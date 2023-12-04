Otomotiv pazarı 1 milyon adedi devirdi: İşte en çok satan markalar

Tam Boyutta Gör Buna göre, Kasım ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 39,8 artışla 115.040 adet oldu. Ocak-Kasım döneminde ise pazar yüzde 60,8 oranında artarak 1.073.982 adet seviyesine yükseldi.

2023'ün 11 aylık döneminde en çok otomobil satan markalara baktığımızda Fiat'ın liderliği sürdürdüğünü görmekteyiz. 114.866 adetle satışlarını geçen yıla göre yüzde 37 artıran markayı 99.284 adetle Fransız üretici Renault takip ediyor. Volkswagen'in üçüncü olduğu listede bu yıl satışlara başlayan Çinli Chery'nin de ilk 10'a dahil olduğunu görmekteyiz.

2023 yılında en çok otomobil satan markalar🚗 Sıra Marka Adet 1. Fiat 114.866 2. Renault 99.284 3. Volkswagen 62.172 4. Opel 54.037 5. Peugeot 52.286 6. Hyundai 46.999 7. Citroen 39.265 8. Toyota 37.406 9. Dacia 37.202 10. Chery 35.331

Kasım ayı özelindeki satışlarda ise lider Renault. Geçen ay 11.471 adet satışla ilk sıraya yerleşen Fransız markayı 8.581 adetle Fiat takip ediyor. Fiat'ın satışları geçen yılın Kasım ayına göre yüzde 15 düşüş göstermiş. Volkswagen, Kasım ayında da üçüncülüğü korurken Chery'nin bu kez iki üst sırada yer alması dikkat çekiyor. Togg da 4.401 adet teslimat ile ilk 10'da karşımıza çıkan markalardan.

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2023 Kasım ayında en çok otomobil satan markalar🥇 Sıra Marka Adet 1. Renault 11.471 2. Fiat 8.581 3. Volkswagen 6.699 4. Hyundai 5.373 5. Toyota 5.071 6. Opel 4.890 7. Togg 4.401 8. Chery 4.291 9. Citroen 4.256 10. Peugeot 4.252

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