Tam Boyutta Gör Ülkemiz de dahil olmak üzere dijital içerik platformlarının sayısı bir hayli artmış durumda. Öyle ki pek çok yabancı platformun Türkiye pazarına giriş yaptığını görüyoruz. Peki halihazırda Türkiye'de en çok hangi akış platformları izleniyor? Gelin hep birlikte göz atalım.

Türkiye'de en çok izlenen dijital platformlar belli oldu

JustWatch’ten alınan bilgilere göre Türkiye'de en çok izlenen dijital içerik platformu ''Sıfır Bir'', ''Çekiç ve Gül Bir Behzat Ç. Hikayesi'' gibi içeriklerle popüler olan BluTV oldu. Böylece platformlar arası yüzde 38'lik paya sahip olan BluTV, en büyük rakibi Netflix'i geride bırakmayı başardı.

Listenin ikinci sırasında, ülkemize giriş yapan en eski dijital platformlardan biri olan Netflix yer alıyor. ABD merkezli içerik platformu listede yüzde 27'lik paya sahip oldu.

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Listenin üçüncü sırasına Amazon Prime Video (yüzde 19) eşlik ediyor. Dördüncü ve beşinci sırada ise yakın zamanda Türkiye'ye giriş yapan Disney+ (yüzde 8) ve MUBI (yüzde 4) yer alıyor. Sıralamada yer almayan Puhu TV, Exxen ve Gain gibi platformların ise yüzde 4’lük paya sahip olduğunu belirtelim.

Paylaşılan bilgilerin ışığında BluTV'nin pazarda önemli bir yükseliş gösterdiğini söyleyebiliriz. Tabii ki bunun arkasında Discovery + ve HBO dizilerinin de yer aldığını belirtmekte fayda var.

Türkiye'de en çok izlenen dijital platformlar:

BluTV - Yüzde 38 Netflix - Yüzde 27 Amazon Prime Video - Yüzde 19 Disney+ - Yüzde 8 MUBI - Yüzde 4 Diğer Platformlar - Yüzde 4

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Türkiye'de en çok izlenen dijital platformlar belli oldu!