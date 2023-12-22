Turkcell mağazaları ve Pasaj’da indirimler başladı!

İndirime giren ürünlere baktığımızda telefonlarda, tabletlerde, akıllı saatlerde, kulaklıklarda, bilgisayarlarda, konsol ürünlerinde, kişisel bakım ürünlerinde, televizyonlarda ve elektrikli ev aletleri kategorilerinde indirimler görüyoruz.
https://www.turkcell.com.tr/kampanya/yilbasi-hediyeleri-firsatlari
Faizsiz alışveriş kredisi
Aralık sonuna kadar devam edecek kampanya kapsamında, Pasaj kullanıcıları 7.500 TL üst limitli yüzde 0 faizli alışveriş kredisi, Yapı Kredi ile peşin fiyatına 3 taksit ve 5.000 TL üzeri alışverişlerde geçerli 300 TL Worldpuan fırsatından yararlanabiliyor. Pasaj’da, Paycell ile yapılan ödemelerde 200 TL’ye varan nakit iadesi de kullanıcıları bekliyor.
Kampanya kapsamında 30 Aralık’a kadar Apple iPhone 11-12-13-15 128 GB modelleri peşin fiyatına 3 taksit avantajıyla Turkcell mağazalarından satın alınabilecek. Yılbaşına özel fırsatlar Ocak ayında da devam edecek. 15 Ocak’a kadar Apple Airdpods 2. Nesil kulaklıklar, Turkcell mağazaları ve Pasaj’da, Turkcell müşterilerine özel taksitli ve peşin avantajlı satın alma teklifleriyle satışa sunulacak. Oral-B iO5 diş fırçası ve seyahat kabı seti 29 Aralık’a kadar Turkcell mağazalarından peşin fiyatına 6 taksit avantajıyla temin edilebilecek.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.