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    Turkcell mağazaları ve Pasaj’da indirimler başladı!

    Turkcell Pasaj ve Turkcell mağazalarında 2023'ün son indirimleri başladı. Yılbaşı hediyesi satın almak isteyen müşteriler yılın son kampanyasına göz atabilir.                       
    Turkcell mağazaları ve Pasaj’da indirimler başladı! Tam Boyutta Gör
    Turkcell’in elektronik ürün satışı yapan pazaryeri platformu Turkcell Pasaj’da ve Turkcell mağazalarında 2023’ün son kampanyası başladı. İndirimlere ek olarak faizsiz alışveriş kredisi hizmeti sunuluyor.

    İndirime giren ürünlere baktığımızda telefonlarda, tabletlerde, akıllı saatlerde, kulaklıklarda, bilgisayarlarda, konsol ürünlerinde, kişisel bakım ürünlerinde, televizyonlarda ve elektrikli ev aletleri kategorilerinde indirimler görüyoruz.

    https://www.turkcell.com.tr/kampanya/yilbasi-hediyeleri-firsatlari

    Faizsiz alışveriş kredisi

    Aralık sonuna kadar devam edecek kampanya kapsamında, Pasaj kullanıcıları 7.500 TL üst limitli yüzde 0 faizli alışveriş kredisi, Yapı Kredi ile peşin fiyatına 3 taksit ve 5.000 TL üzeri alışverişlerde geçerli 300 TL Worldpuan fırsatından yararlanabiliyor. Pasaj’da, Paycell ile yapılan ödemelerde 200 TL’ye varan nakit iadesi de kullanıcıları bekliyor.

    Kampanya kapsamında 30 Aralık’a kadar Apple iPhone 11-12-13-15 128 GB modelleri peşin fiyatına 3 taksit avantajıyla Turkcell mağazalarından satın alınabilecek. Yılbaşına özel fırsatlar Ocak ayında da devam edecek. 15 Ocak’a kadar Apple Airdpods 2. Nesil kulaklıklar, Turkcell mağazaları ve Pasaj’da, Turkcell müşterilerine özel taksitli ve peşin avantajlı satın alma teklifleriyle satışa sunulacak. Oral-B iO5 diş fırçası ve seyahat kabı seti 29 Aralık’a kadar Turkcell mağazalarından peşin fiyatına 6 taksit avantajıyla temin edilebilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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