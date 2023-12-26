Türkiye'de en çok elektrikli araç şarj istasyonu bulunan 10 şehir

Türkiye genelinde 5.614 istasyonda elektrikli araç kullanıcılarına 8.492 yavaş şarj (AC) ve 3.575 hızlı şarj (DC) hizmeti veriliyor. Türkiye genelinde en fazla elektrikli şarj istasyonu 1308 ile İstanbul'da bulunuyor, İstanbul'u 542 istasyonla Ankara ve 422 istasyonla Antalya takip ediyor.
İstanbul'daki istasyonlarda 3.316, Ankara'dakilerde 1249 ve Antalya'dakilerde ise 833 soket bulunuyor. Türkiye genelinde en fazla elektrikli araç istasyonu ve soket sayısına sahip şehirler şöyle:
|Şehir
|İstasyon sayısı
|Soket sayısı
|AC soket
|DC soket
|İstanbul
|1308
|3316
|2564
|752
|Ankara
|542
|1249
|917
|332
|Antalya
|422
|833
|621
|212
|İzmir
|295
|550
|384
|166
|Bursa
|267
|583
|441
|142
|Muğla
|239
|445
|339
|106
|Konya
|184
|351
|238
|113
|Kayseri
|135
|318
|228
|90
|Kocaeli
|114
|291
|184
|107
|Balıkesir
|107
|224
|138
|86
Yeşil şarj istasyonları yaygınlaşacak
Türkiye'de elektrikli araçların ve şarj istasyonlarının sayısı artarken, bu araçların daha çevreci bir şekilde kullanılabilmesine imkan sağlayacak EPDK düzenlemesi de yürürlüğe girdi.
Düzenleme ile şarj ağı işletmeci lisansı sahipleri kendi şarj ağında yer alan şarj istasyonlarından tamamını veya bir kısmını yeşil şarj istasyonu olarak belirleyebiliyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artış hızı da dikkate alındığında yeşil şarj istasyonlarının sayısında artış öngörülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.