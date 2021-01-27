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    Türkiye aşılamada 8. sıraya yükseldi

    Türkiye'de aşılanan kişi sayısı 1,5 milyonu geçti. Türkiye böylece Rusya'yı geçerek ülkelerarası sıralamada 8. sıraya yükseldi.
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye aşılamada 8. sıraya yükseldi
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    Ülke genelinde koronavirüs aşılama çalışması sürüyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 1 milyon 521 bin kişiye koronavirüs aşısı yapıldı. Aşılama takvimine göre 80 yaş üstü kişilere aşı yapılıyor. Sonraki aşamada 75-79 yaş arasındaki kişilere aşı yapılacak. Birinci dozu olan kişilere 28 gün sonra ikinci doz uygulanacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar 6,5 milyon doz koronavirüs aşısı Türkiye'ye geldi

    Türkiye, 1,5 milyon kişiyi aşılayarak dünya sıralamasında 8. sıraya yükseldi. Yarın Hindistan'ı geçerek 7. sıraya yükselecek gibi görünüyor.

    Ayrıca Bkz. "Anal bölgeden alınan örneklerle koronavirüs testi yapılabilir"

    Türkiye’de Çinli Sinovac firmasının CoronaVac isimli aşısından 50 milyon doz, Pfizer-BioNTech aşısından 4,5 milyon doz alınması için sözleşme imzaladı. Bugüne kadar 3,8 milyon ve 6,5 milyon doz olarak iki partide toplam 10,3 milyon doz CoronaVac aşısı ülkemize geldi.

    Hangi ülkede kaç kişi aşı oldu?

    - Ülke Aşılanan Kişi Aşı Aşı Türü
    1 ABD 21.848.655

    BioNTech-Pfizer, Moderna

    		 mRNA
    2 Çin 15.000.000 Sinopharm, SinoVac İnaktif
    3 Birleşik Krallık 6.822.981 BioNTech-Pfizer mRNA
    4 İsrail 3.827.092 BioNTech-Pfizer mRNA
    5 Birleşik Arap E. 2.571.091 Sinopharm İnaktif
    6 Almanya 1.632.777 BioNTech-Pfizer, Moderna mRNA
    7 Hindistan 1.582.201 Covishield, Covaxin Viral vektör
    8 Türkiye 1.521.174 SinoVac İnaktif
    9 Rusya 1.500.000 Sputnik-V Viral Vektör
    10 İtalya 1.416.684 BioNTech-Pfizer İnaktif
     


    Kaynakça https://covid19asi.saglik.gov.tr/ https://www.coronaturkey.net/asi-takip-programi/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Boeing 747 üzerinden roket fırlatıldı

    gun

    Ben bu teknolojinin gelişmesini istiyorum zira çok mantıklı. Sadece 10 km değil 15km'den fırlatsınlar sonra 20 km niye olmasın ?

    5 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fhrstw 41 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sinovac yerine 1.5 milyon kişiye 1 kilo dut pekmezi dağıtsalardı bence daha faydalı olurdu. Ama dut pekmezimiz yok sanırım o kadar.



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    Sinovac yerine 1.5 milyon kişiye 1 kilo dut pekmezi dağıtsalardı bence daha faydalı olurdu. Ama dut pekmezimiz yok sanırım o kadar. ...
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    B bytradm (adem ademy) 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    geçen ay 3 haneli günlük vaka görülen bir bölgemizde
    sayılar tek-çift haneler arasında geziyor artık
    sönümleniyor gibi gözüküyor.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 12 dk. ( Mesaj Silindi )
    10 milyon aşı varsa, 5 milyon kişi aşılanabilir. Sonra gelmesi üzerine anlaşılanlarla da 27 milyon aşılanır. Eder 32. 32 milyon gönüllü var zaten. Aşılasınlar valla. Gerçi hala aşının ne kadar sürede bir tekrarlanması gerektiğini netleştiremediler. 1 sene sanırım maks. Sonra tekrar sil baştan.
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    mert1907 (Mert Karakoç) 32 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hıfzısıhha kapatılmasaydı belki de biz aşı üretip dünyaya satıyor olacaktık.
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    Solid State Disk (SSD Bazaar) 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    Henüz Faz 3 testleri tamamlanmamış ve bugüne değin ürettiği aşıların Çin'deki klinik testlerini de hep 3. parti idüğü belirsiz kliniklere yaptıran Sinovac.. Deneyi aslında biz, Brezilyalılar ve Endonezyalılar üzerinde yapıyorlarmış.

    Bakalım Sinovac genel müdürü bizim gazetelere nasıl bir demeç vermiş ? 

    Türkiye'de bulunuyorum çünkü biz Türkiye'de klinik deneyler yapıyoruz. Burada olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. FAZ-3 deneyleri için hazırlanıyoruz. Bu son aşama ve üçüncü FAZ deneylerini yapıyoruz. Dolayısıyla çok heyecanlıyız başardıklarımız konusunda. .. FAZ-3 çalışmalarını Türkiye'de de sürdürebilmek için Türkiye'den de onay aldık.
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    Artizt (Mert ) 26 dk. ( Mesaj Silindi ) Solid State Disk
    Evet göz göre göre bunu yaşatıyorlar bu ülkeye ne yazık ki. %50,8 ile %91 aralığında koruyuculuğu bulunan testler hakkında iki çift yorum yapan bile yok. Neyse ki zorunlu değil de yaptırma gibi bir derdim yok çok şükür.
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    fhrstw 41 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sinovac yerine 1.5 milyon kişiye 1 kilo dut pekmezi dağıtsalardı bence daha faydalı olurdu. Ama dut pekmezimiz yok sanırım o kadar.



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    WB 44 dk. ( Mesaj Silindi )
    Gelismis ulkelerin bile asi tedariginde sıkıntı yaşadığı bir zamanda Turkiye tedarikteki basarisiyla gercekten goz dolduruyor. Hukumetimizi ve saglik bakanimizi ayakta alkisliyorum.

    Ayrica Dunya Saglik Orgutu’nun de dikkat cektigi uzere asida milliyetcilik yapmak kendimize verecegimiz en buyuk zarar
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İsrail kendi vatandaşına yapıyorsa bu aşıyı şuan için en doğru aşı budur. İkna oldum.
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    Rachsuchtig 16 dk. ( Mesaj Silindi ) TheNewAtilla
    HIc böyle düsünmemistim ama mantikli geldi
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tamam ama bu kıyaslama ne kadar doğru ? Çin aşısını saklama ve nakliyesi kolay ama diğer aşıları saklamak çok zor bu yüzden saklama ve nakliye işleri daha yavaş ilerliyor.

    Bir de tabloda türkiyenin karşısında BioNTech-Pfizer yazıyor, türkiye çin aşısı yapmıyor mu ?

    Yanlışım varsa düzeltin.
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) 12 Angry Men
    Tabloda satır kaymış. Orayı düzelttim. Türkiye'de Sinovac firmasının CoronaVac aşısı yapılıyor.
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    D dodofran 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    yalancı çoban hikayesi vardır meşhur. aylarca milletin gözünün içine baka baka yalan söyledikten sonra böyle veriler pek bi anlam ifade etmiyor artık benim için.
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    berk768 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Devletimiz çok doğru bir seçim yapmış.
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    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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