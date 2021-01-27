Türkiye aşılamada 8. sıraya yükseldi

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Ülke genelinde koronavirüs aşılama çalışması sürüyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 1 milyon 521 bin kişiye koronavirüs aşısı yapıldı. Aşılama takvimine göre 80 yaş üstü kişilere aşı yapılıyor. Sonraki aşamada 75-79 yaş arasındaki kişilere aşı yapılacak. Birinci dozu olan kişilere 28 gün sonra ikinci doz uygulanacak.

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6,5 milyon doz koronavirüs aşısı Türkiye'ye geldi

Türkiye, 1,5 milyon kişiyi aşılayarak dünya sıralamasında 8. sıraya yükseldi. Yarın Hindistan'ı geçerek 7. sıraya yükselecek gibi görünüyor.

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Türkiye’de Çinli Sinovac firmasının CoronaVac isimli aşısından 50 milyon doz, Pfizer-BioNTech aşısından 4,5 milyon doz alınması için sözleşme imzaladı. Bugüne kadar 3,8 milyon ve 6,5 milyon doz olarak iki partide toplam 10,3 milyon doz CoronaVac aşısı ülkemize geldi.

Hangi ülkede kaç kişi aşı oldu?

- Ülke Aşılanan Kişi Aşı Aşı Türü 1 ABD 21.848.655 BioNTech-Pfizer, Moderna mRNA 2 Çin 15.000.000 Sinopharm, SinoVac İnaktif 3 Birleşik Krallık 6.822.981 BioNTech-Pfizer mRNA 4 İsrail 3.827.092 BioNTech-Pfizer mRNA 5 Birleşik Arap E. 2.571.091 Sinopharm İnaktif 6 Almanya 1.632.777 BioNTech-Pfizer, Moderna mRNA 7 Hindistan 1.582.201 Covishield, Covaxin Viral vektör 8 Türkiye 1.521.174 SinoVac İnaktif 9 Rusya 1.500.000 Sputnik-V Viral Vektör 10 İtalya 1.416.684 BioNTech-Pfizer İnaktif

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