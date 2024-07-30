BTÜ ve Oyak Renault'un seyir konforunu artıran buluşu patent almaya hak kazandı

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Tam Boyutta Gör Bursa Teknik Üniversitesi ve Oyak Renault iş birliği ile yürütülen proje ile otomobillerin süspansiyon sistemini yola göre dinamik olarak ayarlayan sistem geliştirildi. Geliştirilen buluş ile taşıtlarda kullanılan yarı-aktif süspansiyon sistemlerinin öngörülü kontrolüne girdi sağlamak amacıyla taşıtın önündeki yolun kamerayla taranmasını sağlayan yenilikçi bir yöntem ortaya konuldu. Proje, patent belgesi almaya hak kazandı.

Araca yerleştirilen kamera yolun durumunu analiz ederek dinamik süspansiyon sisteminde anlık olarak ince ayar yapıyor. Aracın yol durumuna en uygun hale gelmesi sağlanacak. Güvenli sürüş ve seyir konforu açısından en ideal duruma getirilecek.

Sistem, aracın ön camına yerleştirilen kameradan elde edilen verileri kullanarak çalışıyor. Kamera sürekli olarak yol yüzeyini tarayarak elde ettiği görüntüleri gerçek zamanlı olarak işliyor. Yoldaki ani yol bozuklukları ve küçük bozuklukları da tespit edebiliyor. Aracın süspansiyonu, güvenli sürüş ve seyir konforu açısından en ideal duruma getiriliyor.

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BTÜ’de doktorasını tamamlayan Dr. Mert Büyükköprü, geliştirilen öngörülü kontrol sistemi sayesinde, yol yüzeyindeki kasisler, çukurlar ve diğer bozuklukların önceden tespit edilerek süspansiyon sisteminin buna göre ayarlandığını belirterek şunları söyledi:

“Araç henüz bu bozucu etkilere sahip yüzeylere ulaşmadan önce süspansiyon sistemi gerekli ayarlamaları yapıyor ve seyir konforunu artırıyor. Bu sayede, hem yol tutuşu hem de seyir konforu iyileştirilimiş oluyor. Örneğin, yol yüzeyindeki bir kasis tespit edildiğinde, süspansiyon sistemi kasise ya da çukura yaklaşmadan önce yumuşatılarak sürücünün ve yolcuların konforu artırıyor. Aynı zamanda aracın mekanik aksamlarının uzun ömürlü olmasına da katkıda bulunulmuş oluyor.”

“Yol Profili Kestirimi Yapılmasını Sağlayan Metot” başlıklı buluş, BTÜ ve Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. ortaklığında Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan tescillendi ve patent belgesi almaya hak kazandı.

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BTÜ ve Oyak Renault'un seyir konforunu artıran buluşuna patent!