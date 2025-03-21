Sinemada bu hafta: Pamuk Prenses, Lee, Yüzüklerin Efendisi (21 Mart 2025)

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta sinema salonlarında yedi yeni film gösterime giriyor. Bunların başında ünlü oyuncu Kate Winslet'ın meşhur bir savaş fotoğrafçısını canlandırdığı Lee geliyor. Diğer yandan Disney'in daha vizyona girmeden pek çok tartışmaya konu olan Snow White filmi de bu hafta gösterime giriyor. Bu yedi yeni filmin yanı sıra Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin ikinci ve üçüncü filmleri de bu hafta sinemalara geri dönüyor. Yeniden gösterimleri de büyük ilgi gören Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin ilk filmi geçtiğimiz hafta gösterime girmişti. Son olarak, korku meraklıları ve çocuklarıyla birlikte film izlemek isteyen aileler için de bu hafta yeni yapımlar sinemalara geliyor. İşte bu hafta vizyona giren filmler:

1️⃣ Yüzüklerin Efendisi 2 & 3

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen filmleri arasında yer alan Yüzüklerin Efendisi üçlemesi beyaz perdeye geri dönüyor. Üçlemenin 2. ve 3. filmleri bu hafta yeniden gösterime giriyor.

Tür : Fantastik, Macera

: Fantastik, Macera Yönetmen : Peter Jackson

: Peter Jackson Oyuncular: Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Orlando Bloom, Liv Tyler, Hugo Weaving, Cate Blanchett, John Rhys-Davies, Sean Astin

Orta Dünya'nın son umudu olan Yüzük Kardeşliği dağılmış olsa da bu grubun üyeleri karanlığa karşı mücadele etmeye devam ediyor. Aragorn, Legolas ve Gimli, Ak Büyücü'nün de yardımıyla Sauron ve Saruman'ın ordularına karşı savaşırken, Frodo ve Sam de imkânsız gibi görünen görevlerini yerine getirmek için Mordor'un derinliklerine doğru yol alıyor.

2️⃣ Lee

Tam Boyutta Gör Lee, ünlü savaş fotoğrafçısı Lee Miller'ın gerçek hayat hikâyesini perdeye taşıyor. Filmde Lee Miller'a başarılı oyuncu Kate Winslet hayat veriyor.

Tür : Biyografi, Drama

: Biyografi, Drama Yönetmen : Ellen Kuras

: Ellen Kuras Oyuncular: Kate Winslet, Andy Samberg, Alexander Skarsgård, Marion Cotillard, Andrea Riseborough, Josh O'Connor, Noemie Merlant

Kate Winslet, filmde sadece güzelliğiyle değil, cesareti ve vizyonuyla da dünyayı sarsan Miller’a hayat verirken, ona Marion Cotillard, Alexander Skarsgård, Andrea Riseborough, Andy Samberg ve Josh O’Connor gibi ünlü isimler eşlik ediyor. Film, Miller’ın II. Dünya Savaşı sırasında bir savaş muhabiri olarak yükselişini, kadınların tarih yazmadaki görünmez mücadelesini ve bir sanatçının kendi kimliğini yeniden inşa etme çabasını merkezine alıyor.

3️⃣ Pamuk Prenses (Snow White)

Tam Boyutta Gör Klasik animasyon filmlerini bir bir live-action'a uyarlayan Disney, bu kez de Snow White'ın live-action filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Ne var ki bu film daha vizyona girmeden pek çok tartışmaya konu olmasıyla daha şimdiden pek çok kişiyi kızdırdı bile.

Tür : Macera, Aile

: Macera, Aile Yönetmen : Marc Webb

: Marc Webb Oyuncular: Rachel Zegler, Gal Gadot, Andrew Burnap, Tituss Burgess

Filmde Pamuk Prenses'e genç oyuncu Rachel Zegler, üvey annesi Kötü Kraliçe'ye ise Gal Gadot hayat veriyor. Live-action'da nasıl temsil edilecekleri tartışma konusu olan cücüler ise CGI ile hayata geçirildi. Ne var ki ortaya çıkan sonuç dalga konusu oldu. Tüm bu tartışmalar ışığında vizyona girecek olan Snow White'ın nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.

4️⃣ Ayı Paddington: Ormanda Macera (Paddington: Adventure in the Jungle, Paddington in Peru)

Tam Boyutta Gör Paddington serisinin üçüncü filminde Ayı Paddington bu kez Peru'nun vahşi ormanlarında bir maceraya atılıyor.

Tür : Macera, Aile, Komedi

: Macera, Aile, Komedi Yönetmen : Dougal Wilson

: Dougal Wilson Oyuncular: Olivia Colman, Antonio Banderas, Emily Mortimer, Jim Broadbent, Julie Walters, Hugh Bonnevilel

Paddington, sevgili Lucy teyzesinin Emekli Ayılar Evi'nden kaybolduğunu duyunca Brown ailesiyle beraber onu aramak için Peru'nun vahşi doğasına doğru yola çıkar. Ellerindeki tek ipucu gizemli haritada işaretlenmiş bir noktadır. Gizemi çözmeye kararlı olan Paddington, teyzesini bulmak için Amazon yağmur ormanları boyunca heyecan verici bir arayışa atılır. Bu arayış onu dünyanın en efsanevi hazinelerinden birine doğru sürükleyecektir.

5️⃣ Zorla Güvenlik

Tam Boyutta Gör Bu hafta yerli filmler arasında öne çıkan yapım ise komedi türündeki Zorla Güvenlik.

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : Çaner Çetiner

: Çaner Çetiner Oyuncular: Evliya Aykan, Hacı Ahmet Ak, Aslı Bekiroğlu, Fester Abdü

Aydoğan, hayatı boyunca hiç çalışmamış, bilgisayar tutkunu olan genç bir adamdır. Annesinin baskısıyla bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Aydoğan, yılbaşı gecesi mesaiye kaldığında kendisini hayatının en büyük macerasının içerisinde bulur. Hayranı olduğu oyun yayıncısı kadın, bir influencer ekibiyle birlikte içerik çekmek için gece alışveriş merkezine sızmıştır. Ancak alışveriş merkezindeki tek yabancılar onlar değildir. Bir grup hırsız da soygun için AVM'ye girmiştir.

6️⃣ Mürre Cin Kabilesi

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren bir diğer yerli yapım da korku türündeki Mürre Cin Kabilesi.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Cengiz Kaplan

: Cengiz Kaplan Oyuncular: Cengiz Kaplan, Eylül Fahriye Mete, Ayşe Kaya, Gözde Hiçsanmaz

Asil, İstanbul’da yaşayan ve yazılım sektöründe çalışan otuzlu yaşlarında bir adamdır. Eşi Deniz ve kuzeni Efsun ile birlikte dedesinden miras kalan köy evine tatile gitmeye karar verirler. Ancak köy yolculukları, onları bilmedikleri karanlık bir geçmişle yüzleştirir. Köyde, Asil’in atalarının işlediği korkunç bir günahın laneti onları beklemektedir. Geçmişte, masum bir kızın trajik ölümüyle başlayan bu lanet, Asil’in kan bağı olan herkesi hedef almaktadır. Efsun, ilk doğaüstü olayları yaşamaya başlar ve ailenin başına korkunç felaketler gelmeye başlar.

7️⃣ Cennet (Heaven is Beneath Mother's Feet)

Tam Boyutta Gör Kırgızistan yapımı bir drama olan Cennet, annesini hacca götürmeye çalışan saf bir adama odakalnıyor.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Ruslan Akun

: Ruslan Akun Oyuncular: Emil Esenaliev, Anarkul Nazarkulova

Saf ve temiz kalpli Adil, 35 yaşında olmasına rağmen 8 yaşındaki bir çocuğun zihnine sahip, annesi Rayhan Ana'nın şefkatli kanatları altında yaşayan bir adamdır. Annesinin "Sen cennetliksin" sözleriyle büyüyen Adil, onsuz cennete gitmek istemez. Bir gün duyduğu bir rivayet, ona annesini Mekke'ye yaya olarak götürürse onu da cennete götürebileceği umudunu verir. Annesine duyduğu derin sevgi ve inançla, ikisi için de sonsuz mutluluğu arzulayan Adil, bu imkansız görünen yolculuğa çıkar.

8️⃣ Terrifier 2: Special Edition

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl çıkan Terrifier 3'ün başarı yakalamasından olsa gerek, 2022 yapımı Terrifier 2 çıkışından üç yıl sonra özel bir versiyonuyla ülkemizde vizyona giriyor.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Damien Leone

: Damien Leone Oyuncular: Lauren LaVera, David Howard Thornton, Elliott Fullam

Bu kült korku serisinin ikinci filmi, Miles County'yi terörize etmek için geri dönen Palyaço Art'ın saçtığı dehşeti konu alıyor.

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Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Usta oyuncu Nicole Kidman'ın başrolünü üstlendiği Holland, bu hafta dijital platformlarda izleyici ile buluşacak en dikkat çekici yapım olacak. Gerilim türündeki film Amazon Prime Video'da yayınlanacak. Netflix tarafında haftanın öne çıkan filmi ise Güney Kore yapımı Revelations. İşte bu hafta dijital platformlarda yayınlanacak kayda değer filmler:

1️⃣ Holland

Tam Boyutta Gör Mart ayında Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak en dikkat çekici film, ünlü oyuncu Nicole Kidman'ın başrolünü üstlendiği Holland olacak.

Tür : Gerilim

: Gerilim Yönetmen : Mimi Cave

: Mimi Cave Oyuncular : Nicole Kidman, Gael García Bernal, Matthew Macfadyen

: Nicole Kidman, Gael García Bernal, Matthew Macfadyen Yayın Tarihi : 27 Mart

: 27 Mart Platform: Amazon Prime Video

Nancy Vandergroot bir öğretmen ve ev hanımıdır. Lale ağaçlarıyla dolu Holland kasabasında, toplumda önemli bir yeri olan kocası ve oğluyla mükemmel bir hayatı vardır. Ancak Nancy ve bir iş arkadaşı bir sırdan şüphelenmeye başlayınca, kendilerini hayatlarındaki hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını keşfedecekleri çarpık bir hikâyenin içinde bulurlar.

2️⃣ İçimizdeki Sesler (Revelations)

Tam Boyutta Gör Netflix'in Güney Kore yapımı orijinal filmi İçimizdeki Sesler, suç ve gizem türlerini harmanlıyor.

Tür : Suç, Gizem, Drama

: Suç, Gizem, Drama Yönetmen : Yeon Sang-ho

: Yeon Sang-ho Oyuncular : Ryu Jun-yeol, Shin Hyun-bin, Shin Min-jae, Han Ji-hyun

: Ryu Jun-yeol, Shin Hyun-bin, Shin Min-jae, Han Ji-hyun Yayın Tarihi : 21 Mart

: 21 Mart Platform: Netflix

İnançları doğrultusunda hareket eden bir papaz ve gaipten sesler duyan bir dedektif, bir kayıp vakasının peşine düşer. Papaz, ilahi bir vahiyle oğlunu kaçıran suçlunun kimliğinin kendisine bildirildiğine ikna olunca, intikam peşine düşer.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ Mickey 17

Tam Boyutta Gör 7 Mart'ta vizyona giren büyük bütçeli bilim kurgu filmi Mickey 17, gişede aradığını bulamadığı için çıkışından sadece üç hafta sonra dijitale geliyor.

Tür : Bilim Kurgu

: Bilim Kurgu Yönetmen : Bong Joon-ho

: Bong Joon-ho Oyuncular : Robert Pattinson, Toni Collette, Naomi Ackie

: Robert Pattinson, Toni Collette, Naomi Ackie Yayın Tarihi: 25 Mart

Oscar ödüllü yönetmen Bong Joon-ho (Parasite)'nun yönettiği Mickey 17, Edward Ashton'ın Mickey7 adlı bilim-kurgu romanından sinemaya uyarlandı. Ashton'ın romanı, Mickey adlı bir klona odaklanıyor. Öldükten sonra hafızası büyük ölçüde korunarak yeni bir versiyonu üretilebilen bir klon, bir Expendable olan Mickey, bir öte gezegene koloni kurmak üzere yolculuk eden insanlar tarafından en tehlikeli görevlerde kullanılıyor. Görev sırasında defalarca ölüp tekrar uyandırılan Mickey, bu görevdeki ve dünyadaki yerini sorgulamaya başlıyor.

2️⃣ Cleaner

Tam Boyutta Gör Star Wars serisiyle tanınan Daisy Ridley'nin başrolünü üstlendiği aksiyon filmi Cleaner da bu hafta öde-izle servislerine geliyor.

Tür : Aksiyon, Gerilim

: Aksiyon, Gerilim Yönetmen : Martin Campbell

: Martin Campbell Oyuncular : Daisy Ridley, Clive Owen, Ruth Gemmell

: Daisy Ridley, Clive Owen, Ruth Gemmell Yayın Tarihi: 21 Mart

Günümüz Londra'sında geçen filmde, bir grup radikal aktivist bir enerji şirketinin yıllık galasını basar ve ev sahiplerinin yolsuzluklarını ortaya çıkarmak için 300 kişiyi rehin alır. Haklı davaları, herkesi öldürmeye hazır olan kendi saflarındaki bir aşırılık yanlısı tarafından ele geçirilir. İşler yavaş yavaş kontrolden çıkarken, aralarında küçük kardeşinin de bulunduğu rehineleri kurtarma görevi, galanın düzenlendiği binada temizlik olarak çalışan eski askere (Ridley) düşer.

3️⃣ Riff Raff

Tam Boyutta Gör Bu hafta öde-izle servislerine gelen bir diğer film de oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Riff Raff.

Tür : Kara Komedi, Suç

: Kara Komedi, Suç Yönetmen : Dito Montiel

: Dito Montiel Oyuncular : Jennifer Coolidge, Ed Harris, Gabrielle Union, Bill Murray, Pete Davidson

: Jennifer Coolidge, Ed Harris, Gabrielle Union, Bill Murray, Pete Davidson Yayın Tarihi: 21 Mart

Vincent ve ailesi sakin bir yılbaşı gecesini birlikte geçirmeyi planlamaktadır, ta ki karanlık geçmişi onu yakalayana ve gece kimsenin hayal bile edemeyeceği sırları ortaya çıkarana kadar.

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