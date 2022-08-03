Türkiye'de en çok kullanılan web tarayıcıları belli oldu

Google Chrome’un hem masaüstü hem de mobil cihazlarda lider web tarayıcı olduğunu zaten biliyoruz; StatCounter tarafından paylaşılan istatistikler ilginç bir tabloyu ortaya koyuyor.

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Chrome, tarayıcı pazarının lideri olmaya devam ediyor

Dünya genelinde masaüstü internet tarayıcı pazarında Google Chrome, Temmuz ayında masaüstünde %66’ın üzerinde bir pazar payıyla en popüler tarayıcı olmaya devam ediyor. Chrome’a en yakın internet tarayıcı konumunda olan Edge’in pazar payı %10’u geçmiyor. Edge’i Safari, Firefox, Opera izliyor.

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Türkiye’de tablo biraz farklı. Google Chrome’un pazar payı %80’i geçmiş durumda. Neredeyse masaüstü kullanıcıların hepsi web tarayıcı olarak Chrome kullanıyor. İlginç bir şekilde Chrome’u %5 pazar payıyla Microsoft Edge izliyor. Opera, Türkiye’de en çok tercih edilen üçüncü tarayıcı konumunda.

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Windows’un varsayılan internet tarayıcısı artık Chromium destekli Microsoft Edge ve StatCounter’a göre tarayıcı neredeyse hiç açılmıyor. Mac’in varsayılan tarayıcısı konumunda olan Safari, Dünya genelinde en çok tercih edilen üçüncü internet tarayıcısı ancak ülkemizde kullanım oranı sadece %2. Dünya genelinde de Türkiye’de de Firefox tarayıcı dördüncü konumda. Mozilla, Firefox’u geliştirmek için çok çaba sarf etti ancak kullanıcılar Edge’in Chromium motorunu kullandığından eleştiri yağmuruna tuttu.

Türkiye'de en çok kullanılan internet tarayıcıları

Google Chrome: %82.59

Microsoft Edge: %4.95

Opera: %4.91

Mozilla Firefox: %2.35

Safari: %2.3

Diğer: %2.9

Dünyada en çok kullanılan internet tarayıcıları

Google Chrome: %66.14

Microsoft Edge: %10.86

Safari: %8.97

Mozilla Firefox: %8.07

Opera: %3.07

Diğer: %2.88

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