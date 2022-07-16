ChromeOS Flex, genel kullanıma sunuldu

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ChromeOS işletim sistemi ile hafif ve rahat bir kullanım sunan Google, uzun yıllardır işletim sistemine yaptığı yatırımlar ile dikkat çekiyor. Açık kaynak versiyonu ile Google dışında da kullanılan ChromeOS, NeverWare firması tarafından bir iş modeline bile dönüştürülmüştü. CloudReady uygulaması ile eski bilgisayarları ChromeOS ile çalıştırmak isteyen NeverWare, geçtiğimiz yıllarda Google tarafından satın alınmıştı. NeverWare takımı ile ChromeOS Flex projesini başlatan Google, projede büyük adımlar atıyor.

ChromeOS Flex, eski Mac ve PC’lere yüklenebiliyor

2022’nin başında başlayan ChromeOS Flex projesi, artık genel kullanıma sunuldu. 400’den fazla cihazda resmi destek sunan Flex, USB belleğe yüklenerek herhangi bir cihaza yüklenebiliyor. Ayrıca işletim sistemi, bazı Linux sistemleri gibi yüklenmeden önce USB üzerinden denenebiliyor. Basit sistem gereksinimlerine sahip olan ChromeOS Flex, maalesef ARM işlemcilerine destek sunmuyor.

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Google, cihazınızın resmi olarak desteklenmese bile çok ufak sorunlarla beraber çalışabileceğini belirtiyor. Flex’in genel kullanıma sunulması ile NeverWare’in CloudReady uygulaması, önümüzdeki haftalarda kapatılacak. ChromeOS Flex’in detaylarını burada bulabilirsiniz.

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