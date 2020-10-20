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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'de en fazla Ar-Ge harcaması yapan 5 şirketten 4'ü savunma şirketi

    TurkishTime, Ar-Ge Harcamaları En Yüksek Şirketler listesini yayınladı. Listede ilk 5'te 4 savunma şirketi yer aldı. Bu dört şirket de Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kuruluşu.
    2 gün
    3,5b
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    Savunma Sanayi
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    Fatih Atasoy
    Haber Editörü
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    2

    Türkiye'de en fazla Ar-Ge harcaması yapan 5 şirketten 4'ü savunma şirketi
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    TurkishTime, Ar-Ge Harcamaları En Yüksek Şirketler listesini paylaştı. Listede ilk 5'te savunma şirketleri yer aldı.

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    Bu şirketler Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ), Askeri Elektronik Sanayi A.Ş. (ASELSAN), Roket ve Ticaret Sanayi A.Ş. (ROKETSAN) veHava Elektronik Sanayi A.Ş. (HAVELSAN)

    Bu dört şirket de Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kuruluşu. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de sektör için gurur kaynağı olan bu olayı değerlendirdi ve başkanlığın Ar-Ge yatırımlarına dikkat çekti. Prof. Dr. Demir "Savunma Sanayii olarak Ar-Ge çalışmalarına önem veriyor ve bu çalışmaların önünü açıyoruz. TurkishTime'ın yayınladığı Ar-Ge Harcamaları En Yüksek Şirketler listesinde ilk 5'te 4 Savunma Sanayii şirketimizin olması bizi gururlandırmıştır." açıklamasını yaptı. 

    Prof. Dr. Demir açıklamasına devam etti ve "Bu vesile ile ilk 5'te olan TUSAS,  ASELSAN, ROKETSAN, ve HAVELSAN şirketlerimiz başta olmak üzere listesinin içerisinde yer alan diğer şirketlerimizi de tebrik ediyorum." dedi.

    Listede ilk on şirket ise şöyle sıralandı:

    Türkiye'de en fazla Ar-Ge harcaması yapan 5 şirketten 4'ü savunma şirketi



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Skywalkerx 2 gün (düzenlendi) en beğenilen
    18 yılda ortadoğu bataklığına batan ülkemiz için şaşırmadığım bir durum daha..Eğitime, bilime yatırım yok, halkı nasıl daha iyi yaşatırım neden etin kilosu 100 lira bunu düşürmeye çalışayım hayvancılığa ve tarıma yatırım yapayım diye düşünen yok..Sonuç mu pirinci, bulguru, eti bile ithal eden dış politika da tek bir dostu bile kalmamış ülke...
    18 yılda ortadoğu bataklığına batan ülkemiz için şaşırmadığım bir durum daha..Eğitime, bilime yatırım yok, halkı nasıl daha iyi yaşatırım neden etin kilosu 100 ...
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    3 Yanıt Yanıtla +40
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    Guest Account (misafir hesap) 2 gün
    gelişmemiş bir ülke olduğumuz böyle istatistiklerde ortaya çıkıyor. 5 firma devletin, geri kalanlar da yabancı (vestel/turkcell hariç). ar-ge yatırımı yapan yok ülkede. çünkü bu toprakların zenginlerini devlet belirler, bu zenginler de ekonomiye ancak rantçı olarak katılır.
    gelişmemiş bir ülke olduğumuz böyle istatistiklerde ortaya çıkıyor. 5 firma devletin, geri kalanlar da yabancı (vestel/turkcell hariç). ar-ge yatırımı yapan yok...
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    Yanıtla +28
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    cenkakay08 (cenk akay) 2 gün hollowman_
    Ambargoyu yiyince mermileri yersin artık.
    1 Yanıt Yanıtla +23
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    Gulivers1 (Uğur Arslan) 2 gün yeni yorumcu
    Çok yetersiz.. Özel şirketlerin hızlıca ARGE ye ağırlık vermeleri lazım. İnovasyonlu ürünlerle ihracatımızı arttırmalıyız
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    DISTURBED 2 gün
    Arge yapıp kendi fikirlerimizi ortaya koymalıyız diyenler şimdi burada neden arge yapıyoruz önce saman üretelim demeye başlamış. Konuyla alakası olmayan sırf hükümeti eleştirmek için atılan yorumlardan artık tiksinmeye başladım.
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    firat_kilic 2 gün
    ekonomini kuvvetlendirmeden silah gösterirsen ufaltırlar. Ayrıca parası olanı da silah yapmaya yöneltirsin ki bak ab yeni nesil deniz korvet peşinde onlarda para bol. onları hortlatınca onlarla hangi ekonomi ile yarışacaksın? o zaman sende para yokken nasıl yapacak nasıl döneceksin? hep yanlış yollar ya bilerek ya bilmeyerek. önce halkını kuvvetlendirip üretken hale getirmeliydin iş işten geçti yakında bir alarm sinyali gelir. Bir sürü hesaplayamayan arkadaş da forumda bize el freni çekiyor onları tepeye söylemen lazım. 80bin küsür cami var dine ayrılan para 10milyar TL.. vs. eğitim üretim işsizlik fonundaki 120milyar ile fabrika açma planlama... açtığı fab. yandaşlara iyide el alem bu ülkeyi sıkıştırınca o yandaşlar ne olacak? herşey elinde patlarkende bi de ülkeyi savaşa sokma aklını başına al. forumdaki antenlere söylüyorum onlar sinyali alır. :)
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    firat_kilic 2 gün
    kimin parası? bir oyun vardı microsoft age of empires büyümeden silaha yüklenirseni sadece tarım yolundan gidersen, her yere cami kilise doldurursan... vs. kısacası dengeli büyümek lazım. devleti yönetenler age of empires bile oynamadan ülke ile oynuyorlar.
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    denizari82 2 gün
    Ne Ar-Ge'si yahu, motor, optik, lens vs. Kanada, Almanya ve ABD'den geliyor. Emin olun, şimdi olmasa yarın, yarın olmasa da mutlaka bir gün bunun Ar-Ge olmadığını öğreneceksiniz basından...
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    wolf silver (wolf silver) 2 gün
    Savunma sanayi şirketleri önemli, Ama en büyük yatırımı bunlara yapmak yanlış. Zaten ortadoğu bataklığinda battık. Artık çevrede dost ülke kalmadı. Bizim elimizde bir tek Avrupalılar kaldı. Onlarda çıkarları yüzünden bize yaptırım yapmıyorlar.





    Zamanında Sovyetler Birliğinden bir mühendise sorarlar

    Sovyetler neden yıkıldı?



    Sovyet mühendisin verdiği cevap: sen hiç bir elektronik ürünün üzerinde Sovyet damgası gördün mü?



    Onlarda sürekli silaha yatırım yaptılar batılı şirketler gibi teknolojiye yatırım yapsalardi bugün onlarında dünya markalari olurdu. Onlarında en büyük şirketleride muhtemelen enerji şirketleridir.
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    baybay17 (g. e.) 2 gün (düzenlendi)
    Bu şekilde Ar-Ge harcama miktarı vermeleri çok yanlış ve eksik.. Bu listede yer alan bazı şirketler kara delik gibi..

    harcamaların yanına şu bilgileri de yazsınlar ki herkes de daha iyi değerlendirsin;

    • Ar-Ge den satışa dönüş oranı ne?
    • Bunun toplam satış içindeki payı ne?

    Bu bilgiler açıklanmadıkça bu haberde açıklanan verilerin bir anlamı yok...

    Bu veriler doğru şekilde açıklansa listedeki bazı şirketlere devlet bir daha Ar-Ge desteği vermez..
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    _WaMpire_ 2 gün baybay17
    Ne satışı dostum o listedekilerin çoğu Ar-Ge adı altında devletten gelen parayı hortumluyor sadece... Görünüşte adı Ar-Ge ama baktığın zaman ciddi anlamda bir katkısı olmayan şeylere harcanıyor...
    Yanıtla +7
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    smart1978 (X Y) 2 gün
    Vatandasin neyine ?
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    alabamalı (can canam) 2 gün
    Biz al-satçılığı bırakıp ar-ge yapıp kendi teknolojimizi üretmedikçe paramızın değeri hiçbir zaman dolar-euro seviyelerine gelemeyecek. Aslında belli bir cirosu olan şirketlere ar-ge zorunluluğu getirilmeli yapmıyorsada ar-ge vergisi konulup ar-ge yapan yerli startup girişimlerine aktarılması lazım.
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    joven 2 gün
    Geçmişte anlatılırdı ne kadar doğru ne kadar yalan bilemiyorum üretmek isteyenlere engel olunur denirdi şimdileri böyle bir durum yok.
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    kediterbiyecisi (Abdulkadir Y.) 2 gün joven
    Bu sefer de nesil yeme içme nesli oldu çıktı :(
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    firat_kilic 2 gün joven
    geçmişte de para yoktu yine yok bide kafa yoktu hala o da yok. age of empires oynasalar anlayacaklar :)
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    3549 kez okundu.
    20 kişi, toplam 21 yorum yazdı.

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