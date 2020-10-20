Türkiye'de en fazla Ar-Ge harcaması yapan 5 şirketten 4'ü savunma şirketi

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TurkishTime, Ar-Ge Harcamaları En Yüksek Şirketler listesini paylaştı. Listede ilk 5'te savunma şirketleri yer aldı.

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Savunma sanayinde 7 Türk şirketi ilk 100'e girmeyi başardı

Bu şirketler Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ), Askeri Elektronik Sanayi A.Ş. (ASELSAN), Roket ve Ticaret Sanayi A.Ş. (ROKETSAN) veHava Elektronik Sanayi A.Ş. (HAVELSAN).

Bu dört şirket de Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kuruluşu. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de sektör için gurur kaynağı olan bu olayı değerlendirdi ve başkanlığın Ar-Ge yatırımlarına dikkat çekti. Prof. Dr. Demir "Savunma Sanayii olarak Ar-Ge çalışmalarına önem veriyor ve bu çalışmaların önünü açıyoruz. TurkishTime'ın yayınladığı Ar-Ge Harcamaları En Yüksek Şirketler listesinde ilk 5'te 4 Savunma Sanayii şirketimizin olması bizi gururlandırmıştır." açıklamasını yaptı.

Prof. Dr. Demir açıklamasına devam etti ve "Bu vesile ile ilk 5'te olan TUSAS, ASELSAN, ROKETSAN, ve HAVELSAN şirketlerimiz başta olmak üzere listesinin içerisinde yer alan diğer şirketlerimizi de tebrik ediyorum." dedi.

Listede ilk on şirket ise şöyle sıralandı:

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