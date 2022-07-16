Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ChromeOS Flex, genel kullanıma sunuldu

    Geçtiğimiz aylarda ChromeOS Flex’i deneme olarak yayınlayan Google, platformu güçlendirmiş durumda. Artık ChromeOS Flex, genel olarak kullanıma sunuldu ve birçok bilgisayarda destekleniyor.
    Oy Ver

    ChromeOS Flex genel kullanıma sunuldu
    Tam Boyutta Gör

    ChromeOS işletim sistemi ile hafif ve rahat bir kullanım sunan Google, uzun yıllardır işletim sistemine yaptığı yatırımlar ile dikkat çekiyor. Açık kaynak versiyonu ile Google dışında da kullanılan ChromeOS, NeverWare firması tarafından bir iş modeline bile dönüştürülmüştü. CloudReady uygulaması ile eski bilgisayarları ChromeOS ile çalıştırmak isteyen NeverWare, geçtiğimiz yıllarda Google tarafından satın alınmıştı. NeverWare takımı ile ChromeOS Flex projesini başlatan Google, projede büyük adımlar atıyor.

    ChromeOS Flex, eski Mac ve PC’lere yüklenebiliyor

    2022’nin başında başlayan ChromeOS Flex projesi, artık genel kullanıma sunuldu. 400’den fazla cihazda resmi destek sunan Flex, USB belleğe yüklenerek herhangi bir cihaza yüklenebiliyor. Ayrıca işletim sistemi, bazı Linux sistemleri gibi yüklenmeden önce USB üzerinden denenebiliyor. Basit sistem gereksinimlerine sahip olan ChromeOS Flex, maalesef ARM işlemcilerine destek sunmuyor.

    Google, cihazınızın resmi olarak desteklenmese bile çok ufak sorunlarla beraber çalışabileceğini belirtiyor. Flex’in genel kullanıma sunulması ile NeverWare’in CloudReady uygulaması, önümüzdeki haftalarda kapatılacak. ChromeOS Flex’in detaylarını burada bulabilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Araçların ayağına giden: Şarj robotu

    Profil resmi
    juanmata09 2 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S20 FE
    Samsung Galaxy S20 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1 81VU006STX
    Lenovo IdeaPad 1 81VU006STX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız