Türkiye'de en fazla Ar-Ge harcaması yapan 5 şirketten 4'ü savunma şirketi

TurkishTime, Ar-Ge Harcamaları En Yüksek Şirketler listesini paylaştı. Listede ilk 5'te savunma şirketleri yer aldı.İlginizi Çekebilir Savunma sanayinde 7 Türk şirketi ilk 100'e girmeyi başardı
Bu şirketler Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ), Askeri Elektronik Sanayi A.Ş. (ASELSAN), Roket ve Ticaret Sanayi A.Ş. (ROKETSAN) veHava Elektronik Sanayi A.Ş. (HAVELSAN).
Bu dört şirket de Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kuruluşu. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de sektör için gurur kaynağı olan bu olayı değerlendirdi ve başkanlığın Ar-Ge yatırımlarına dikkat çekti. Prof. Dr. Demir "Savunma Sanayii olarak Ar-Ge çalışmalarına önem veriyor ve bu çalışmaların önünü açıyoruz. TurkishTime'ın yayınladığı Ar-Ge Harcamaları En Yüksek Şirketler listesinde ilk 5'te 4 Savunma Sanayii şirketimizin olması bizi gururlandırmıştır." açıklamasını yaptı.
Prof. Dr. Demir açıklamasına devam etti ve "Bu vesile ile ilk 5'te olan TUSAS, ASELSAN, ROKETSAN, ve HAVELSAN şirketlerimiz başta olmak üzere listesinin içerisinde yer alan diğer şirketlerimizi de tebrik ediyorum." dedi.
Listede ilk on şirket ise şöyle sıralandı:
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Zamanında Sovyetler Birliğinden bir mühendise sorarlar
Sovyetler neden yıkıldı?
Sovyet mühendisin verdiği cevap: sen hiç bir elektronik ürünün üzerinde Sovyet damgası gördün mü?
Onlarda sürekli silaha yatırım yaptılar batılı şirketler gibi teknolojiye yatırım yapsalardi bugün onlarında dünya markalari olurdu. Onlarında en büyük şirketleride muhtemelen enerji şirketleridir.
harcamaların yanına şu bilgileri de yazsınlar ki herkes de daha iyi değerlendirsin;
Bu bilgiler açıklanmadıkça bu haberde açıklanan verilerin bir anlamı yok...
Bu veriler doğru şekilde açıklansa listedeki bazı şirketlere devlet bir daha Ar-Ge desteği vermez..
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