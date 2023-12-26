Tam Boyutta Gör Türkiye'de elektrikli araç sayısı her geçen gün artıyor. Ülkemizde şu an 59 farklı model satılırken 2024 yılında bu sayı neredeyse iki katına çıkacak. Peki bu artışa karşılık altyapı çalışmaları ne durumda? Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) göre, Türkiye'nin 81 ili şarj istasyonları ile donatılmış durumda.

Türkiye genelinde 5.614 istasyonda elektrikli araç kullanıcılarına 8.492 yavaş şarj (AC) ve 3.575 hızlı şarj (DC) hizmeti veriliyor. Türkiye genelinde en fazla elektrikli şarj istasyonu 1308 ile İstanbul'da bulunuyor, İstanbul'u 542 istasyonla Ankara ve 422 istasyonla Antalya takip ediyor.

İstanbul'daki istasyonlarda 3.316, Ankara'dakilerde 1249 ve Antalya'dakilerde ise 833 soket bulunuyor. Türkiye genelinde en fazla elektrikli araç istasyonu ve soket sayısına sahip şehirler şöyle:

En çok şarj istasyonuna sahip şehirler⚡ Şehir İstasyon sayısı Soket sayısı AC soket DC soket İstanbul 1308 3316 2564 752 Ankara 542 1249 917 332 Antalya 422 833 621 212 İzmir 295 550 384 166 Bursa 267 583 441 142 Muğla 239 445 339 106 Konya 184 351 238 113 Kayseri 135 318 228 90 Kocaeli 114 291 184 107 Balıkesir 107 224 138 86

Yeşil şarj istasyonları yaygınlaşacak

Türkiye'de elektrikli araçların ve şarj istasyonlarının sayısı artarken, bu araçların daha çevreci bir şekilde kullanılabilmesine imkan sağlayacak EPDK düzenlemesi de yürürlüğe girdi.

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Düzenleme ile şarj ağı işletmeci lisansı sahipleri kendi şarj ağında yer alan şarj istasyonlarından tamamını veya bir kısmını yeşil şarj istasyonu olarak belirleyebiliyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artış hızı da dikkate alındığında yeşil şarj istasyonlarının sayısında artış öngörülüyor.

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Türkiye'de en çok elektrikli araç şarj istasyonu bulunan 10 şehir