ayrıca büyük ve orta paketle Turkcell'in ayrıcalıklar dünyası Turkcell Platinum'a da üye olunuyor.   Turkcell Platinum müşterileri Turkcell hatları ve telefonlarıyla ilgili hizmeti bulundukları yere kadar getiren Özel Hizmet Ekibi, kendilerine özel hizmet aldıkları 0532 757 1 532 numaralı Özel Müşteri Hizmetleri, diledikleri faturalarında indirim ve özel cihaz tekliflerinden faydalanıyor. Ayrıca Turkcell Platinum müşteriler kendilerine özel kontenjandan faydalanarak yazın Turkcell Kuruçeşme Arena konserlerine bir konuklarıyla birlikte katılabiliyor. Turkcell Platinum müşterileri yine bir konuklarıyla birlikte vizyondaki filmleri ön ve özel gösterimlerde izliyor, kendilerine özel davetlerde ağırlanıyorlar.  Dönemsel olarak pek çok özel markada Turkcell Platinum müşterilerine özel indirim ve hediyeler sunuluyor. 

iPhone4'ü, kontratsız olarak alan Turkcell müşterilerini de avantajlı teklifler bekliyor. iPhone 4 16 GB peşin olarak KDV dahil 805 Euro, iPhone 4 32 GB ise KDV dahil 950 Euro karşılığı alınabilecek.  iPhone 4'ü kontratsız alan Turkcell'liler, 1 GB internet paketinden 12 ay boyunca indirimli olarak ayda 25TL'ye yararlanacak ve haftada 2 gün Turkcell'lilerle ücretsiz konuşma ve mesajlaşma avantajına sahip olacak. Ayrıca, iPhone 4, Turkcell'de World ile peşin fiyatına 10 taksit fırsatıyla satışa sunulacak.

Turkcell İletişim Merkezleri'nde ve anlaşmalı mağazalarda satılacak iPhone 4 ile ilgili ayrıntılı bilgi için:  www.turkcell.com.tr"

Peki hangi operatör daha avantajlı tarifeler sunuyor; Vodafone mu yoksa Turkcell mi ? Bu konuda kullanım alışkanlıklarını ve ihtiyaçlarınız büyük önem taşıyor. Eğer Vodafone'un sunduğu tarifeler hakkında daha fazla bilgi almak ve Turkcell'in sunduğu paketlerle karşılaştırmak istiyorsanız, " Vodafone iPhone 4 tarifelerini açıkladı" başlıklı haberimize de göz atabilirsiniz.


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DH Misafiri 8 yıl
ARKADAŞLAR BU IPHONE4 ICIN EN IYI TEKLIFI VODAFONE DE MEVCUT HESAPLIOSUN NAKIT MAGAZADAN ALACAGIN TELEFONDAN DAHA UCUZA GELIO.OZELLIKLE INTERNET PAKETI ICIN DIORUM CUNKU IPHONE 4 INTERNETSIZ HIC BUNUDA VODAFONE SINIRSIZ OLARAK SAYLIO BENDE 9800 VARDI SATTIM IPHINE ALACAGIM ODA KONTRATLIYDI BITIRDIM SIMDI IPHONE DUSUNUORUM NEDERSENZ DEYIN IPHONE SATARKEN BILE ZARAR ETMIORSUNUZ BENIM DUSUNCEM
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DH Misafiri 8 yıl
sayın arkadaşlar ipone 4 kullanıcısıyım fakat Microsoft Excel Çalışma Sayfası gerek buna yüklene biliyormu yardıcı olrsanız cok sevinicem tşk:
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séquestre 9 yıl
Fiyatlar Vodafone a göre 200 TL civarı yüksek ve değişik fiyatlandırmalara rastlayabiliyoruz.
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sevimlican 9 yıl
Vodafonun yeni kapsama kampanyasıyla önce babanızın hattını vodafona taşıyın..memnun kalırsa gidip sonra iphone alırsınız.memnun kalmazsa nasılsa 1ay sonra turkcele geri dönebiliyor..her operatörde bölgesel sorunlar olabilir forumu bıraz gezerseniz turkcelin çekmediği birçok yerde var..hem vodafone hergeçen gün kapsamada daha iyiye gidiyor turkcellden çok bir farkıda yok
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cemark 9 yıl
Zaten forumda okuduğum iphone 4 sinyal sorunu yüzünden iphone almayı erteleticem . Ben türkiyede sinyal sorunu olmadığını zannediyordum ama burda da ilk çıkan i4 serisinde sorunlar devam ediyormuş. Yeni parti gelene kadar vodafone da kendi geliştirir de bende vodafone dan i4 aldırdabiliri. Turkcell le ilişkiyi kesmeye çalışıyorum.Adama ayda 140 tl geçiriolar .
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unixslax 9 yıl
1gün geciktirdiğim türkcell kontratli hattımı kapadi ve 99tl yerine 99x12 ve kapama bedeli 1398 tl fatura gönderdi ödemedim itiraz ettim 13 ay kullanmadığim net paket bedelini faturaya yansıtmissınız dedim ama boş yasa yokki +400 de faiz koydular 1800tl yi ödettiler 69x13=897 cihaz taksidiydi geriside turkcelin boğazinda kalsın bırdaha asla yeter artik .?
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cemark 9 yıl
Bütün firmalarda bir adilik var. Turkcell sere.... leri aşısı yüksek fiyatlar la vodafone da düşük sinyalli kötü servisiyle kullanıcı düşmanı iki firma. Ya kazık yemeyi göze alıcaz yada sinyal kopmalarını. İki ucu boklu değnek. Ama turkcell düşmanlığım daha ağır basıyor bir turkcell kullanıcıs olarak . Çok konuşan biri olmasa babam direk vodafone yönlendiricem de günde 1 saatdan az konuşmuo.Vodafone deli eder onu heralde
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timescape 9 yıl
Paketlerden erken ayrılınca "cayma bedeli" dedikleri şey neden hiçbiryerde belirtilmiyor.
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mobylette 9 yıl
konuşma mesaj vs vs ıvır zıvır tüm koşullar aynıyken 16 yerine 32 gb farkı için düşük pakette aylık 10tl fark alırken yüksek pakette ay başına 14 tl alıyor. aferim
1GB sınırsız internet veriliyor.

ahaha. süper süper
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captanico 9 yıl
bir telefona ozellikleri ne olursa olsun o kadar para vermem ister havada ucsun, denizde yuzsun hatta benden hızlı kossun.yazıktır benim icin israftır..
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Kam1kaze 9 yıl
Türkcell iyidir..
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ayzer 9 yıl
@metintiril
insanlara yanlış bilgi veriyorsun hala
1.rekabet kurulunun sen iphone4 cihazını pahalı satacaksın diye bir kararı yok yoksa var mı? belge nerde?
2.kontratsız fiyatını neden kontratlı fiyatın yarısına veriyorsunuz? rekabet kurulumu size müdahale mi etti?
3.neden euro? iphone bildiğim abd menşeli niye dolar değil??rekabet kurulu aman euro ile satış yapacaksınız mı dedi???
4.tarife başkadır cihaz satışı başkadır.türkcelin adamıyım diye böyle garip savunmalara girmekte hiç zorlanmıyorsun...
5.pahalı satacaksın dediğin fiyatlandırmayı belgeyle gösterirmisin?
2N (GSM) şebekelerde çağrı sonlandırma ücretlerinin Avea'da 3,7, Turkcell'de 3,13 ve Vodafone'da 3,23 (Kr/dk) olduğu belirtilerek, 3N şebekelerdeki görüntü çağrılarının sonlandırma ücretlerinin de Avea, Turkcell ve Vodafone'da 7,75 (Kr/dk) olduğu hatırlatıldı.
şimdi bu tarifeye göre en ucuz çağrı sonlandırma ücreti TÜRKCELL deyken nasıl PAHALI satmak zorunda olduğunuzu açıklarmısınız?
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Bycesurr 9 yıl

ayzer

@metintiril

insanlara yanlış bilgi veriyorsun hala
1.rekabet kurulunun sen iphone4 cihazını pahalı satacaksın diye bir kararı yok yoksa var mı? belge nerde?
2.kontratsız fiyatını neden kontratlı fiyatın yarısına veriyorsunuz? rekabet kurulumu size müdahale mi etti?
3.neden euro? iphone bildiğim abd menşeli niye dolar değil??rekabet kurulu aman euro ile satış yapacaksınız mı dedi???
4.tarife başkadır cihaz satışı başkadır.türkcelin adamıyım diye böyle garip savunmalara girmekte hiç zorlanmıyorsun...
5.pahalı satacaksın dediğin fiyatlandırmayı belgeyle gösterirmisin?

2N (GSM) şebekelerde çağrı sonlandırma ücretlerinin Avea'da 3,7, Turkcell'de 3,13 ve Vodafone'da 3,23 (Kr/dk) olduğu belirtilerek, 3N şebekelerdeki görüntü çağrılarının sonlandırma ücretlerinin de Avea, Turkcell ve Vodafone'da 7,75 (Kr/dk) olduğu hatırlatıldı.

şimdi bu tarifeye göre en ucuz çağrı sonlandırma ücreti TÜRKCELL deyken nasıl PAHALI satmak zorunda olduğunuzu açıklarmısınız?





yanlış bilgi vermiyorum da, size ne oluyor onu anlamadım doğrusu. ben kendi adıma konuşuyorum. ortada da belgelerle yatan bir gerçek var. garip savunma yapan ben değil, garip ve ters konuşan sizsiniz. herkez görüşünü bildirir yada yazar. şimdi neyin benle münakaşasını yapacaksınız da içiniz rahatlayacak. madem bu kadar turkcell düşmanısınız o zaman turkcelli sevmeyen 15 milyonun içinde olursunuz olur biter. ayrıca rekabet kurumunun ilgilendiği noktalar, ıphone cihazını uygun fiyata satmaya yönelik çalışmalar olamaz zaten. çünkü bu cihazın alıcısı malum ekonomik geliri yüksek kişiler. rekabet kurumu faturalı ve kontörlü tarifelerde devreye girer ve istediği anda frene basar. ıphone cihazıyla rekabet kurumunun ne alakası var.
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VoodooRush 9 yıl

ayzer

@metintiril

3.neden euro? iphone bildiğim abd menşeli niye dolar değil??rekabet kurulu aman euro ile satış yapacaksınız mı dedi???

Gerisi ile ilgili yorum yapmıyorum ama bunun sebebi, Bazı firmaların bizi Avrupa'da görmesidir. Apple bizi Avrupa bölgesinde görüp cihazları Amerika değil Avrupa fiyatlarından satıyor. Bu durum iPhone değil tüm Apple cihazlarında böyledir. Zaten Amerika ile olan fiyat farkları bundan kaynaklanıyor.
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