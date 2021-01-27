Türkiye aşılamada 8. sıraya yükseldi

Ülke genelinde koronavirüs aşılama çalışması sürüyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 1 milyon 521 bin kişiye koronavirüs aşısı yapıldı. Aşılama takvimine göre 80 yaş üstü kişilere aşı yapılıyor. Sonraki aşamada 75-79 yaş arasındaki kişilere aşı yapılacak. Birinci dozu olan kişilere 28 gün sonra ikinci doz uygulanacak.İlginizi Çekebilir 6,5 milyon doz koronavirüs aşısı Türkiye'ye geldi
Türkiye, 1,5 milyon kişiyi aşılayarak dünya sıralamasında 8. sıraya yükseldi. Yarın Hindistan'ı geçerek 7. sıraya yükselecek gibi görünüyor.
Ayrıca Bkz. "Anal bölgeden alınan örneklerle koronavirüs testi yapılabilir"
Türkiye’de Çinli Sinovac firmasının CoronaVac isimli aşısından 50 milyon doz, Pfizer-BioNTech aşısından 4,5 milyon doz alınması için sözleşme imzaladı. Bugüne kadar 3,8 milyon ve 6,5 milyon doz olarak iki partide toplam 10,3 milyon doz CoronaVac aşısı ülkemize geldi.
Hangi ülkede kaç kişi aşı oldu?
|-
|Ülke
|Aşılanan Kişi
|Aşı
|Aşı Türü
|1
|ABD
|21.848.655
|
BioNTech-Pfizer, Moderna
|mRNA
|2
|Çin
|15.000.000
|Sinopharm, SinoVac
|İnaktif
|3
|Birleşik Krallık
|6.822.981
|BioNTech-Pfizer
|mRNA
|4
|İsrail
|3.827.092
|BioNTech-Pfizer
|mRNA
|5
|Birleşik Arap E.
|2.571.091
|Sinopharm
|İnaktif
|6
|Almanya
|1.632.777
|BioNTech-Pfizer, Moderna
|mRNA
|7
|Hindistan
|1.582.201
|Covishield, Covaxin
|Viral vektör
|8
|Türkiye
|1.521.174
|SinoVac
|İnaktif
|9
|Rusya
|1.500.000
|Sputnik-V
|Viral Vektör
|10
|İtalya
|1.416.684
|BioNTech-Pfizer
|İnaktif
Kaynakça https://covid19asi.saglik.gov.tr/ https://www.coronaturkey.net/asi-takip-programi/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Boeing 747 üzerinden roket fırlatıldı
Ben bu teknolojinin gelişmesini istiyorum zira çok mantıklı. Sadece 10 km değil 15km'den fırlatsınlar sonra 20 km niye olmasın ?
sayılar tek-çift haneler arasında geziyor artık
sönümleniyor gibi gözüküyor.
Bakalım Sinovac genel müdürü bizim gazetelere nasıl bir demeç vermiş ?
Ayrica Dunya Saglik Orgutu’nun de dikkat cektigi uzere asida milliyetcilik yapmak kendimize verecegimiz en buyuk zarar
Bir de tabloda türkiyenin karşısında BioNTech-Pfizer yazıyor, türkiye çin aşısı yapmıyor mu ?
Yanlışım varsa düzeltin.
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