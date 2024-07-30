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    BTÜ ve Oyak Renault'un seyir konforunu artıran buluşu patent almaya hak kazandı

    BTÜ ve Oyak Renault Otomobil Fabrikaları AŞ ortaklığında geliştirilen buluş ile yol taranarak aracın süspansiyon sistemi en ideal seviyeye getiriliyor.             
    BTÜ ve Oyak Renault'un seyir konforunu artıran buluşuna patent! Tam Boyutta Gör
    Bursa Teknik Üniversitesi ve Oyak Renault iş birliği ile yürütülen proje ile otomobillerin süspansiyon sistemini yola göre dinamik olarak ayarlayan sistem geliştirildi. Geliştirilen buluş ile taşıtlarda kullanılan yarı-aktif süspansiyon sistemlerinin öngörülü kontrolüne girdi sağlamak amacıyla taşıtın önündeki yolun kamerayla taranmasını sağlayan yenilikçi bir yöntem ortaya konuldu. Proje, patent belgesi almaya hak kazandı.

    Araca yerleştirilen kamera yolun durumunu analiz ederek dinamik süspansiyon sisteminde anlık olarak ince ayar yapıyor. Aracın yol durumuna en uygun hale gelmesi sağlanacak. Güvenli sürüş ve seyir konforu açısından en ideal duruma getirilecek.

    Sistem, aracın ön camına yerleştirilen kameradan elde edilen verileri kullanarak çalışıyor. Kamera sürekli olarak yol yüzeyini tarayarak elde ettiği görüntüleri gerçek zamanlı olarak işliyor. Yoldaki ani yol bozuklukları ve küçük bozuklukları da tespit edebiliyor. Aracın süspansiyonu, güvenli sürüş ve seyir konforu açısından en ideal duruma getiriliyor.

    BTÜ’de doktorasını tamamlayan Dr. Mert Büyükköprü, geliştirilen öngörülü kontrol sistemi sayesinde, yol yüzeyindeki kasisler, çukurlar ve diğer bozuklukların önceden tespit edilerek süspansiyon sisteminin buna göre ayarlandığını belirterek şunları söyledi:

    “Araç henüz bu bozucu etkilere sahip yüzeylere ulaşmadan önce süspansiyon sistemi gerekli ayarlamaları yapıyor ve seyir konforunu artırıyor. Bu sayede, hem yol tutuşu hem de seyir konforu iyileştirilimiş oluyor. Örneğin, yol yüzeyindeki bir kasis tespit edildiğinde, süspansiyon sistemi kasise ya da çukura yaklaşmadan önce yumuşatılarak sürücünün ve yolcuların konforu artırıyor. Aynı zamanda aracın mekanik aksamlarının uzun ömürlü olmasına da katkıda bulunulmuş oluyor.”

    “Yol Profili Kestirimi Yapılmasını Sağlayan Metot” başlıklı buluş, BTÜ ve Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. ortaklığında Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan tescillendi ve patent belgesi almaya hak kazandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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