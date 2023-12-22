Tam Boyutta Gör Turkcell’in elektronik ürün satışı yapan pazaryeri platformu Turkcell Pasaj’da ve Turkcell mağazalarında 2023’ün son kampanyası başladı. İndirimlere ek olarak faizsiz alışveriş kredisi hizmeti sunuluyor.

İndirime giren ürünlere baktığımızda telefonlarda, tabletlerde, akıllı saatlerde, kulaklıklarda, bilgisayarlarda, konsol ürünlerinde, kişisel bakım ürünlerinde, televizyonlarda ve elektrikli ev aletleri kategorilerinde indirimler görüyoruz.

https://www.turkcell.com.tr/kampanya/yilbasi-hediyeleri-firsatlari

Faizsiz alışveriş kredisi

Aralık sonuna kadar devam edecek kampanya kapsamında, Pasaj kullanıcıları 7.500 TL üst limitli yüzde 0 faizli alışveriş kredisi, Yapı Kredi ile peşin fiyatına 3 taksit ve 5.000 TL üzeri alışverişlerde geçerli 300 TL Worldpuan fırsatından yararlanabiliyor. Pasaj’da, Paycell ile yapılan ödemelerde 200 TL’ye varan nakit iadesi de kullanıcıları bekliyor.

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Kampanya kapsamında 30 Aralık’a kadar Apple iPhone 11-12-13-15 128 GB modelleri peşin fiyatına 3 taksit avantajıyla Turkcell mağazalarından satın alınabilecek. Yılbaşına özel fırsatlar Ocak ayında da devam edecek. 15 Ocak’a kadar Apple Airdpods 2. Nesil kulaklıklar, Turkcell mağazaları ve Pasaj’da, Turkcell müşterilerine özel taksitli ve peşin avantajlı satın alma teklifleriyle satışa sunulacak. Oral-B iO5 diş fırçası ve seyahat kabı seti 29 Aralık’a kadar Turkcell mağazalarından peşin fiyatına 6 taksit avantajıyla temin edilebilecek.

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Turkcell mağazaları ve Pasaj’da indirimler başladı!