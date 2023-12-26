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    Anlık Bildirim

    Türkiye'de en çok elektrikli araç şarj istasyonu bulunan 10 şehir

    Türkiye genelinde elektrikli araçlar için şarj soket sayısı 25 Aralık itibarıyla 12 bin 67'ye ulaştı. Peki en fazla şarj istasyonu bulunan iller hangileri? İşte detaylar:
    Türkiye'de en çok elektrikli araç şarj istasyonu bulunan 10 şehir Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de elektrikli araç sayısı her geçen gün artıyor. Ülkemizde şu an 59 farklı model satılırken 2024 yılında bu sayı neredeyse iki katına çıkacak. Peki bu artışa karşılık altyapı çalışmaları ne durumda? Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) göre, Türkiye'nin 81 ili şarj istasyonları ile donatılmış durumda.

    Türkiye genelinde 5.614 istasyonda elektrikli araç kullanıcılarına 8.492 yavaş şarj (AC) ve 3.575 hızlı şarj (DC) hizmeti veriliyor. Türkiye genelinde en fazla elektrikli şarj istasyonu 1308 ile İstanbul'da bulunuyor, İstanbul'u 542 istasyonla Ankara ve 422 istasyonla Antalya takip ediyor.

    İstanbul'daki istasyonlarda 3.316, Ankara'dakilerde 1249 ve Antalya'dakilerde ise 833 soket bulunuyor. Türkiye genelinde en fazla elektrikli araç istasyonu ve soket sayısına sahip şehirler şöyle:

    En çok şarj istasyonuna sahip şehirler⚡
    Şehir İstasyon sayısı Soket sayısı AC soket DC soket
    İstanbul 1308 3316 2564 752
    Ankara 542 1249 917 332
    Antalya 422 833 621 212
    İzmir 295 550 384 166
    Bursa 267 583 441 142
    Muğla 239 445 339 106
    Konya 184 351 238 113
    Kayseri 135 318 228 90
    Kocaeli 114 291 184 107
    Balıkesir 107 224 138 86

    Yeşil şarj istasyonları yaygınlaşacak

    Türkiye'de elektrikli araçların ve şarj istasyonlarının sayısı artarken, bu araçların daha çevreci bir şekilde kullanılabilmesine imkan sağlayacak EPDK düzenlemesi de yürürlüğe girdi.

    Düzenleme ile şarj ağı işletmeci lisansı sahipleri kendi şarj ağında yer alan şarj istasyonlarından tamamını veya bir kısmını yeşil şarj istasyonu olarak belirleyebiliyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artış hızı da dikkate alındığında yeşil şarj istasyonlarının sayısında artış öngörülüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 5 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    bacak kası ne kadar sürede gelişir elektrik faturası az geldi ne yapmalıyım ford focus mu toyota corolla mı 2023 düz mantık fıkrası motoru hurdaya çıkarmak için gerekli evraklar

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