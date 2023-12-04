Otomotiv pazarı 1 milyon adedi devirdi: İşte en çok satan markalar

- 2023 yılında en çok otomobil satan markalar🚗
- 2023 Kasım ayında en çok otomobil satan markalar🥇
- Yorumlar
2023'ün 11 aylık döneminde en çok otomobil satan markalara baktığımızda Fiat'ın liderliği sürdürdüğünü görmekteyiz. 114.866 adetle satışlarını geçen yıla göre yüzde 37 artıran markayı 99.284 adetle Fransız üretici Renault takip ediyor. Volkswagen'in üçüncü olduğu listede bu yıl satışlara başlayan Çinli Chery'nin de ilk 10'a dahil olduğunu görmekteyiz.
|Sıra
|Marka
|Adet
|1.
|Fiat
|114.866
|2.
|Renault
|99.284
|3.
|Volkswagen
|62.172
|4.
|Opel
|54.037
|5.
|Peugeot
|52.286
|6.
|Hyundai
|46.999
|7.
|Citroen
|39.265
|8.
|Toyota
|37.406
|9.
|Dacia
|37.202
|10.
|Chery
|35.331
Kasım ayı özelindeki satışlarda ise lider Renault. Geçen ay 11.471 adet satışla ilk sıraya yerleşen Fransız markayı 8.581 adetle Fiat takip ediyor. Fiat'ın satışları geçen yılın Kasım ayına göre yüzde 15 düşüş göstermiş. Volkswagen, Kasım ayında da üçüncülüğü korurken Chery'nin bu kez iki üst sırada yer alması dikkat çekiyor. Togg da 4.401 adet teslimat ile ilk 10'da karşımıza çıkan markalardan.
|Sıra
|Marka
|Adet
|1.
|Renault
|11.471
|2.
|Fiat
|8.581
|3.
|Volkswagen
|6.699
|4.
|Hyundai
|5.373
|5.
|Toyota
|5.071
|6.
|Opel
|4.890
|7.
|Togg
|4.401
|8.
|Chery
|4.291
|9.
|Citroen
|4.256
|10.
|Peugeot
|4.252
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.