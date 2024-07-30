BTÜ ve Oyak Renault'un seyir konforunu artıran buluşu patent almaya hak kazandı

Araca yerleştirilen kamera yolun durumunu analiz ederek dinamik süspansiyon sisteminde anlık olarak ince ayar yapıyor. Aracın yol durumuna en uygun hale gelmesi sağlanacak. Güvenli sürüş ve seyir konforu açısından en ideal duruma getirilecek.
Sistem, aracın ön camına yerleştirilen kameradan elde edilen verileri kullanarak çalışıyor. Kamera sürekli olarak yol yüzeyini tarayarak elde ettiği görüntüleri gerçek zamanlı olarak işliyor. Yoldaki ani yol bozuklukları ve küçük bozuklukları da tespit edebiliyor. Aracın süspansiyonu, güvenli sürüş ve seyir konforu açısından en ideal duruma getiriliyor.
BTÜ’de doktorasını tamamlayan Dr. Mert Büyükköprü, geliştirilen öngörülü kontrol sistemi sayesinde, yol yüzeyindeki kasisler, çukurlar ve diğer bozuklukların önceden tespit edilerek süspansiyon sisteminin buna göre ayarlandığını belirterek şunları söyledi:
“Araç henüz bu bozucu etkilere sahip yüzeylere ulaşmadan önce süspansiyon sistemi gerekli ayarlamaları yapıyor ve seyir konforunu artırıyor. Bu sayede, hem yol tutuşu hem de seyir konforu iyileştirilimiş oluyor. Örneğin, yol yüzeyindeki bir kasis tespit edildiğinde, süspansiyon sistemi kasise ya da çukura yaklaşmadan önce yumuşatılarak sürücünün ve yolcuların konforu artırıyor. Aynı zamanda aracın mekanik aksamlarının uzun ömürlü olmasına da katkıda bulunulmuş oluyor.”
“Yol Profili Kestirimi Yapılmasını Sağlayan Metot” başlıklı buluş, BTÜ ve Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. ortaklığında Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan tescillendi ve patent belgesi almaya hak kazandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.